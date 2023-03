Que pensez-vous d’un script d’aide à l’installation et à la configuration du contrôle parental ?

Que pensez-vous de l’apport du contrôle parental pour protéger vos enfants des contenus inappropriés présents sur Internet ?

Pensez-vous qu’un utilitaire pour aider les débutants à installer des applications récentes non présentes sur les dépôts officiels soit pertinent dans une distribution ?







Le Collectif Emmabuntüs vient d'annoncer la sortie de la version 1.03 de sa distribution Emmabuntüs Debian Édition 4 (disponible en 32 et 64 bits), basée sur la Debian 11.6 Bullseye et les environnements Xfce Cette nouvelle mise à jour inclut le contrôle parental CTparental dans la distribution, ainsi qu’un script d’assistance pour simplifier l’installation et la configuration de cette application. CTparental permettra aux parents de protéger leurs enfants contre les contenus inappropriés que l’on peut trouver sur Internet. Un tutoriel a été ajouté afin de guider l’installation et la configuration.Aussi arrivés dans cette nouvelle version, les utilitaires Deb-get et Deborah , interface graphique de ce dernier, sont uniquement disponibles dans la version 64 bits. Ces utilitaires permettent d’installer des applications récentes non présentes dans les dépôts officiels de Debian ou Ubuntu, comme : Vivaldi, Brave, Discord et même les sulfureux Micro$oft Edge, Teams, Google Chrome, etc.