LibreOffice est une alternative gratuite à la suite bureautique Microsoft Office, comprenant un tableur, un outil de base de données, un outil de présentation et un outil de traitement de texte. Avec la prise en charge des principaux types de fichiers utilisés par les programmes Microsoft Office correspondants (Excel, Access, PowerPoint et Word), cette suite bureautique gratuite tente de répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs. Bien que LibreOffice et Microsoft Office se ressemblent, chacune possède des caractéristiques uniques. LibreOffice peut éditer des fonctions et des équations mathématiques telles que des fractions et des exposants.Il comprend également un logiciel permettant de créer des albums photos, des organigrammes et d'autres documents graphiques. Microsoft Office propose un client de messagerie, une plateforme de communication et un logiciel de prise de notes. Microsoft Office et LibreOffice offrent tous deux de solides applications bureautiques et fonctionnent avec certains des mêmes formats de fichiers, mais ce sont des produits très différents. La version portable de LibreOffice est pratique pour travailler en déplacement. Il n'est pas courant de trouver un programme aussi volumineux disponible sous forme portable, c'est donc un avantage appréciable.Les fichiers extraits nécessitent environ 300 Mo d'espace. Cependant, Matthias Clasen, éminent employé de Red Hat et développeur de GNOME, a indiqué que les RPM de LibreOffice étaient devenus "orphelins" et que l'entreprise a pris la décision de ne plus livrer LibreOffice dans RHEL à l'avenir et, à terme, de limiter la portée de sa contribution à Fedora. « À première vue, ce changement semble mauvais. LibreOffice est l'un des piliers du paysage du logiciel libre, et sans doute le type même de suite de productivité dont les postes de travail bénéficient », a écrit un critique à propos de la décision de Red Hat d'arrêter de livrer RHEL avec LibreOffice.Pour expliquer la décision de l'entreprise, Clasen a indiqué que l'équipe Red Hat Display Systems (qui effectue la majeure partie du travail requis) "ajuste" ses priorités en matière d'ingénierie pour se concentrer sur d'autres domaines clés, comme une meilleure prise en charge de "Wayland" et l'ajout de capacités HDR - des éléments dont les utilisateurs de Workstation (et Linux dans son ensemble) bénéficieront. « En contrepartie, nous nous éloignons du travail que nous faisions sur les applications de bureau et nous cesserons de livrer LibreOffice dans le cadre de RHEL à partir d'une prochaine version de RHEL », explique Clasen à la communauté.LibreOffice sera maintenu et pris en charge dans toutes les versions de RHEL (et de Fedora) avec des mises à jour de sécurité au fur et à mesure des besoins. En outre, la "bonne nouvelle" est que cela n'a pas d'importance technique. Il existe une version officielle de LibreOffice Flatpak. Elle est disponible pour les utilisateurs de Fedora et de RHEL. Le LibreOffice Flatpak peut combler le vide pour ainsi dire. Clasen a ajouté que "les ingénieurs qui effectuent ce travail apporteront des correctifs en amont pour s'assurer que LibreOffice fonctionne mieux en tant que Flatpak, ce qui devrait être la façon dont la plupart des gens utilisent LibreOffice à long terme".Pour rappel, Flatpak est un utilitaire de gestion de paquets qui vous permet de distribuer, d'installer et de gérer des logiciels sans avoir à vous soucier des dépendances, de la durée d'exécution ou de la distribution Linux. Étant donné que vous pouvez installer des logiciels sans problème, quelle que soit la distribution Linux, Flatpak est appelé "paquet universel". Flatpak utilise une approche basée sur des conteneurs pour isoler les applications et leurs dépendances du système hôte. Chaque application s'exécute dans son propre environnement, avec son propre ensemble de bibliothèques et de dépendances. La mise en bac à sable contribue à améliorer la sécurité.Cela empêche en effet les applications d'interférer entre elles ou avec le système hôte. Quelqu'un pourrait-il prendre en charge la maintenance des RPM de LibreOffice ? Absolument, mais selon les critiques, l'ampleur de la tâche ne doit pas être sous-estimée. Cela signifie que toute personne s'engageant à s'occuper de l'empaquetage et de la maintenance devra être pleinement consciente du travail à accomplir.Source : annonce de Red Hat Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du choix de Red Hat de ne plus intégrer LibreOffice à RHEL à l'avenir ?Selon vous, ce changement aura-t-il un impact négatif sur les distributions RHEL et Fedora ?