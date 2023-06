Nous avons été traités de méchants; On m'a taxé de cadre IBM qui a été installé pour transformer Red Hat en source fermée - et ce n'est que le « bon » truc. Alors mettons les choses au clair.Je m'appelle Mike McGrath et je suis vice-président de l'ingénierie des plates-formes principales chez Red Hat. Je suis ici depuis 16 ans et avant de commencer à travailler ici, j'étais bénévole dans le projet Fedora. L'open source et tout ce que cette expression implique sont très importants pour moi. Au cours de la semaine dernière, j'ai vu beaucoup de gens dire beaucoup de choses méchantes et fausses sur les Red Hatters qui travaillent dur et qui, comme moi, accordent une grande importance à ce travail.Malgré ce qui se dit actuellement à propos de Red Hat, nous rendons notre travail acharné facilement accessible aux non-clients. Red Hat utilise et utilisera toujours un modèle de développement open source. Lorsque nous trouvons un bogue ou écrivons une fonctionnalité, nous apportons notre code en amont. Cela profite à tous les membres de la communauté, pas seulement à Red Hat et à nos clients.Nous ne nous contentons pas de prendre des packages en amont et de les reconstruire. Chez Red Hat, des milliers de personnes passent leur temps à écrire du code pour activer de nouvelles fonctionnalités, à corriger des bogues, à intégrer différents packages, puis à prendre en charge ce travail pendant longtemps - ce dont nos clients et partenaires ont besoin.Il s'agit des heures et des nuits tardives que nous passons à rétroporter un correctif vers un code qui a maintenant 5 à 10 ans ou plus*; à tout moment, nous prenons en charge 3 à 4 flux de versions majeures, tout en appliquant des correctifs et des rétroportages à tous. De plus, lorsque nous développons des correctifs pour des problèmes dans RHEL, nous ne les appliquons pas seulement à RHEL - ils sont d'abord appliqués en amont, à des projets comme Fedora, CentOS Stream ou le projet du noyau lui-même, et nous les rétroportons ensuite. Maintenir et soutenir un système d'exploitation pendant 10 ans est une tâche herculéenne - il y a une valeur énorme dans le travail que nous faisons.Quand je dis que nous respectons les différentes licences open source qui s'appliquent à notre code, je le pense. J'ai été choqué et déçu du nombre de personnes qui se sont tellement trompées sur les logiciels open source et la GPL en particulier - en particulier, les observateurs de l'industrie et même les vétérans qui, je pense, devraient en savoir plus. Les détails, y compris les licences et les droits open source, sont importants, et ce sont des choses que Red Hat a aidé non seulement à former, mais aussi à préserver et à faire évoluer.Nous devons payer les gens pour faire ce travail - ces contributeurs passionnés qui traversent ces longues heures et nuits qui croient aux valeurs open source. Le simple fait de reconditionner le code que ces individus produisent et de le revendre tel quel, sans valeur ajoutée, rend la production de ce logiciel open source insoutenable. Cela inclut les travaux critiques de rétroportage et les futures fonctionnalités et technologies en cours de développement en amont. Si ce travail devient insoutenable, il s'arrêtera, et ce n'est bon pour personne.Je veux mentionner spécifiquement les reconstructeurs, différents des distributions qui pourraient, par exemple, ajouter une nouvelle architecture ou un indicateur de compilation (nous vous aidons pleinement à étendre les capacités de Linux plutôt que de les imiter).Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, que Red Hat trouvait de la valeur dans le travail effectué par des reconstructeurs comme CentOS. Nous avons poussé nos SRPM vers git.centos.org dans un package soigné qui les a rendus faciles à reconstruire ; nous l'avons même démarqué pour eux. Plus récemment, nous avons déterminé qu'il n'y a pas de valeur à avoir un reconstructeur en aval.La position généralement acceptée selon laquelle ces reconstructions gratuites ne sont que des entonnoirs produisant des experts RHEL et se transformant en ventes n'est tout simplement pas la réalité. J'aimerais que nous vivions dans ce monde, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe réellement. Au lieu de cela, nous avons trouvé un groupe d'utilisateurs, dont beaucoup appartiennent à de grandes ou très grandes organisations informatiques, qui veulent la stabilité, le cycle de vie et l'écosystème matériel de RHEL sans avoir à prendre en charge les mainteneurs, les ingénieurs, les rédacteurs et bien d'autres rôles qui le créent. Ces utilisateurs ont également décidé de ne pas utiliser l'une des nombreuses autres distributions Linux.Dans un écosystème open source sain, la concurrence et l'innovation vont de pair. Red Hat, SUSE, Canonical, AWS et Microsoft créent tous des distributions Linux avec des efforts de développement de marque et d'écosystème associés. Ces variantes utilisent et contribuent toutes au code source Linux, mais aucune ne prétend être « entièrement compatible » avec les autres.En fin de compte, nous ne trouvons pas de valeur dans une reconstruction RHEL et nous ne sommes aucunement obligés de faciliter les choses pour les reconstructeurs*; c'est notre droit. Cela m'amène à CentOS Stream, dont il y a une immense confusion. Je reconnais qu'il s'agit d'un changement dans une tradition de longue date où nous sommes allés au-delà des attentes, et un changement comme celui-ci peut semer la confusion. Cette confusion s'est manifestée par des accusations selon lesquelles nous devions devenir source fermée et à propos de prétendues violations de la GPL. Il y a CentOS Stream le livrable binaire et CentOS Stream le référentiel source. La source gitlab CentOS Stream est l'endroit où nous créons les versions RHEL, à la vue de tous. Appeler RHEL «*source fermée*» est catégoriquement faux et inexact. CentOS Stream évolue plus rapidement que RHEL, il n'est donc peut-être pas sur HEAD, mais le code est là. Si vous ne le trouvez pas, il s'agit d'un bogue, veuillez nous en informer.Nous proposons également des abonnements Red Hat Developer gratuits et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) pour l'infrastructure Open Source. L'abonnement développeur fournit gratuitement RHEL aux développeurs et permet d'utiliser jusqu'à 16 systèmes, encore une fois, sans frais. Cela peut être utilisé par les particuliers pour leur propre travail et par les clients RHEL pour le travail de leurs employés. RHEL for Open Source Infrastructure est destiné à donner aux projets open source (qu'ils soient ou non affiliés à Red Hat de quelque manière que ce soit) un accès gratuit à RHEL pour leurs besoins d'infrastructure et de développement.Enfin, j'aimerais m'adresser à toutes les entreprises open source, que votre code soit ouvert aujourd'hui ou que vous envisagiez de passer à un modèle open source. À tous points de vue, Red Hat a « réussi » et j'espère que de nombreuses entreprises open source réussiront comme nous. Vous pouvez décider vous-même si les reconstructions en aval sont utiles pour vous et c'est à vous de vous faciliter la tâche ou non.Nous ne voulons pas cela et je sais que les membres de notre communauté, nos clients et nos partenaires ne le souhaitent pas. L'innovation se passe en amont. S'appuyer sur les épaules des autres, c'est ce qu'est l'open source. Continuons à stimuler l'innovation, soutenons-nous les uns les autres et continuons d'avancer.Source : Red Hat Que pensez-vous de son argumentation ? Quels sont les points les plus intéressants pour vous ?Quelle est votre expérience avec RHEL ou CentOS?Pensez-vous que Red Hat a pris la bonne décision en limitant l’accès au code source de RHEL?Quels sont les défis ou les opportunités que vous voyez pour l’avenir de l’open source?Comment évaluez-vous la qualité et la fiabilité de RHEL par rapport aux autres distributions Linux?