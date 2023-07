Mais Red Hat a tenté de les rassurer à cette période

Rocky Linux : un projet qui venait d’être annoncé par Gregory Kurtzer, le cofondateur de CentOS. Selon l’auteur, il devait être conçu pour être 100 % compatible avec Enterprise Linux maintenant que CentOS a changé de direction. Rocky Linux vise à fonctionner en aval comme CentOS le faisait après que les entreprises ont ajouté leurs commits et non avant. Les utilisateurs pourront donc l’utiliser en production.

est une distribution Linux compilée à partir du code source de Red Hat Enterprise Linux. Elle est distribuée gratuitement par Oracle et disponible partiellement sous la licence publique générale GNU depuis fin 2006. Pour les entreprises qui utilisent les systèmes Oracle, Oracle Linux est considéré comme le choix idéal. ClearOS : se présente comme un système d’exploitation simple, sécurisé et abordable basé à la fois sur CentOS et RHEL. Il fournit une interface Web intuitive et un magasin d’applications avec plus de 100 applications. ClearOS est disponible en 3 éditions principales : Home, Business et Community Edition. L’édition Home est idéale pour les petits bureaux. L’édition Business est conçue pour les petites et moyennes entreprises qui préfèrent bénéficier d’un support payant, tandis que l’édition Community est absolument gratuite.

un système d’exploitation complet pour les postes de travail et les serveurs, construit avec les packages sources de Red Hat Enterprise Linux. En plus des packages hérités de RHEL, le projet fournit également plusieurs autres référentiels : « Addons » qui contient des packages supplémentaires non inclus dans une distribution standard de Red Hat ; « Computational » qui contient des logiciels spécifiques au calcul scientifique ; et « Unsupported » qui contient divers packages expérimentaux. La distribution est maintenue par l’Institute for Advanced Study et l’Université de Princeton aux États-Unis. CloudLinux : une distribution de reconstruction RHEL conçue pour les fournisseurs d’hébergement partagé. Étant donné qu’elle requiert des frais d’abonnement pour une utilisation en production, CloudLinux ressemble plus à RHEL qu’à CentOS. Cependant, à la suite de l’annonce de Red Hat, les responsables de CloudLinux OS ont déclaré qu’ils publieraient un remplacement de CentOS au premier trimestre 2021. Le nouveau fork sera un « OS séparé, totalement gratuit, entièrement compatible avec RHEL 8 et les versions futures ».

Plusieurs membres de la communauté ont critiqué le fait que le code source de RHEL soit derrière un paywall

La communauté des utilisateurs de CentOS - moi y compris - a été qualifiée de « freeloaders », utilisant le travail de la toute-puissante société Red Hat, sans rien apporter en retour. Ne vous occupez pas de tous les développeurs open source, contributeurs du noyau Linux et développeurs de logiciels qui ont utilisé CentOS pour tester et créer leur logiciel. Ignorez également le fait que Red Hat construit son produit sur Linux, qu'il n'a pas construit et qu'il ne possède pas[...].



Les développeurs comme moi, les mainteneurs du référentiel EPEL, les mainteneurs de Fedora qui s'inquiètent à juste titre des impacts à long terme...



On nous dit tous d'ouvrir un compte de développeur Red Hat afin de pouvoir récupérer nos 16 licences de Red Hat Enterprise Linux pour les tester.



Vient alors SUSE

Envoyé par SUSE Envoyé par SUSE reste pleinement engagé à investir dans ses solutions Linux très appréciées telles que SLE et openSUSE sur lesquelles comptent d'innombrables entreprises clientes satisfaites et la communauté. Dans le même temps, il reconnaît que les entreprises et la communauté open source méritent le choix et la liberté vis-à-vis des fournisseurs. SUSE a une longue histoire dans l'autonomisation et la prise en charge des utilisateurs avec des environnements Linux mixtes.



SUSE s'engage à travailler avec la communauté open source pour développer une alternative compatible à long terme et durable pour les utilisateurs de RHEL et CentOS. SUSE prévoit de contribuer ce projet à une fondation open source, qui fournira un accès gratuit et continu au code source alternatif.

