Une porte dérobée basée sur le DNS

172.111.48[.]101 ;

172.1.0[.]80

Un dérobateur de Bash

Le mystère du vecteur d'infection

la fréquence d’observation de logiciels malveillants sur Linux est beaucoup plus faible que sur Windows ;

les compromissions par le paquet malveillant de Debian se sont produites avec un certain degré de probabilité : certains utilisateurs ont reçu le paquet compromis, tandis que d'autres ont fini par télécharger le paquet bénin ;

les utilisateurs de réseaux sociaux qui discutent des problèmes liés à Free Download Manager ne soupçonnent pas qu'ils sont dus à des logiciels malveillants.

Les services gratuits ne sont pas vraiment gratuits