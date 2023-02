Envoyé par Asahi Linux Envoyé par Asahi Linux est un projet et une communauté dont l'objectif est de porter Linux sur les Mac Apple Silicon, en commençant par le Mac Mini 2020 M1, le MacBook Air et le MacBook Pro.



Notre objectif n'est pas seulement de faire fonctionner Linux sur ces machines, mais de le peaufiner au point qu'il puisse être utilisé comme un système d'exploitation quotidien. Cela nécessite une énorme quantité de travail, car Apple Silicon est une plate-forme entièrement non documentée. En particulier, nous procéderons à l'ingénierie inverse de l'architecture GPU d'Apple et au développement d'un pilote open source pour celle-ci.

Linux 6.2 et la compatibilité avec les puces Apple M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra

Envoyé par Hector Martin Envoyé par Salut (quelques-uns) des gens du noyau*: s'il vous plaît, arrêtez d'essayer de me convaincre (ainsi que le reste du monde) que les correctifs par e-mail sont meilleurs.



Ils ne le sont pas, et le reste du monde le sait déjà. Nous sommes fatigués et d'innombrables personnes ont été chassées de leur contribution à cause de ce processus complètement brisé.



Avant que vous ne parveniez à nous faire fuir, tous mes contributeurs et moi, je vais commencer à pousser des mécanismes alternatifs pour les arbres avec lesquels je suis impliqué. Si vous ne l'aimez pas, pas de chance. Plaignez-vous auprès de Linus et assurez-vous qu'il sache que s'il me met à la porte, son brillant MacBook M2 ne bénéficie plus d'un support en amont.

Un travail toujours en cours

Envoyé par Asahi Linux Envoyé par Vous ne pourrez pas exécuter Ubuntu ni aucune autre distribution standard avec 6.2 sur un Mac M1. S'il vous plait, ne vous faites pas trop d'espoir. Nous améliorons continuellement les fonctionnalités du noyau, et 6.2 ajoute notamment des arborescences de périphériques et une prise en charge de démarrage de base pour les machines M1 Pro/Max/Ultra.



Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir avant que les noyaux en amont ne soient utilisables sur les ordinateurs portables. Il n'y a pas encore de prise en charge du pavé tactile/clavier en amont.



Bien que vous puissiez démarrer un noyau 6.2 en amont sur des ordinateurs de bureau (M1 Mac Mini, M1 Max/Ultra Mac Studio) et faire des choses utiles avec, ce n'est le cas que pour les versions de noyau de 16K. À notre connaissance, aucune distribution générique ARM64 ne fournit de noyaux 16K aujourd'hui.



Notre objectif est de tout mettre en amont, mais cela ne signifie pas que les distributions bénéficient instantanément du support Apple Silicon. Comme pour de nombreuses autres plates-formes, des travaux d'intégration sont nécessaires. Les distributions doivent regrouper nos outils d'espace utilisateur et, pour le moment, proposer des noyaux 16K.



À l'avenir, une fois que les versions du noyau 4K seront quelque peu utilisables, vous pouvez vous attendre à ce que les distributions à intégration zéro fonctionnent quelque peu sur ces machines (c'est-à-dire que certains matériels fonctionneront, mais pas tous, ou seulement partiellement). Cela devrait être suffisant pour ajouter un référentiel tiers avec les packages d'intégration.



Mais pour une prise en charge matérielle prête à l'emploi, les distributions devront travailler avec nous pour que tout soit correct. Nous travaillons déjà avec certains, et nous prévoyons d'annoncer la prise en charge officielle d'Apple Silicon pour une distribution grand public dans un proche avenir. Pas encore tout à fait !

There is an ongoing news cycle about Linux 6.2 being the first kernel to support the M1, started by @ZDNET. This article is misleading and borderline false.



