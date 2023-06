Red Hat s'emparerait d'une copie de Linux Ils ajouteraient la sauce magique qui en fait Red Hat Enterprise Linux Ils publieraient une nouvelle version Ils mettraient à jour un référentiel de code source avec toutes les données nécessaires pour le construire à partir de zéro

VOICI COMMENT meurent les plates-formes : premièrement, elles sont bonnes pour leurs utilisateurs; puis ils abusent de leurs utilisateurs pour améliorer les choses pour leurs clients professionnels; enfin, ils abusent de ces clients commerciaux pour récupérer toute la valeur pour eux-mêmes. Ensuite, ils meurent.

C'est triste pour les utilisateurs comme moi qui ont utilisé CentOS et développé des outils qui ont fait entrer les gens dans l'écosystème de Red Hat.

C'est triste pour Red Hat, qui se battait pour l'open source, mais érige maintenant des barrières autour de son propre code source.

C'est triste pour tous ceux qui sont encore dans leur écosystème, car ils sont maintenant obligés de faire face aux manigances de licence de Red Hat et à la perte de tant de personnes dans la communauté open source.

Il y a deux ans, Red Hat a tué CentOS, une version gratuite largement utilisée de sa distribution Enterprise Linux.La communauté des utilisateurs de CentOS - moi y compris - a été qualifiée de « freeloaders », utilisant le travail de la toute-puissante société Red Hat, sans rien apporter en retour. Ne vous occupez pas de tous les développeurs open source, contributeurs du noyau Linux et développeurs de logiciels qui ont utilisé CentOS pour tester et créer leur logiciel. Ignorez également le fait que Red Hat construit son produit sur Linux, qu'il n'a pas construit et qu'il ne possède pas.J'ai presque radié Red Hat à l'époque. C'était comme si quelqu'un me plantait un couteau dans le dos.La semaine dernière, Red Hat a pris ce couteau et l'a fortement tordu, lorsqu'ils ont publié cet article de blog. Ne nous y trompons pas : cela visait à détruire les distributions que la communauté avait construites pour remplacer ce que Red Hat avait emporté.Il n'y avait que deux choses qui m'ont retenu après que Red Hat nous ait trahis la première fois : premièrement, au lieu d'attaquer la communauté des utilisateurs open source, de nombreux Red Hatters ont tendu la main et ont demandé : « Comment pouvons-nous faire mieux ? » Cela n'a pas guéri la blessure, mais cela signifiait quelque chose, sachant que quelqu'un chez Red Hat écouterait au moins.Deuxièmement, et plus important encore, Rocky Linux et AlmaLinux sont intervenus. Ils ont empêché un exode massif de l'écosystème Red Hat, offrant aux développeurs comme moi une cible stable pour mon travail open source. Mais Rocky et Alma comptaient sur Red Hat pour partager leur code source.Voici comment cela fonctionnait :C'est un peu le statu quo car en open source, la source... est ouverte ! Et peu importe si quelqu'un qui utilise votre source en profite aussi... c'est un peu de cela qu'il s'agit ! Nous bénéficions tous du partage de notre travail, et dans ce cas, la licence GPL utilisée par Linux nous oblige légalement à le partager !Sans ce partage, il n'y aurait pas de Debian, Arch, Mint, Ubuntu, PopOS, Fedora... ou l'une des centaines d'autres distributions Linux qui s'appuient les unes sur les autres et soutiennent la communauté.Mais Red Hat a décidé de placer le code source derrière un paywall. Maintenant, c'est légal. Techniquement, la GPL le permet. Mais il est généralement impoli et ennuyeux de le faire lorsque le code que vous verrouillez est largement basé sur le code open source d'autres personnes.Mais... c'est dans leur droit, donc je ne contesterai pas ce point. Ce que je vais argumenter, c'est le contrat d'abonnement actuel, qui pourrait ne pas être légal. Red Hat dit actuellement qu'ils peuvent annuler le compte de n'importe quel utilisateur s'ils téléchargent le code source et le redistribuent.Supposons que quelqu'un télécharge la source via un abonnement Red Hat et l'utilise pour créer une nouvelle version de Rocky Linux. Si Red Hat vendait au détail en annulant cet abonnement, je me mettrais certainement à l'écoute