L'USPTO a publié une série de règles proposées, dont la quasi-totalité rendra plus difficile la contestation des mauvais brevets utilisés contre l'open source, y compris l'Unified Patents Open Source Zone (que la LF sponsorise). De nombreuses règles proposées semblent ne pas relever de l'autorité de l'USPTO et contredisent les lois mises en place par le Congrès.Pour plus d'informations, lisez la lettre d'Unified Patents adressée à la commission de la Chambre des représentants sur le contrôle et la réforme.Ces propositions font la part belle aux Non-Practicing Entities (ou NPE, ou "patent trolls"). Les propositions affaiblissent la Commission de première instance et d'appel en matière de brevets ("PTAB"), cherchent à empêcher toute personne (telle que les brevets unifiés) de contester des brevets particulièrement mauvais et invalides, et augmenteront les coûts des litiges pour tous les défendeurs.Les brevets qui ont échappé au système et qui n'auraient jamais dû être délivrés seront revendiqués contre des entreprises américaines et mondiales, en particulier des petites et moyennes entreprises. Des études montrent que même une fraction de ces propositions coûterait des centaines de millions de dollars.L'USPTO vous a demandé votre avis sur ces règles, alors faites-lui savoir que vous souhaitez un système équitable et ouvert à tous, où chacun peut demander la révision d'un brevet invalide. C'est ce que le Congrès a décidé, et l'agence ne devrait pas essayer de passer outre.Vous pouvez agir en cliquant ici sur le Federal Register et en soumettant un commentaire écrit. Un modèle de document a également été mis à votre disposition (.txt, pour les particuliers et les avocats d'entreprise ) que vous pouvez remplir et joindre pour un commentaire plus formel de la part de votre organisation.Tous les commentaires doivent être envoyés au plus tard le 20 juin 2023, à 23h59 HAE. Il est essentiel que l'USPTO entende des parties prenantes comme vous, et le volume de commentaires est important.Merci à tous !". Keith Bergelt, PDG d'Open Invention Network" Jonathan Stroud, avocat général, Unified Patents" Kevin Jakel, PDG, Unified Patents". Mike Dolan, vice-président et directeur général des projets, Fondation Linux.Source : Fondation Linux Quel est votre avis sur le sujet ?Envisagez-vous de répondre à cet appel de la Fondation Linux ?