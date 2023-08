AMD FreeSync désormais activé par défaut ;

prise en charge de la mémoire non acceptée ;

prise en charge formative de MIDI 2.0 ;

mise à jour du support Rust vers Rust 1.68.2 ;

RISC-V prend désormais en charge l'ACPI et l'extension Vector ;

prise en charge des périphériques NVIDIA SHIELD ;

activation plus poussée du Wi-Fi 7.

Linus Torvalds a décidé qu'il était temps de donner au monde une nouvelle version du noyau Linux, annonçant sa livraison dans un bref message dimanche après-midi. Il a admis qu'il était un peu inquiet à propos de cette version. « Rien de particulièrement étrange ou effrayant ne s'est produit la semaine dernière, il n'y a donc aucune excuse pour retarder la sortie de la version 6.5. J'ai toujours ce sentiment tenace que beaucoup de gens sont en vacances et que les choses ont été calmes en partie à cause de cela. Mais cette version s'est déroulée sans encombre, donc c'est probablement juste moi qui suis paranoïaque », a-t-il écrit dans un message dimanche.En effet, Torvalds s'est inquiété de l'impact de l'été nordique sur cette version depuis que la première version candidate (RC1) a été présentée au cours de la deuxième semaine de juillet. Quelle que soit la raison pour laquelle cette version est apparue dans les délais prévus, sans aucune perturbation notable, elle a produit une version du noyau peu susceptible d'être considérée comme particulièrement importante. L'inclusion la plus notable est peut-être l'activation par défaut de l'état P sur certains processeurs AMD, ce qui signifie que le noyau peut gérer les cœurs plus efficacement pour équilibrer les performances et la consommation d'énergie.Le noyau Linux 6.5 a également ajouté des outils permettant de faire fonctionner les processeurs en parallèle, ce qui améliore le temps de démarrage sur les serveurs multisocket. Cette amélioration est importante pour les hyperscaleurs. En parlant d'hyperscaleurs, l'entreprise technologique chinoise Alibaba sera ravie que le noyau ait amélioré la prise en charge de son processeur RISC-V 64 bits maison T-Head Xuantie 910 TH1520. T-Head, la société de conception de puces d'Alibaba, suggère que le Xuantie 910 trouvera sa place dans les serveurs exécutant des charges de travail d'IA, les équipements 5G et les serveurs de périphérie.Toujours dans la version 6.5, l'USB 4.2 fait sa première apparition, bien que la prise en charge n'est pas encore complète. Le Wi-Fi 7 a reçu plus d'attention de la part du noyau. Les performances du système de fichiers Btrfs ont été améliorées dans cette version, qui introduit également le support de SGX/HPE Ultraviolet pour le clustering Sub-NUMA (SNC). En outre, Linux 6.5 introduit la prise en charge matérielle des tablettes Lenovo Yoga Book yb1-x90f/l et Nextbook Ares 8A, Dell Studio 1569 (problèmes de rétroéclairage ACPI), Lenovo ThinkPad X131e (version 3371 AMD) et des ordinateurs iMac11,3 d'Apple.Bien entendu, de nombreux pilotes nouveaux et mis à jour sont également disponibles dans cette version du noyau Linux pour divers appareils afin d'offrir aux utilisateurs une assistance matérielle de premier ordre. Parmi ceux-ci, il y a des pilotes pour le capteur de température et d'humidité AHT20, les capteurs HP WMI et la carte mère ROG Crosshair X670E Hero. Les joueurs seront heureux d'apprendre qu'il y a une amélioration tactile ici. Ceux qui utilisent une ASUS ROG Ally seront ravis d'apprendre que les problèmes de son sont résolus dans la version 6.5. Voici ci-dessous d'autres fonctionnalités notable du noyau Linux 6.5 :Le noyau Linux 6.5 peut être téléchargé dès maintenant à partir de l'arbre Git de Linus Torvalds ou d'autres sources spécialisées. Il s'agit toutefois du code source, qui doit être compilé manuellement. Si ce n'est pas votre tasse de thé, vous devrez attendre que Linux 6.5 arrive dans les dépôts de logiciels stables de votre distribution GNU/Linux pour le mettre à jour. La prochaine version du noyau, Linux 6.6, pourrait voir l'apparition du système de fichiers "bcachefs". Ce système n'a pas été intégré à la version 6.5, mais Torvalds l'a examiné lors de l'élaboration de la version 6.5 et s'est dit plus à l'aise à l'idée qu'il fasse son apparition dans une future version.Linux 6.5 est la troisième version consécutive à arriver dans les temps après sept versions candidates. Linux 6.1 avait besoin d'une huitième version candidate, mais Torvalds avait prévu cette éventualité en cas de ralentissement du travail au cours de la période Noël/Nouvel An 2022-23.Source : Linus Torvalds Que pensez-vous des nouveautés du noyau Linux 6.5 ?