de cette affaire judiciaire.Je ne sais pas si la communauté pourrait avancer l'argent pour affronter les puissants avocats d'IBM - c'est peut-être sur cela que Red Hat mise. Mais il y a un autre joueur dans ce jeu qui pourrait le faire, et c'est Oracle. Ne serait-il pas ironique qu'Oracle soit celui qui a renversé Red Hat pour avoir été si arrogant avec leur abus envers leur communauté ?Mais soyons clairs : tout ce que j'ai vu montre que Red Hat essaie d'étouffer les distributions en aval comme Rocky, Alma et Oracle Linux. Je pense que leur espoir est que les utilisateurs de ces distributions aient peur et souscrivent à un abonnement Red Hat. Ils ont besoin que cela se produise pour verrouiller des bénéfices à court terme pour plaire à leurs seigneurs IBM. C'est mon point de vue cynique.Ce que fait Red Hat, c'est contourner à la limite de la légalité les termes de la licence GPL de Linux.Red Hat était autrefois la compagnie des rebelles. Ils avaient l'habitude d'avoir des publicités avant-gardistes citant Gandhi et positionnant Red Hat comme l'outsider courageux, utilisant l'open source pour renverser les anciennes sociétés de logiciels propriétaires.C'est drôle qu'ils aient été si dévoués à cette citation de Gandhi en particulier. Dans un sens, Red Hat a en quelque sorte gagné, ils sont le choix par défaut pour faire fonctionner Linux dans les grandes entreprises.L'ironie est que Cory Doctorow a récemment écrit ceci à propos d'une autre entreprise, mais je pense que cela s'applique ici :Quelle juxtaposition !Ils ont accumulé tellement de bonne volonté dans la communauté open source au fil des ans et étaient connus sous le nom de « société open source ».Mais ils gaspillent cette bonne volonté - du moins en ce qui concerne Linux - au nom du profit.Les développeurs comme moi, les mainteneurs du référentiel EPEL, les mainteneurs de Fedora qui s'inquiètent à juste titre des impacts à long terme...On nous dit tous d'ouvrir un compte de développeur Red Hat afin de pouvoir récupérer nos 16 licences de Red Hat Enterprise Linux pour les tester.Houla !Merci, je suppose que je vais laisser tomber quelque chose de vraiment productif et passer une semaine à réorganiser mon infrastructure de test et mon automatisation pour travailler avec les licences Red Hat.Vous savez qui ne m'oblige pas à faire ça ?Debian. Ubuntu. FreeBSD. Pas même Rocky Linux !Et s'il vous plaît, dites à vos employés d'arrêter de me fréquenter, en disant que je devrais simplement utiliser CentOS Stream. Il y a une raison pour laquelle Rocky et Alma linux ont été téléchargés des millions de fois. Stream ne remplace pas CentOS.J'ai donc abandonné la prise en charge d'Enterprise Linux sur tout mon travail, à compter de vendredi dernier.Et les gens me posent des questions sur Ansible. Soit dit en passant, il s'agit de Red Hat Ansible Automation Platform (par IBM).Je ne pense pas qu'Ansible va essayer de verrouiller l'accès, mais le fait que je doive passer ne serait-ce qu'une seconde à envisager cette possibilité est insensé !Qui veut construire autour d'un écosystème où les utilisateurs open source sont appelés freeloaders et où des perturbations massives sont mises en œuvre au milieu d'un cycle de publication, deux fois de suite, sans avertissement ?Je ne vois pas cela aider Red Hat de quelque manière que ce soit à long terme.Au final, c'est juste triste :Rocky Linux et AlmaLinux ont tous deux annoncé qu'ils trouveraient une voie à suivre. J'espère qu'ils le peuvent.Quant à moi, j'en ai terminé avec Red Hat Enterprise Linux.Je maintiendrai la prise en charge de Rocky Linux et AlmaLinux dans la mesure du possible, mais je ne suis pas sûr de pouvoir prendre en charge Enterprise Linux à l'avenir.Source : billet Jeff Geerling Quelle lecture faites-vous de son argumentation ? Partagez-vous son avis ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de la décision de Red Hat de mettre le code source de RHEL derrière un paywall?Utilisez-vous RHEL ou une autre distribution Linux? Qu'en pensez-vous ?Comment Red Hat pourrait-il rétablir la confiance avec la communauté open source?Quels sont les défis et les opportunités pour les distributions alternatives comme Rocky Linux et AlmaLinux?