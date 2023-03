La situation actuelle de Flathub en tant qu'écosystème solide avec 2 000 applications

Nos progrès dans l'évolution de Flathub d'un service de construction à un magasin d'applications.

L'obstacle économique à la croissance de l'écosystème et ses conséquences

Les prochaines étapes pour surmonter nos défis grâce à des initiatives ciblées.

Quelques mois se sont écoulés depuis les dernières mises à jour de Flathub l'année dernière. Nous avons été très occupés en coulisses, et j'aimerais donc partager avec vous ce que nous avons fait chez Flathub et pourquoi, et ce que nous allons faire cette année. J'aimerais me concentrer sur les points suivantsFlathub a le vent en poupe : nous proposons 2 000 applications de plus de 1 500 collaborateurs sur GitHub. Nous enregistrons en moyenne 700 000 téléchargements d'applications par jour, avec 898 millions de requêtes HTTP totalisant 88,3 TB servies par notre CDN chaque jour (merci Fastly !). Flatpak a, à mon avis, résolu le problème technique le plus important qui a freiné la croissance et l'acceptation de Linux sur le bureau (ou d'autres appareils informatiques personnels) au cours des 25 dernières années : à savoir, la difficulté pour les développeurs d'applications de publier leur travail d'une manière qui facilite la découverte, le téléchargement (ou le chargement latéral, pour les personnes dans des environnements de connectivité difficiles), l'installation et l'utilisation par les utilisateurs. Flathub s'appuie sur ce principe pour aider les utilisateurs à découvrir le travail des développeurs d'applications et pour aider ce travail à atteindre les utilisateurs en temps voulu.Les premiers résultats de cette désintermédiation sont prometteurs : malgré sa taille modeste jusqu'à présent, Flathub contient des centaines d'applications dont je n'ai jamais entendu parler auparavant - et ce, même si je travaille dans l'espace de bureau Linux depuis près de 20 ans et que j'ai passé une grande partie de cette période à regarder le contenu de dselect (ce qui montre un peu mon âge) ou de GNOME Software, à assister à des conférences et à lire des articles de blog, des articles d'actualité et des forums. Je suis également heureux de constater que nombre de nos partenaires distributeurs de systèmes d'exploitation ont reconnu que ce modèle est extrêmement complémentaire et s'ajoute au travail indispensable qu'ils accomplissent pour apporter le bureau Linux aux utilisateurs finaux, et que le fait d'avoir plus d'applications disponibles pour vos utilisateurs est une valeur ajoutée qui vous permet de vous concentrer sur votre offre principale et non un jeu à somme nulle qui devrait motiver des querelles intestines.La mise en place de Flathub dans son état actuel a été un long processus continu. Voici ce que nous avons fait en coulisses :L'année dernière, nous avons conclu notre premier engagement avec Codethink pour intégrer des fonctionnalités dans l'application web de Flathub afin de passer d'un service de construction à un magasin d'applications. Cela inclut des comptes pour les utilisateurs et les développeurs, le traitement des paiements via Stripe, et la possibilité pour les développeurs de gérer les jetons de téléchargement pour les applications qu'ils contrôlent. En parallèle, James Westman a travaillé sur la vérification des applications et les fonctionnalités correspondantes dans flat-manager pour s'assurer que les métadonnées des applications reflètent correctement la vérification et la tarification, et pour fournir une authentification pour le paiement des utilisateurs pour les téléchargements d'applications lorsque le développeur l'active. Seuls les développeurs vérifiés pourront effectuer des téléchargements directs ou accéder aux paramètres de paiement de leurs applications.Jusqu'à présent, la Fondation GNOME a joué le rôle d'incubateur et d'hôte légal pour Flathub, même s'il ne s'agit pas d'un produit ou d'une initiative purement GNOME. La distribution de logiciels aux utilisateurs finaux ainsi que le traitement et l'acheminement des paiements et des dons ont également un profil juridique différent en termes d'exposition aux risques et de conformité avec les organisations à but non lucratif que les activités actuelles de la Fondation GNOME. Par conséquent, nous prévoyons d'établir une entité juridique indépendante pour posséder et exploiter Flathub, ce qui réduit les risques pour la Fondation GNOME, reflète mieux les intérêts indépendants et multibureaux de Flathub, et offre une certaine flexibilité à l'avenir si nous avons besoin de modifier la structure.Nous sommes actuellement en train d'examiner les avis juridiques pour nous assurer que nous avons la bonne structure en place avant d'aller de l'avant.La gouvernanceComme Flathub est quelque chose que nous voulons placer en dehors de l'espace de bureau et de distribution Linux existant - et s'assurer que nous représentons et servons la plus large communauté