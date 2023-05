Envoyé par Ben Cotton Envoyé par J'ai dit aux gens que si Fedora tombe en panne, alors j'ai échoué. Je travaille avec Matthew, Justin et d'autres pour assurer la couverture des tâches principales d'une manière ou d'une autre. J'ai travaillé dur au fil des ans pour automatiser les tâches qui peuvent l'être. La documentation est bien plus complète que celle dont j'ai hérité. Il est certain qu'il y a des lacunes dans ce que j'ai laissé à mes successeurs. Toutefois, mon objectif est que, dans quelques mois, personne ne remarque que je ne suis plus là. C'est à cela que se mesure mon succès. La seule raison pour laquelle j'ai réussi dans mon rôle est le travail accompli par mes prédécesseurs.



Je ne sais pas quelle est l'implication plus large de la perte de mon poste. Rien n'indique que mon rôle ait été spécifiquement ciblé. Il y a certainement des gens chez Red Hat qui continuent à considérer Fedora comme stratégiquement important. J'aimerais mieux comprendre comment ils ont choisi les personnes/rôles à supprimer, mais je ne connaîtrai probablement jamais le processus. Ce que je sais, c'est que j'ai bien l'intention de continuer à participer à la communauté Fedora lorsque mon compte atteindra la barre des 20 ans en mai 2029.

Red Hat a annoncé fin avril qu'il prévoyait de se séparer d'environ 4 % de son effectif total, soit environ 800 employés dans le monde. Le PDG Matt Hicks a déclaré que l'entreprise basée à Raleigh, en Caroline du Nord, supprimerait des fonctions générales et des postes administratifs, et non des postes de vente ou d'ingénierie. Dans un courriel adressé au personnel, Hicks a déclaré que cette décision devrait permettre à Red Hat d'être compétitif dans un nouvel environnement et aligner les ressources sur sa stratégie. « Au cœur de cette décision se trouve la nécessité de rééquilibrer nos investissements pour permettre l'avenir de Red Hat », a-t-il déclaré.IBM, qui a acheté Red Hat en 2019 pour 34 milliards de dollars, a annoncé ses propres licenciements d'environ 3 900 travailleurs en janvier. Les licenciements chez Red Hat ont commencé ce mois-ci et l'on apprend que l'entreprise s'est séparée de Ben Cotton, le responsable du programme Fedora (Fedora Program Manager). Le responsable du programme Fedora assure la coordination au sein de la communauté Fedora et des parties prenantes, de l'ingénierie Red Hat aux projets en amont et aux fournisseurs de matériel. Il s'occupe des élections de la communauté Fedora. Cotton a également fait partie de ceux qui ont mis en place le programme CentOS Stream.Il a donc été surprenant d'apprendre qu'il avait été remercié par Red Hat dans le cadre de cette politique de réduction des coûts. « Le 25 juin 2018, j'ai publié un billet intitulé "It's hattening". Après des années de candidatures rejetées, je commençais enfin un emploi chez Red Hat. Le 24 avril 2023, Red Hat a annoncé une réduction de 4 % de son personnel mondial. En tant que membre de ces 4 %, c'est aujourd'hui mon dernier jour chez Red Hat... Je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti toute une gamme d'émotions au cours des trois dernières semaines : confusion, colère, tristesse, amusement », a-t-il écrit dans un billet de blogue vendredi.« Mais je me suis aussi sentie aimée. J'ai reçu tellement de soutien de la part des gens depuis que la nouvelle a commencé à se répandre. C'est comme la scène finale de "It's a Wonderful Life" et je suis George Bailey. Je suis fier des contributions que j'ai apportées à la communauté Fedora au cours des cinq dernières années, et cela fait du bien de voir que d'autres le reconnaissent », a-t-il poursuivi. Sur les sites communautaires, le licenciement de Cotton a déclenché une avalanche de critiques à l'encontre de Red Hat. Pour beaucoup, Cotton n'est pas le genre de personne dont Red Hat, ou toute autre entreprise technologique, peut se débarrasser ainsi.Un critique a écrit : « j'ai été surpris lorsque Red Hat a licencié 4 % de son personnel. C'était une mauvaise décision. Mais je n'avais jamais vu Red Hat licencier Ben Cotton jusqu'à ce que je lise son billet de blogue sur son départ de Red Hat. Cotton a joué un rôle majeur en faisant de Fedora une communauté Linux exceptionnelle, tant pour les utilisateurs que pour les développeurs de "Red Hat Enterprise Linux" (RHEL). Il a été responsable du programme CentOS Stream. Il a écrit l'ouvrage "Program Management for Open Source Projects". En bref, il a été un acteur majeur dans les cercles de l'open source et dans le développement de RHEL ».Néanmoins, il semblerait que Red Hat n'ait pas l'intention de remplacer Cotton. La page du projet Fedora concernant le poste de Fedora Program Manager indique que le poste de chef de projet a été supprimé à partir de mai 2023. « Le responsable du programme Fedora (ou FPgM) est le chef des opérations du projet Fedora. Il est employé à plein temps par Red Hat pour gérer les processus de planification et de publication de Fedora Linux. Cela comprend la gestion du calendrier, la gestion des changements et la fourniture de rapports d'état à la communauté et à Red Hat. La fonction a été supprimée en mai 2023 », a écrit l'entreprise.L'on ignore la raison pour laquelle Red Hat a pris cette décision. Mais certaines sources indiquent que Red Hat pourrait annoncer dans les prochaines semaines d'autres décisions qui ne plairaient pas forcément à la communauté du projet Fédora. Il est également trop tôt pour estimer l'impact que le licenciement de Cotton et la suppression du poste de responsable du programme Fedora pourraient avoir sur le projet Fedora. « Même si je ne vais plus contribuer plus en tant que responsable du programme Fedora, j'étais un contributeur Fedora bien avant de rejoindre Red Hat, et je ne les laisserai pas m'enlever cela », a écrit Cotton dans son billet.« Je serai toujours présent autour de Fedora d'une manière qui me réjouira, même si je ne vais peut-être pas beaucoup le faire au début, le temps que mes blessures se cicatrisent. J'ai eu la chance de construire un incroyable réseau professionnel et personnel au fil des ans. Je poursuis déjà quelques opportunités et si celles-ci ne se concrétisent pas, je vous demanderai de m'aider à en trouver d'autres. En attendant, j'ai (au moins) quelques semaines pour me détendre un peu. Il y a une tonne de travail à faire à la maison, de nombreux sentiers à parcourir et un retard embarrassant dans la rédaction des articles de la Duck Alignment Academy », a-t-il ajouté.Beaucoup craignent que Red Hat décide d'abandonner la distribution Fédora Linux comme il l'a fait avec CentOS Linux en 2020. Mais selon certaines sources, Fedora reste essentiel au développement de RHEL. Il serait donc très surprenant de voir Red Hat prendre une telle décision.