Torvalds voulait depuis longtemps un ordinateur portable ARM capable d'exécuter Linux, et lorsque le MacBook Air M1 est sorti, il a déclaré qu'il aurait été la machine parfaite n'eût été le fait qu'Apple n'autoriserait pas un autre système d'exploitation à accéder au GPU et à d'autres éléments...Torvalds était pessimiste en 2020 : « J'attendais depuis longtemps un ordinateur portable ARM capable d'exécuter Linux. Le nouveau [MacBook] Air serait presque parfait, à l'exception de l'OS. Et je n'ai pas le temps de le bricoler, ni l'envie de combattre les entreprises qui ne veulent pas aider », a-t-il écrit.Plus tard, il a ajouté : « le principal problème avec le M1 pour moi est le GPU et les autres appareils qui l'entourent, car c'est probablement ce qui m'empêcherait de l'utiliser car il n'aurait aucun support Linux à moins qu'Apple ne s'ouvre ».Cependant, un groupe de développeurs de logiciels open source s'est regroupé sous le nom générique d'Asahi Linux afin de résoudre le problème.L'objectif de l'équipe d'Asahi est d'envoyer tout ce travail en amont dans le noyau Linux principal afin que toutes les distributions puissent en bénéficier, et Asahi a été relativement rapide pour ajouter la prise en charge des nouvelles puces Apple comme le M2 ou le M1 Ultra dès leur sortie.D'ailleurs, en août 2022 , lorsque Linus Torvalds a indiqué la disponibilité de Linux 5.19, il a attiré l'attention du public par la façon dont il a annoncé cette nouvelle version. Alors qu'il est connu pour favoriser Fedora sur le matériel Intel, Torvalds a publié Linux 5.19 depuis un MacBook Air piloté par une puce Apple Silicon. Il a annoncé que cela a été rendu possible grâce au projet Asahi Linux :« Sur une note personnelle, la partie la plus intéressante ici est que j'ai fait la publication (et j'écris ceci) sur un ordinateur portable arm64. C'est quelque chose que j'attendais depuis "longtemps", et c'est enfin une réalité, grâce à l'équipe Asahi. Nous avons du matériel arm64 tournant sous Linux depuis longtemps, mais rien de tout cela n'était vraiment utilisable comme plateforme de développement jusqu'à maintenant. C'est la troisième fois que j'utilise du matériel Apple pour le développement de Linux - je l'ai fait il y a plusieurs années pour le développement de PowerPC sur une machine ppc970 », a déclaré Torvalds.« Et ensuite, il y a plus de dix ans, lorsque le MacBook Air était le seul véritable ordinateur portable fin et léger disponible. Et maintenant comme plateforme arm64. Non pas que je l'aie utilisé pour un travail réel, je n'ai littéralement fait que des tests de construction et de démarrage et maintenant le marquage de la version actuelle. Mais j'essaie de m'assurer que la prochaine fois que je voyagerai, je partirai avec cet ordinateur comme portable et enfin faire de l'autoéquipement du côté arm64 aussi », a-t-il ajouté.On notera que Linux est déjà compatible avec ces processeurs depuis belle lurette, mais la compatibilité est désormais effective au niveau du noyau Linux lui-même.Tous les appareils utilisant des puces de la série M ne sont pas pris en charge par Linux 6.2, et un ensemble important de fonctionnalités de base n'a qu'un support rudimentaire, ou dans certains cas, comme les haut-parleurs et les pavés tactiles, ils n'ont absolument aucun support.Pourtant, cette arrivée formative dans Linux principal est une étape importante pour la prise en charge d'Apple Silicon sur Linux.Le fait que Linux soit capable de fonctionner sur le matériel dernier cri d'Apple témoigne de l'adaptabilité du noyau et de l'ingéniosité et du talent des développeurs Linux et du projet Asahi Linux. Après tout, Apple ne prend pas directement en charge, ne documente pas ou ne fournit pas de pilotes pour permettre à un système d'exploitation alternatif de fonctionner sur son matériel. Tous ces efforts sont après coup.Lorsque le noyau est directement pris en charge, les utilisateurs n'auront pas (techniquement) besoin d'utiliser Asahi Linux pour exécuter Linux sur des ordinateurs M1 à l'avenir.Cependant, la réalité n'est pas si simple (en tout cas, pas encore).Pour le moment, l'utilisation d'une version Asahi Linux reste le seul véritable moyen d'obtenir une expérience Linux pratique et utilisable sur Applie Silicon. Mais ces améliorations sont en cours de travaux et bénéficieront, avec le temps, à toutes les distributions Linux.De plus, avec le soutien croissant des fabricants d'applications pour Linux sur ARM en général, et des indices que certaines distributions Linux majeures préparent les versions d'Apple Silicon, la viabilité de Linux sur ces appareils ne devrait s'améliorer qu'au cours de l'année à venir.Ce n’est pas la première fois que la version « officielle » du noyau Linux intègre du code développé par les créateurs d’Asahi Linux pour les Mac Apple Silicon. Les puces Apple M1 de base sont en effet gérées depuis la version 5.13 sortie en juin 2021. Par ailleurs, ces Mac fonctionnaient déjà sous Linux grâce au travail de Hector Martin, alias Marcan, et des autres contributeurs du projets Asahi dès la fin de l’année 2021. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour le voir apparaître dans le noyau ?D'ailleurs Hector Martin a fait part à plusieurs reprises de ses frustrations avec le processus de contribution.Il critique notamment le fait que tout se fait encore par mail, un héritage d’une époque où les systèmes de contrôle de version plus sophistiqués n’existaient pas encore. À tel point qu’il envisage de ne plus soumettre ses changements au noyau Linux… ce qui n’empêcherait pas un tiers de le faire à sa place bien entendu, c’est l’avantage du libre.Sur Twitter, Asahi Linux a rappelé à ceux qui se voyaient déjà installer leurs distributions Linux 6.2 sur un Mac M1 que le travail est toujours en cours.Source : Asahi Linux (fonctionnalités qui sont prises en charge et celles qui ne le sont pas encore) Que pensez-vous de cette étape dans la prise en charge d'Apple Silicon par Linux ?Que pensez-vous du coup de gueule d'Hector Martin ?