Oracle s'attaque à Red Hat et à IBM au sujet d'une supposée violation de la GPL

Envoyé par Oracle Envoyé par Bien qu'Oracle et IBM aient des distributions Linux compatibles, nous avons des idées très différentes sur nos responsabilités en tant qu'administrateurs de logiciels libres et sur le fait d'opérer sous la GPLv2. Oracle a toujours mis les binaires et les sources d'Oracle Linux à la disposition de tous. Nous n'avons pas de contrats d'abonnement qui interfèrent avec les droits d'un abonné à redistribuer Oracle Linux. En revanche, les contrats d'abonnement d'IBM précisent que vous êtes en infraction si vous utilisez ces services d'abonnement pour exercer vos droits au titre de la GPLv2. Et maintenant, depuis le 21 juin, IBM ne publie plus le code source de RHEL.

Envoyé par Oracle Envoyé par Intéressant. IBM ne veut pas continuer à publier le code source de RHEL parce qu'il doit payer ses ingénieurs ? Cela semble étrange, étant donné que Red Hat, en tant que société open source indépendante prospère, a choisi de publier le code source de RHEL et de payer ses ingénieurs pendant de nombreuses années avant qu'IBM n'acquière Red Hat en 2019 pour 34 milliards de dollars.



Le blogue poursuit en mentionnant CentOS. Il n'est pas surprenant que CentOS soit en tête de liste des préoccupations de l'auteur qui tente de justifier la rétention du code source de RHEL. CentOS a été une distribution gratuite compatible avec RHEL très populaire. En décembre 2020, IBM l'a effectivement supprimée en tant qu'alternative gratuite à RHEL. Deux nouvelles alternatives à RHEL ont vu le jour à la place de CentOS : AlmaLinux et Rocky Linux. Aujourd'hui, en retenant le code source de RHEL, IBM les a directement attaquées.



Et c'est peut-être là la véritable réponse à la question de savoir pourquoi : éliminer les concurrents. Moins de concurrents signifie plus d'opportunités de revenus pour IBM.

Envoyé par Oracle Envoyé par Quant à Oracle, nous continuerons à poursuivre notre objectif pour Linux de manière aussi transparente et ouverte que nous l'avons toujours fait, tout en minimisant la fragmentation. Nous continuerons à développer et à tester nos produits logiciels sur Oracle Linux. Oracle Linux continuera à être compatible avec RHEL dans la mesure où nous pouvons le faire. Dans le passé, l'accès d'Oracle aux sources RHEL publiées a été important pour maintenir cette compatibilité. D'un point de vue pratique, nous pensons qu'Oracle Linux restera aussi compatible qu'il l'a toujours été jusqu'à la version 9.2, mais après cela, il peut y avoir une plus grande chance qu'un problème de compatibilité survienne. Si une incompatibilité affecte un client ou un ISV, Oracle s'efforcera de remédier au problème.

La communauté est divisée en ce qui concerne l'interprétation de la licence GPL

Envoyé par Oracle Envoyé par Nous voulons souligner aux développeurs Linux, aux clients Linux et aux distributeurs Linux qu'Oracle s'engage en faveur de la liberté de Linux. Oracle fait la promesse suivante : tant qu'Oracle distribuera Linux, Oracle rendra les binaires et le code source de cette distribution publiquement et librement disponibles. En outre, Oracle accueille favorablement les distributions en aval de toutes sortes, communautaires et commerciales. Nous sommes heureux de collaborer avec les distributeurs pour faciliter ce processus, travailler ensemble sur le contenu d'Oracle Linux et veiller à ce que les produits logiciels Oracle soient certifiés sur votre distribution.

