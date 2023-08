Tout est fonction de l’utilisation qu’un tiers entend faire de son appareil. Un développeur informatique par exemple est susceptible d’être plus attiré par une tablette équipée d’un processeur x86 et tournant sous Linux. Motif : cette tablette sera à même de faire tourner les mêmes applications qu’un classique PC x86. Une tablette x86 apparaît donc comme le choix idéal pour une personne qui fait beaucoup de programmation, de traitement de texte et d’autres tâches de nature productives. Une tablette x86 tournant sous Linux offre la possibilité additionnelle d’installer un émulateur Android pour profiter des applications sur le Google PlayStore. C’est sans compter les classiques avantages qui découlent du choix de Linux : personnalisation, sécurité, vie privée, etc.Les potentiels possesseurs de tablettes Linux équipées de processeurs x86 devront néanmoins faire attention à la durée de vie de leur batterie lors de sessions de jeux via un émulateur Android. C’est l’un des inconvénients à relever en comparaison à une tablette Android équipée d’un processeur ARM qui possède en principe une meilleure autonomie de batterie.Le Starlite Mk V est disponible en précommande à partir de 498 $. Il s'agit d'une tablette 2-en-1 dotée d'un écran tactile IPS LCD 12,5 pouces, de 2880 x 1920 pixels, d'un clavier amovible, de 16 Go de mémoire vive et d'un processeur Intel N200 basé sur l'architecture Alder Lake-N.Le Starlite Mk V est doté d'un processeur plus rapide, d'une meilleure résolution d'écran et de plus de mémoire que le StarLite MK IV lancé il y a près de deux ans. Il présente également un tout nouveau facteur de forme, puisque les anciens modèles étaient des ordinateurs portables à clapet, tandis que le nouveau modèle est une tablette qui peut être configurée avec une housse de clavier optionnelle pour un supplément de 101 dollars.Le clavier est doté de touches rétroéclairées, d'un pavé tactile prenant en charge les gestes multitouch, d'une béquille pour soutenir la tablette et d'aimants pour se connecter rapidement aux pins situés au bas de la tablette.Le StarLite Mk V dispose d'une mémoire LPDDR5-4800 et d'un stockage à état solide PCIe Gen 3. Les modèles d'entrée de gamme sont livrés avec un SSD de 512 Go. Néanmoins, la tablette peut être configurée avec jusqu'à 2 To de stockage.L’appareil est muni de deux ports USB 3.2 Type-C, un port micro HDMI, une prise audio de 3,5 mm et un lecteur de carte microSD. La tablette dispose d'une batterie de 38 Wh et est livrée avec un adaptateur d'alimentation USB-C de 65 W qui peut se brancher sur l'un ou l'autre des ports USB.Les capacités sans fil comprennent la prise en charge du WiFi 5 et du Bluetooth 5.1. Le StarLite Mk V est équipé de caméras avant et arrière 2K, de haut-parleurs stéréo et de doubles microphones. Star Labs indique que le système peut prendre en charge jusqu'à deux écrans externes 4K/30Hz.La tablette mesure 283 x 203 x 9 mm (11,2″ x 8″ x 0,4″) et pèse environ 900 grammes.La principale différence entre cette tablette et les appareils Windows aux caractéristiques similaires est qu'elle est livrée avec un choix de distributions GNU/Linux préinstallées, dont Ubuntu, Elementary OS, Linux Mint, Manjaro, MX Linux, ou Zorin OS. Les utilisateurs peuvent en sus payer un supplément pour que Windows soit installé si c'est ce qu'ils recherchent.Le Starlite Mk V est livré avec le micrologiciel open source Coreboot plutôt qu'avec un BIOS/UEFI propriétaire et Star Labs indique que le moteur de gestion Intel a été désactivé.Il faut garder à l'esprit que si la StarLite Mk V peut être précommandée dès maintenant, il ne devrait pas être expédiée avant 8 ou 9 semaines. Star Labs offre une réduction substantielle aux clients qui précommandent : les prix de vente au détail devraient commencer à 713 dollars.Source : Star Labs Que pensez-vous des tablettes Linux en général et du StarLite Mk V en particulier ?Pour quelles raisons opteriez-vous pour le StarLite Mk V plutôt que pour un iPad ou une tablette Android ?Voyez-vous les tablettes Linux comme des alternatives intéressantes aux iPad et tablettes Android ?Les tablettes Linux ont-elles le potentiel pour menacer l’existence des iPad et tablettes Android ?Pour quelles raisons Linux peine-t-il à s’imposer comme système d’exploitation pour les tablettes ?Avez-vous déjà fait usage d’une tablette Linux par le passé ? Partagez votre expérience