Tout a commencé fin 2020, lorsqu'une équipe de Red Hat, qui assurait le développement et la maintenance de la distribution CentOS (Community enterprise Operating System), a annoncé « qu'au cours de l’année prochaine, nous passerons de CentOS Linux, la reconstruction de Red Hat Enterprise Linux (RHEL), à CentOS Stream, qui vient juste avant une nouvelle version de RHEL ».Cela signifiait que, pour les utilisateurs de la distribution GNU/Linux destinée aux serveurs et aux postes de travail, CentOS 8 serait abandonnée plus tôt que prévu. Initialement, la maintenance de cette distribution devait être assurée jusqu’au 31 mai 2029. Mais contre toute attente, Red Hat a décidé unilatéralement de rapprocher cette date au 31 décembre 2021. En plus de cette annonce qui vient couper l’herbe sous les pieds des utilisateurs utilisant CentOS 8, Red Hat a déclaré qu’il n’y aura pas de version 9 de CentOS. À la fin du cycle de vie de CentOS 8, les utilisateurs de CentOS devront soit se tourner vers CentOS Stream 8 qui est utilisé en amont pour le développement de RHEL 8, soit payer pour utiliser RHEL 8 ou chercher d’autres alternatives.Cette annonce n’a pas laissé indifférents les utilisateurs de CentOS. Plusieurs utilisateurs ont réagi pour crier leur mécontentement. « C’est affreux. C’est la preuve des inconvénients de l’acquisition de Red Hat par IBM. Imaginez si vous dirigiez une entreprise et avez déployé CentOS 8 sur la base de la promesse d’une durée de vie de 10 ans. Vous êtes totalement foutu maintenant, et Red Hat le sait », a fait remarquer un internaute. « CentOS a toujours été une alternative gratuite à Redhat. Moi et beaucoup d’autres personnes l’avons utilisée parce que c’était un moyen de profiter des avantages de Red Hat sans payer. C’est vraiment assez intelligent de leur part d’inciter les gens à cesser de faire ce qu’ils faisaient et de les amener à payer de l’argent pour soutenir leurs équipes de développement. Les gens qui ne sont pas prêts à payer (moi y compris) sont maintenant à juste titre embêtés. Mais nous n’avons jamais été leurs clients en premier lieu, donc nous n’avons pas vraiment d’importance », a souligné un autre utilisateur.« En faisant de CentOS une distribution de test, Red Hat détruit complètement son utilité en tant que système d’exploitation stable, libre et prêt pour l’entreprise. Cette décision semble être une stratégie de Red Hat pour convaincre les gens qui veulent un système d’exploitation d’entreprise stable d’être forcés de migrer vers leur système d’exploitation à but lucratif, d’un coût prohibitif », dénonçait une pétition ouverte sur le site change.org. « Red Hat vient simplement de tuer CentOS. Mais qu’il ne s’imagine pas qu’il va récupérer la base d’utilisateurs de la distribution », confie un intervenant.Chris Wright, vice-président senior et directeur de la technologie de Red Hat a expliqué sur le site de l’entreprise« En septembre 2019, nous avons annoncé CentOS Stream, une plate-forme de développement en amont conçue pour les membres de la communauté CentOS, les partenaires Red Hat, les développeurs d’écosystèmes et de nombreux autres groupes et qui permet de voir plus rapidement et facilement ce qui suit dans Red Hat Enterprise Linux (RHEL) pour aider à façonner le produit. Depuis son introduction, nous avons constaté un grand enthousiasme de la part des partenaires et des contributeurs autour de CentOS Stream et du flux continu d’innovation que le projet fournit ».« Eu égard à cela, nous avons informé le conseil d’administration du projet CentOS que nous transférons entièrement notre investissement de CentOS Linux à CentOS Stream. Pour soutenir cette décision, le vice-président avance que Facebook qui gère des millions de serveurs prenant en charge son vaste réseau social mondial a migré (ou est en train de migrer) vers un système d’exploitation dérivé de CentOS Stream. Il précise que le réseau social a reconnu déjà la valeur de CentOS Stream et contribue à stimuler l’innovation interne de cette distribution. Comme autre exemple pour justifier la bonne foi de Red Hat suite aux récentes décisions de l’entreprise, Chris Wright rapporte qu’Intel, partenaire de longue date de Red Hat, est également engagé avec CentOS Stream. En outre, Red Hat précise que « CentOS Stream ne remplace pas CentOS Linux ; il s’agit plutôt d’une prochaine étape naturelle et