Envoyé par L'équipe de Fedora Envoyé par Nous pensons qu'une communauté open source peut éthiquement collecter des données globales limitées sur la façon dont son logiciel est utilisé sans impliquer des sociétés de big data ou construire des profils de suivi effrayants qui ne sont pas dans le meilleur intérêt des utilisateurs. Les utilisateurs auront la possibilité de désactiver le téléchargement des données avant que celles-ci ne soient envoyées pour la première fois. Notre service sera exploité par Fedora sur l'infrastructure Fedora, et ne dépendra pas de Google Analytics ou de tout autre service tiers controversé. Et contrairement aux systèmes d'exploitation propriétaires, vous pouvez rediriger la collecte de données vers votre propre serveur de métriques privé au lieu de celui de Fedora pour voir précisément quelles données sont collectées à votre sujet, car les composants du serveur sont également open source.

Envoyé par L'équipe de Fedora Envoyé par Fedora est un projet communautaire open source et personne ne souhaite violer la vie privée des utilisateurs. Nous ne voulons pas collecter de données sur les utilisateurs individuels. Nous ne voulons collecter que les mesures d'utilisation agrégées qui sont réellement nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques d'amélioration de Fedora, et rien de plus. Nous comprenons que si nous violons la confiance de nos utilisateurs, il ne nous restera plus beaucoup d'utilisateurs, donc si la collecte de métriques est approuvée, nous devrons être très prudents pour déployer cela d'une manière qui respecte nos utilisateurs à tout moment. (Par exemple, nous ne devrions pas collecter les requêtes de recherche des utilisateurs, car cela serait effrayant).

Envoyé par L'équipe de Fedora Envoyé par L'un des principaux objectifs de la collecte de métriques est d'analyser si Red Hat atteint son objectif de faire de Fedora Workstation la première plateforme de développement de logiciels en nuage. Par conséquent, nous voulons savoir quels sont les EDI les plus populaires parmi nos utilisateurs, et quels sont les environnements d'exécution utilisés pour créer des conteneurs à l'aide de Toolbx.



Les mesures peuvent également être utilisées pour éclairer les décisions relatives à la conception de l'interface utilisateur. Par exemple, nous voulons collecter le taux de clics des bannières de logiciels recommandés dans GNOME Software afin d'évaluer quelles bannières sont réellement utiles aux utilisateurs. Nous voulons également savoir à quelle fréquence les panneaux de gnome-control-center sont visités afin de déterminer quels panneaux pourraient être consolidés ou supprimés, parce qu'il y a d'autres paramètres que nous voulons ajouter, mais nos recherches sur la convivialité indiquent que la grande quantité actuelle de panneaux de paramètres rend déjà difficile pour les utilisateurs de trouver les paramètres couramment utilisés.



Les métriques peuvent nous aider à comprendre pour quel matériel nous devrions optimiser Fedora. Par exemple, nos performances de démarrage sur les disques durs ont chuté de manière drastique lorsque systemd-readahead a été supprimé. Ubuntu a maintenu sa propre implémentation de readahead, mais Fedora ne l'a pas fait, car nous supposons que peu d'utilisateurs utilisent Fedora sur des disques durs. Il serait intéressant de collecter une métrique qui indique si le stockage primaire est un lecteur à état solide ou un disque dur, de sorte que nous puissions voir l'utilisation réelle des disques durs au lieu de deviner. Nous voudrions également collecter des informations sur le matériel qui seraient utiles pour la collaboration avec les fournisseurs de matériel (tels que Lenovo), comme l'ID du modèle de l'ordinateur portable.

Comme s'il n'y avait pas eu assez de drames chez Red Hat ces dernières semaines, l'équipe de développement de Fedora Workstation suscite de nouvelles polémiques en proposant de recueillir des données de télémétrie dans le système d'exploitation. En effet, la collecte de données télémétriques est une proposition délicate dans la communauté des logiciels open source, en particulier Linux. De nombreux utilisateurs viennent de Windows et utilisent maintenant Linux spécifiquement pour échapper à la collecte agressive de données et de télémétrie de Microsoft. Canonical s'est attiré la colère des utilisateurs lorsqu'il a inclus la télémétrie dans Ubuntu.Selon un fil de discussion de la liste de diffusion des développeurs Fedora, la distribution en amont de RHEL envisage de s'aventurer dans les eaux de la télémétrie. La proposition explique que l'équipe est intéressée par une "collecte limitée de données anonymes sur l'utilisation de Fedora Workstation". Elle ne souhaite pas collecter les données individuelles des utilisateurs, mais s'intéresse aux mesures d'utilisation globales. Leurs espoirs sont les suivants :Fedora Workstation est l'édition de bureau officielle de Fedora. Elle offre une expérience de bureau puissante et facile à utiliser. Fedora Workstation est conçu pour être un excellent bureau à usage général. Il vise également à être une plateforme fantastique pour les développeurs de logiciels. Elle fait partie du projet Fedora. En tant que telle, elle partage des composants, des outils et des processus avec d'autres éditions et spins Fedora. Mais Fedora Workstation est également un projet indépendant, capable de prendre ses propres décisions techniques et de conception, et constitue un produit distinct.À ce stade, la proposition de changement a été publiée, elle est ouverte à la discussion sur la liste de développement de Fedora et doit encore être évaluée par le Comité d'ingénierie et de pilotage de Fedora (FESCo) avant d'être formellement approuvée. Fedora envisage d'utiliser le système de métriques Endless OS pour la collecte de métriques d'utilisation. La proposition souligne également l'intérêt du projet pour la préservation de la vie privée des utilisateurs :Malgré ces assurances, le développeur Michael Catanzaro indique clairement que le projet n'a aucun intérêt à rendre la télémétrie opt-in. Catanzaro répondait à un utilisateur qui disait que la télémétrie devrait être opt-in ou ne pas être incluse du tout : « comme expliqué dans le document de proposition, nous savons que les métriques opt-in ne sont pas très utiles parce que peu d'utilisateurs opteraient pour cette option, et ces utilisateurs ne seraient pas représentatifs des utilisateurs de Fedora dans leur ensemble. Nous ne sommes pas intéressés par les mesures opt-in ». Inutile de dire que les utilisateurs se rebiffent dans la discussion.La grande majorité d'entre eux exigent que toute télémétrie soit opt-in. Pendant ce temps, les développeurs de Fedora et de Red Hat se défendent et maintiennent que les données de télémétrie opt-in "seront des déchets". D'un point de vue plus général, cette nouvelle - et en particulier l'insistance des développeurs sur la télémétrie opt-in - est préoccupante, car elle fait suite à la récente décision de Red Hat concernant le code source. L'entreprise a déjà été accusée de violer l'esprit, voire la lettre, de la GPL. Les utilisateurs de Fedora ont été rassurés par le fait que leur distribution de choix était toujours une distribution en amont de RHEL, gérée par la communauté.Cependant, avec de telles mesures, les utilisateurs de Fedora pourraient envisager de passer à une distribution respectant la vie privée et les préférences des utilisateurs. Les autres arguments avancés par l'équipe pour justifier cette proposition sont :Source : l'équipe de Fedora ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la proposition visant à inclure la télémétrie dans Fedora Workstation ?Que pensez-vous du refus de l'équipe d'implémenter cette télémétrie en opt-in ?Ce refus est-il compatible avec les principes de l'open source ? Pourquoi ?En quoi ces mesures vont-elles permettre d'améliorer l'expérience des utilisateurs ?Selon vous, cette fonctionnalité peut-elle être implémentée dans le respect strict de la vie privée ?