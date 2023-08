", a déclaré un fonctionnaire impliqué dans le processus. En outre, un "", Chakravyuh, est également en cours d'installation sur ces systèmes.Actuellement, Maya n'est installé que dans les systèmes du ministère de la défense et non sur les ordinateurs connectés aux réseaux des trois services. À ce sujet, le fonctionnaire a déclaré que les trois services l'avaient également approuvé et qu'ils l'adopteraient bientôt sur leurs réseaux. La marine l'a déjà approuvé et l'armée de terre et l'armée de l'air sont en train de l'évaluer, a ajouté le fonctionnaire.Maya a été développé par des agences de développement gouvernementales en l'espace de six mois, a précisé le fonctionnaire. Maya empêchera les attaques de logiciels malveillants et d'autres cyberattaques qui ont connu une forte augmentation, a indiqué le fonctionnaire.Le pays a connu récemment une série d'attaques de logiciels malveillants et de ransomwares, y compris sur des infrastructures critiques. Par le passé, le ministère de la défense a également déployé plusieurs efforts pour remplacer le système d'exploitation Windows par un système indien.Source : India Defence MinistryPensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?D'après vous, le changement de système d'exploitation est-il la clé pour une meilleure cybersécurité ?