inévitable destinée à atteindre l’objectif du projet qui est de promouvoir l’innovation Linux en entreprise ».Fin juin, Red Hat a annoncé que CentOS Stream deviendra le seul référentiel des versions publiques du code source lié à Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Cette décision, selon l'éditeur de logiciels open source, vise à se concentrer davantage sur CentOS Stream en tant que moteur d'innovation pour Linux d'entreprise. Red Hat estime que l'évolution vers CentOS Stream permet une transparence et une ouverture accrues dans le développement de Red Hat Enterprise Linux. Mais pour plusieurs observateurs, il s'agit d'une décision purement vicieuse ayant pour but d'écarter certains acteurs de la communauté Linux.Avant CentOS Stream, Red Hat publiait les sources publiques de RHEL sur git.centos.org. Lorsque le projet CentOS s'est recentré sur CentOS Stream, l'éditeur de logiciels open source a maintenu ces référentiels même si CentOS Linux n'était plus développé à partir de RHEL. Mais ce ne sera plus le cas maintenant que Red Hat a décidé de faire de CentOS Stream le seul référentiel pour les versions publiques du code source liées à Red Hat Enterprise Linux (RHEL). C'est ce qu'on lit dans un billet blog de Red Hat.Si cette décision n'est pas surprenante, beaucoup pensent qu'elle risque de perturber certains acteurs du monde de l'open source. En effet, en limitant les sources publiques de RHEL à CentOS Stream, il sera désormais plus difficile pour les distributions communautaires et les distributions Linux d'entreprise dérivées telles qu'Alma Linux, Rocky Linux, Oracle Linux, etc., de fournir des versions entièrement compatibles avec les versions RHEL cibles. Or cette compatibilité stricte est nécessaire pour permettre aux utilisateurs de passer d'une distribution à une autre sans rencontrer de problèmes de compatibilité ou de fonctionnalité.C'est le cas de Jeff Geerling qui a annoncé qu’il ne va plus maintenir le support officiel de RHEL pour ses projets open source.Dans un billet de blog, SUSE a annoncé qu'elle allait créer une distribution compatible avec Red Hat Enterprise Linux (RHEL) à partir du code source public de ce dernier. SUSE prévoit d'investir plus de 10 millions de dollars dans ce projet au cours des prochaines années.Dirk-Peter van Leeuwen, PDG de SUSE, a déclaré : « Pendant des décennies, la collaboration et le succès partagé ont été les éléments constitutifs de notre communauté open source. Nous avons la responsabilité de défendre ces valeurs. Cet investissement préservera le flux d'innovation pour les années à venir et garantira que les clients et la communauté ne soient pas soumis à l'enfermement des fournisseurs et aient un véritable choix demain comme aujourd'hui ».« Cet effort de collaboration démontre l'engagement profondément enraciné de SUSE à favoriser l'innovation et à favoriser le développement communautaire, et il renforce les valeurs fondamentales des logiciels open source. Nous invitons la communauté à s'engager activement et à collaborer pour façonner l'avenir de ce logiciel essentiel », a déclaré le Dr Thomas Di Giacomo, directeur de la technologie et des produits, SUSE. « Nous croyons fermement que cette nouvelle distribution Linux compatible RHEL, ainsi que le portefeuille de SUSE, aideront la communauté et les clients à naviguer dans les avancées sans précédent de Linux d'entreprise, du cloud computing, de la conteneurisation, de la périphérie, de l'IA/ML et d'autres technologies émergentes ».« La communauté Linux d'entreprise a besoin de standardisation, de stabilité et de cohérence », a déclaré Gregory Kurtzer, PDG de CIQ et fondateur de Rocky Linux. « CIQ apporte de la stabilité à nos partenaires, nos clients et notre communauté en créant une large coalition d'entreprises, d'organisations et d'individus partageant les mêmes idées. SUSE a incarné les principes fondamentaux et l'esprit de l'open source ; CIQ est ravi de collaborer avec SUSE pour faire progresser une norme Linux d'entreprise ouverte ».Source : SUSE Que pensez-vous de la démarche de SUSE ?Que pensez-vous du changement opéré par Red Hat sur CentOS ?Utilisez-vous CentOS ou un fork alternatif ? Si oui, lequel et pourquoi ?Quels sont les avantages et les inconvénients de CentOS Stream par rapport à RHEL ?Quelles sont vos attentes en matière de distribution Linux pour entreprise ?