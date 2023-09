Réunion de hackers GNU à Bienne, Suisse

Les pirates informatiques et les utilisateurs du monde entier célèbreront l'anniversaire de GNU par des événements spéciaux. Il s'agit notamment d'une réunion de hackers GNU spécialement organisée à Bienne, en Suisse, et d'une journée de hackers de tous niveaux au siège de la FSF à Boston, dans le Massachusetts.Le 27 septembre 1983, un informaticien nommé Richard Stallman a annoncé le projet de développement d'un système d'exploitation libre de type Unix appelé GNU, pour "GNU's not Unix" (GNU n'est pas Unix). GNU est le seul système d'exploitation développé spécifiquement au nom de la liberté des utilisateurs, et il est resté fidèle à ses idéaux fondateurs depuis quarante ans. Depuis 1983, le projet GNU a fourni un remplacement complet et éthique des systèmes d'exploitation propriétaires.En décrivant l'histoire de GNU et le contexte de son annonce initiale, Stallman (souvent connu simplement sous le nom de "RMS") a déclaré : "".", a déclaré Zoë Kooyman, directrice exécutive de la FSF, qui sponsorise le développement de GNU. "".Généralement associé au noyau Linux, GNU constitue l'épine dorsale de l'internet et équipe des millions de serveurs, d'ordinateurs de bureau et de dispositifs informatiques embarqués. Outre ses avancées techniques, GNU a été le pionnier du concept de "copyleft", l'approche des licences logicielles qui exige que les mêmes droits soient préservés dans les œuvres dérivées, et dont la licence publique générale GNU (GPL) est le meilleur exemple. Comme l'a déclaré Stallman, "".La communauté du logiciel libre est forte depuis quarante ans et continue de se développer, comme en témoigne la conférence annuelle LibrePlanet de la FSF sur la liberté des logiciels et l'éthique numérique.Kooyman poursuit : "".Le 27 septembre, GNUnet e.V. célèbre le quarantième anniversaire de GNU avec une réunion de hackers en Suisse, qui comprendra des présentations sur les différents paquets GNU, le hacking et la création de nouvelles versions. Parmi les intervenants figurent Richard Stallman, le fondateur de GNU, Sébastien Blin de GNU Jami, lauréat du Free Software Award, Matthias Kirschner, président de la Free Software Foundation Europe, et plusieurs webmasters GNU.En l'honneur du quarantième anniversaire de GNU, son sponsor organisationnel, la FSF, organise un hackday pour les familles, les étudiants et toute personne intéressée par la célébration de l'anniversaire de GNU. Cette journée se tiendra dans les bureaux de la FSF à Boston, MA, le 1er octobre.La Free Software Foundation, fondée en 1985, se consacre à la promotion du droit des utilisateurs d'ordinateurs à exécuter, éditer, partager, contribuer et redistribuer des programmes informatiques. La FSF encourage le développement et l'utilisation de logiciels libres (comme dans liberté) - en particulier le système d'exploitation GNU et ses variantes GNU/Linux - ainsi que la documentation libre pour les logiciels libres. La FSF contribue également à la sensibilisation aux questions éthiques et politiques liées à la liberté d'utilisation des logiciels. Ses sites Web, situés à l'adresse https://fsf.org et https://gnu.org , constituent une source importante d'informations sur GNU/Linux. Les dons destinés à soutenir le travail de la FSF peuvent être effectués à l'adresse https://donate.fsf.org De plus amples informations sur la FSF, ainsi que des informations importantes pour les journalistes et les éditeurs, sont disponibles à l'adresse https://www.fsf.org/press Richard Stallman a annoncé en septembre 1983 le projet de développement d'un système d'exploitation libre de type Unix appelé GNU. GNU est le seul système d'exploitation développé spécifiquement au nom de la liberté des utilisateurs. Voir http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html En 1992, les composants essentiels de GNU étaient complets, à l'exception d'un seul, le noyau. Lorsqu'en 1992, le noyau Linux a été réédité sous la licence GNU GPL, faisant de lui un logiciel libre, la combinaison de GNU et de Linux a formé un système d'exploitation libre complet, qui a permis pour la première fois de faire fonctionner un PC sans logiciel non libre. Cette combinaison est le système GNU/Linux. Pour plus d'explications, voir http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.html