Autres fonctionnalités notables de Linux 6.2 :

mise à jour du code de compression Zstd ;

diverses améliorations des performances de Btrfs ;

travail de base pour la prise en charge du Wi-Fi 7 et du réseau 800 Gb/s ;

création plus rapide de fichiers/dossiers dans le pilote exFAT ;

support de l'architecture RISC-V pour les périphériques de mémoire persistante ;

le pilote Intel IFS est maintenant stable ;

économies d'énergie modestes pour Intel Alder Lake N/Raptor Lake P ;

prise en charge de la fonction Wake-on-Connect/Disconnect de l'USB 4 ;

prise en charge du capteur de présence humaine (HPS) de ChromeOS ;

prise en charge de l'écran Raspberry Pi 4K @ 60Hz.

Annonçant la sortie de la version 6.2 du noyau Linux sur la liste de diffusion des développeurs du noyau Linux, Linus Torvalds a invité les gens à l'essayer, en précisant : « ce n'est peut-être pas une version LTS attrayante comme la 6.1 l'a été, mais tous ces noyaux piétons ordinaires veulent aussi un peu d'amour de test ». Après plus de deux mois de travail, le noyau Linux 6.2 introduit l'équilibrage de charge protecteur (PLB) pour la pile IPv6, la prise en charge du mécanisme de "notification de sortie asynchrone" d'Intel, un nouveau mécanisme d'intégrité du flux de contrôle FineIBT pour x86 et de nouvelles améliorations pour la nouvelle infrastructure Rust.Linux 6.2 est également livré avec un nouvel outil appelé RV (Runtime Verification) qui peut contrôler le fonctionnement du sous-système de vérification d'exécution, un nouveau framework pour gérer les dispositifs d'accélération de calcul, la prise en charge d'objets BPF définis par l'utilisateur, ainsi qu'un nouveau boutonpour contrôler la façon dont le détecteur de verrouillage fractionné fonctionne en modesur x86. En plus de cela, il y a une nouvelle implémentation de qspinlock pour l'architecture PowerPC, la prise en charge des montages mappés par ID et le contrôle de décompression parallèle pour le système de fichiers SquashFS.La nouvelle mouture du noyau Linux apporte également l'implémentation améliorée deet, et la possibilité d'activer ou de désactiver les piles fantômes implémentées par logiciel sur AArch64 (ARM64) pendant le démarrage. De plus, l'architecture LoongArch a reçu le support pour, l'hibernation, la suspension et la protection de la pile, le dispositifoffre désormais de meilleurs taux de compression, le mécanismeprend désormais en charge l'algorithme de chiffrement SM4, et la fonction de dénomination de la mémoire a été étendue pour permettre la dénomination des zones de mémoire anonymes partagées.Linux 6. 2 promeut l'Intel Arc Graphics (DG2/Alchemist) comme étant stable et activé dès la sortie de la boîte. Maintenant que les GPU Arc sont pris en charge par le noyau Linux, Intel peut au moins faire une offre pour tout un tas de charges de travail pour lesquelles il ne pouvait pas être crédible la semaine dernière. Intel sera également heureux que son code de silicium défini par logiciel - alias "Intel On Demand" - ait été promu. Cela signifie que les utilisateurs peuvent choisir la quantité de puissance de calcul disponible dans certains processeurs Xeon de 4e génération qu'ils souhaitent utiliser, et payer Intel pour qu'il en utilise davantage.Il y a un support initial pour les graphiques accélérés NVIDIA GeForce RTX 30 avec le code open source Nouveau et le support des puces Apple M1 Pro / M1 Max / M1 Ultra a été ajouté en amont. Parmi les autres changements, citons de nouvelles options de montage pour le système de fichiers NTFS3, la possibilité de construire le noyau sans le support NFSv2, le support du système de fichiers F2FS pour écrire des données dans un fichier et les tronquer en une seule opération atomique, la possibilité d'activer un déclencheur de traçage au démarrage et une nouvelle API en espace utilisateur pour contrôler les unités de gestion de la mémoire des entrées/sorties.Sur le plan de la sécurité, Linux 6.2 améliore le module de sécurité Landlock pour lui permettre de contrôler les opérations de troncature de fichiers, met en œuvre une atténuation plus rapide de l'attaque d'exécution spéculative Retbleed sur les processeurs Intel, ainsi que la possibilité de placer une limite supérieure de 10 000 fois sur le nombre de fois que le noyau est autorisé à faire des erreurs avant de redémarrer ou de paniquer. Linux 6.2 ajoute également la prise en charge des touches de contrôle et de commande interchangeables sur les claviers Apple et la prise en charge de base de la manette USB DualShock4 de Sony avec boutons et sticks.Il y a également la prise en charge des puces de gestion de l'alimentation MediaTek MT6370 I2C Sub comme on peut le voir dans l'ordinateur monocarte open source Orange Pi 4G-IoT. En ce qui concerne les "nouveaux pilotes", on trouve la prise en charge des manettes de jeu DualShock 4 de Sony dans le pilote Playstation HID, la prise en charge des capteurs et des ventilateurs de la console de jeu OneXPlayer, la prise en charge de l'accélérateur d'intelligence artificielle Gaudi2 d'Habana Labs et un grand nombre de capteurs de surveillance du matériel dans les cartes mères ASUS, notamment la Crosshair VIII Exteme de Rog.Source : Linux 6.2 Que pensez-vous des nouveautés introduites par le noyau Linux 6.2 ?