d'utilisateurs et de développeurs Linux - nous avons travaillé sur un modèle de gouvernance qui garantit la transparence et la confiance dans les personnes qui prennent les décisions, et pourquoi. Nous avons mis en place un groupe de travail avec moi-même et Martín Abente Lahaye de GNOME, Aleix Pol Gonzalez, Neofytos Kolokotronis et Timothée Ravier de KDE, et Jorge Castro qui porte le drapeau de la communauté Flathub. Merci également à Neil McGovern et Nick Richards qui se sont impliqués plus tôt dans le processus.Nous ne voulons pas nous empêtrer dans la création de quelque chose de complexe avec des adhésions et des élections, donc dans un premier temps nous allons trouver un moyen simple/équilibré de nommer des personnes au sein d'un conseil qui prend des décisions clés sur Flathub et itérer à partir de là.Nous avons reçu une subvention pour 2023 de 100K$ de Endless Network 80 qui servira à financer les coûts d'infrastructure, juridiques et opérationnels de Flathub et la mise en place de la structure décrite ci-dessus. (Divulgation complète : Endless Network est l'organisation parapluie qui finance également mon employeur, Endless OS Foundation). J'espère augmenter le financement disponible à 250 000 $ pour cette année afin de couvrir le prochain cycle de développement du logiciel, de se préparer à des coûts de fonctionnement plus élevés (par exemple, la comptabilité devient plus complexe) et d'engager un deuxième membre du personnel à temps plein en plus de Bartłomiej Piotrowski pour gérer les demandes de renseignements, les examens, la documentation et la sensibilisation des partenaires.Nous sommes actuellement en discussion avec NLnet 17 sur le financement de la poursuite du développement du logiciel, mais nous avons malheureusement été refusés pour une subvention du Plaintext Group 30 pour cette année ; ce projet Schmidt Futures autour de la durabilité des logiciels libres ne délivre pas actuellement de subventions en 2023. Cependant, nous continuons à travailler sur d'autres possibilités de financement.Mon hypothèse personnelle est que le plus grand obstacle qui subsiste à l'échelle et à l'impact de Linux desktop est d'ordre économique. Sur les plateformes concurrentes - mobiles ou de bureau - un développeur peut proposer son travail à la vente via un magasin d'applications ou un téléchargement direct avec paiement ou abonnement dans les heures qui suivent la sortie d'une version. Bien que nous ayons réduit le temps nécessaire au premier téléchargement de plusieurs mois à quelques jours avec Flathub, en tant que communauté, nous continuons à avoir une relation difficile avec l'argent. Certains créateurs ont la chance d'avoir un emploi à temps plein dans l'espace FLOSS, tandis que quelques développeurs "superstars" sont capables de nourrir un certain niveau de soutien financier en investissant du temps dans la construction d'un public à travers le streaming, Patreon, Kickstarter, ou similaire. Cependant, une grande partie d'entre nous doit se contenter d'un flux de rapports de bogues sur GitHub entrecoupé de bières conciliantes au FOSDEM (d'autres boissons et événements sont disponibles).Après avoir identifié les principaux obstacles à surmonter, nous avons prévu un certain nombre d'initiatives et de restructurations ciblées cette année :Nous travaillons sur le déploiement du travail que nous avons effectué au cours de l'année passée, en commençant tout d'abord par le lancement de la nouvelle expérience web de Flathub 81 ainsi que le changement de marque dont Jakub a parlé sur son blog 42. Nous lancerons également les fonctions de vérification qui nous permettront de distinguer les applications téléchargées par leurs développeurs.En parallèle, nous serons également en mesure d'activer les sous-ensembles de repo Flatpak qui permettent aux utilisateurs de sélectionner uniquement les applications vérifiées et/ou FLOSS dans le CLI Flatpak ou l'interface utilisateur du centre d'applications de leur bureau.Les téléchargements directs d'applications sont presque prêts, et ils permettent des choses intéressantes comme permettre aux applications Electron d'être construites en dehors de flatpak-builder, ou conduire des téléchargements automatiques sur Flathub à partir d'actions GitHub ou de flux CI GitLab ; cependant, nous devons réfléchir un peu à la façon dont nous encourageons leur utilisation. Même avec ses frustrations, notre Buildbot actuel s'assure que les logs de construction et les versions sources de chaque application sur Flathub sont capturés, et que les applications sont construites sur toutes les architectures supportées. (Est-ce qu'en 2023 nous ajouterons RISC-V ? Contactez nous si vous voulez nous aider !) Si nous donnons des jetons de téléchargement à n'importe quel développeur, même si la majorité des applications sont open source, nous passerons d'une situation relativement structurée à quelque chose de beaucoup plus déstructuré - et nous craignons que de nombreuses applications ne soient disponibles que sur des machines Intel/AMD 64 bits.