Red Hat s'est attiré une condamnation générale après avoir annoncé le mois passé qu'il commencerait à restreindre l'accès au code source de Red Hat Linux Enterprise (RHEL) aux clients payants. De plus, l'accord conclu avec les clients leur interdit de partager et de redistribuer le code source ou de l'utiliser pour créer une distribution en aval. Cette mesure a été perçue comme un moyen de cibler Rocky Linux, AlmaLinux et Oracle Linux, qui sont tous deux compatibles à l'identique avec RHEL et dont on pense généralement qu'ils sont en violation de la GPL. Cette décision fait suite à une série de choix et de décisions controversés d'IBM et de sa filiale Red Hat.Après l'annonce, AlmaLinux a rapidement travaillé sur une voie à suivre et Rocky Linux a également partagé quelques idées sur la façon dont ils pourraient continuer à fournir une distribution Linux compatible avec RHEL. Bref, IBM et Red Hat ne publient le code source de RHEL depuis le 21 juin et la situation est tendue entre Big Blue et les développeurs qui dénoncent une violation des principes fondamentaux de la communauté des logiciels libres et open source. De nombreux développeurs dont les distributions Linus sont basées sur RHEL de Red Hat ou compatibles avec cette dernière ont réagi à l'annonce, sauf Oracle. Mais c'est désormais chose faite.L'entreprise a publié lundi un communiqué de presse intitulé "Keep Linux Open and Free - We Can't Afford Not To" (Gardez Linux ouvert et libre - nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire) critiquant ouvertement la décision de Red Hat. Le communiqué a été publié par Edward Screven, architecte en chef d'Oracle, et Wim Coekaerts, responsable du développement d'Oracle Linux. Le géant de Santa Clara a accusé Red Hat et IBM de ne pas être de bons citoyens de l'open source et a déclaré qu'il avait rendu sa distribution Oracle Linux compatible à l'échelle 1:1 avec RHEL afin de ne pas fragmenter davantage la communauté Linux :Le billet de blogue fait référence à un billet de suivi de Red Hat dans lequel Mike McGrath, vice-président de Core Platforms Engineering, a tenté de justifier la décision de l'entreprise en disant qu'il s'agissait de payer les ingénieurs de Red Hat pour le travail qu'ils effectuent. Oracle dissèque ensuite la réponse, en se penchant sur la véritable motivation derrière la décision de Red Hat et d'IBM :Oracle a lancé ce qui est maintenant appelé Oracle Linux en 2006, et le plan était de fournir une distribution Linux compatible avec RHEL, afin de ne pas fragmenter la communauté Linux et de soutenir une plate-forme commune pour les clients et les fournisseurs de systèmes indépendants (ISV). Maintenant que la compatibilité avec RHEL est incertaine, Screven et Coekaerts affirment dans leur billet de blogue qu'Oracle Linux maintiendra la compatibilité jusqu'à la version 9.2 et qu'après cela, l'entreprise prévoit de travailler avec les clients et les éditeurs de systèmes indépendants pour résoudre les problèmes qui pourraient survenir.Le commentaire a beaucoup surpris dans la communauté. Oui, il s'agit même Oracle qui, en janvier 2019, a mis fin aux mises à jour publiques gratuites du JDK Oracle pour les utilisateurs commerciaux non clients d'Oracle, ce qui a incité Red Hat à prendre en charge OpenJDK 6 et OpenJDK 7. C'est ce même Oracle qui reproche à Red Hat de mettre fin à la distribution gratuite du code source de RHEL aux non-clients. Selon les termes de la GPL, et d'après certains analystes, Red Hat n'est tenu de fournir le code source qu'aux clients payants recevant les binaires RHEL. La décision de Red Hat ne violerait donc pas les termes de la GPL.Par contre, Bruce Perens, l'un des fondateurs du mouvement open source, a déclaré par courrier électronique à The Register qu'IBM, comme Red Hat avant lui, se joue de la GPL. Selon lui, le problème serait lié à une mauvaise interprétation de la GPL. « La GPL exige que les changements soient partagés en tant que code source. Si elle était écrite aujourd'hui, elle exigerait qu'elles soient partagées publiquement en ligne. Comme elle a été inventée à l'époque des bandes magnétiques pour les données, elle exige seulement que le code source soit donné aux personnes qui reçoivent la version binaire du programme », a déclaré Bruce Perens.Selon Perens, IBM profite de cette situation d'une manière qui n'est peut-être pas équitable pour la communauté des contributeurs qui ne travaillent pas pour lui : « si vous avez RHEL, vous signez un contrat stipulant que vous ne donnerez le code source à personne d'autre pas même aux personnes qui ont écrit le programme et qui méritent d'être informées des bogues et des corrections. Telle est la triste réalité de l'open source commercial aujourd'hui. Les grandes entreprises jouent avec le paradigme et exploitent la communauté. En tant que développeurs, nous ne devrions pas continuer à les nourrir sans modifier substantiellement les licences ».En outre, Bradley Kuhn, chargé de mission au Software Freedom Conservancy, a déclaré que ce qui ressemble à une bataille pour les clients d'entreprise pourrait nuire à la communauté open source. Kuhn a contesté l'interprétation d'Oracle de la GPL : « Oracle laisse entendre que la GPL exige que tout le code source soit mis à la disposition du public. IBM et Red Hat ont raison lorsqu'ils affirment qu'ils ne doivent fournir le code source correspondant complet (CCS) qu'à ceux qui reçoivent une distribution binaire ou qui demandent le code source complet en même temps qu'une offre de code source de la part d'un distributeur ». Kuhn a ajouté :« Si le fait de ne pas fournir le CCS à l'ensemble du public fait de quelqu'un un mauvais citoyen du logiciel libre, cela ne signifie pas (en soi) qu'il y a eu violation de la GPL. Malheureusement, la guerre des mots entre ces deux entreprises de logiciels essentiellement propriétaires (IBM et Oracle) ne fait que détourner l'attention des principales préoccupations liées au modèle commercial de RHEL. Les contrats RHEL exigent des clients qu'ils consentent à des audits de type BSA. Lors de l'audit, s'ils trouvent ne serait-ce qu'une copie supplémentaire (légitime !) que vous avez faite d'un logiciel sous licence GPL, ils révoquent définitivement vos services RHEL ».Kuhn a déclaré qu'il n'était pas certain que le modèle commercial de Red Hat soit compatible avec la GPL. « S'il est autorisé, il est très proche de la limite. Je ne pense pas que nous devrions nous contenter de la GPL. Je ne pense pas que nous devrions lui donner un laissez-passer », a-t-il déclaré. Selon les experts, il est possible que l'affaire se termine devant les tribunaux, bien qu'il soit douteux que le Software Freedom Conservancy ou quiconque dans la communauté soit désireux de déposer une plainte. IBM a montré qu'il avait un appétit pour les litiges longs et coûteux. Kuhn préférerait que la situation soit résolue par un meilleur comportement.« Red Hat, qui appartient à IBM, devrait cesser volontairement et immédiatement cette pratique. Red Hat s'est longtemps targué d'avoir une position morale supérieure à celle d'Oracle. Tout le modèle commercial d'Oracle est centré sur l'utilisation de licences propriétaires agressives qui laissent leurs clients dans l'angoisse. J'ai été triste de voir le modèle commercial de RHEL pencher de plus en plus dans cette direction », a déclaré Kuhn. La position d'Oracle est similaire à celle de SUSE, qui a également souligné son engagement en faveur des principes de l'open source. En outre, Oracle s'engage ensuite à ne jamais adopter l'approche de Red Hat :Source : Oracle Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations d'Oracle ? Les comprenez-vous ?Que pensez-vous de la décision de Red Hat de restreindre l'accès au code source de RHEL ?Selon vous, la décision de Red Hat viole-t-elle les termes de licence GPL ? Pourquoi ?