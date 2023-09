Richard Matthew Stallman, RMS pour les initiés, est une figure emblématique de l'open source et des logiciels libres. Né le 16 mars 1953 dans l'État de New York, aux États-Unis, RMS est un programmeur informatique et un défenseur chevronné des logiciels libres, un mouvement qu'il a propulsé en 1983. Il a lancé le 27 septembre en 1983 le projet GNU, ou système d'exploitation GNU, une version libre de l'UNIX d'AT&T, et le nom GNU a été créé comme un acronyme récursif de "GNU's not UNIX". Deux ans après, en 1985, il a créé la Free Software Foundation, une organisation à but non lucratif, qui s'est d'abord concentrée sur le soutien de son projet GNU.Entre autres choses, RMS a également lancé la licence publique générale GNU, connue sous le sigle GPL, et popularisé le terme anglais "copyleft. Il est le développeur de logiciels célèbres, tels que l'éditeur de texte/code GNU Emacs , le compilateur C du projet GNU (GCC), le débogueur GNU (gdb), le moteur de production GNU Make, etc. Nombre de ces logiciels, dont l'éditeur GNU Emacs, le compilateur GNU et le débogueur GNU, ont ensuite été combinés avec le noyau développé par Linus Torvalds pour produire le système d'exploitation GNU/Linux, ou Linux, en 1994. À l'époque, Torvalds était étudiant en informatique à l'université d'Helsinki, en Finlande.En 1999, RMS a publié "The Free Universal Encyclopedia and Learning Resource", un document appelant à la création d'une encyclopédie libre. Presque aussitôt qu'il a créé le projet GNUpedia, un autre projet d'encyclopédie libre, Nupedia , le prédécesseur de Wikipedia, est apparu et a adopté la licence de documentation libre de GNU, de sorte que le travail du projet GNUpedia a été fusionné dans Nupedia. À ce jour, il est considéré comme l'un des derniers hackers ou des programmeurs qui croient fermement à la liberté de modifier et de partager le code informatique. Fidèle à ses origines de hacker, il fustige régulièrement les créateurs de logiciels propriétaires.Par exemple, RMS considère Apple, sa proie préférée, comme un "véritable danger" pour ses propres utilisateurs et s'est presque réjoui de la disparition en 2011 de Steve Jobs, cofondateur d'Apple. À l'époque, RMS avait déclaré : « Steve Jobs, le pionnier de l'informatique de prison rendue cool, conçue pour priver les gens de leur liberté, est mort. Je ne suis pas ravi qu'il soit mort, mais je suis ravi qu'il soit parti. Personne ne mérite de mourir, même pas Jobs, ni Bill [Gates, NDLR], ni même des personnes coupables de méfaits plus grands. Mais nous méritons tous la fin de l'influence maligne de Jobs sur l'informatique du peuple ». Une déclaration très critiquée.S'exprimant le 13 avril 2020 sur l'état du mouvement du logiciel libre, le père du projet GNU n'a pas du tout été tendre avec Apple et Canonical dans ces propos. RMS a déclaré qu'Apple continuait de transformer les Mac en une sorte de prison en empêchant les utilisateurs de faire ce qu'ils souhaitent de leurs machines et d'installer leurs propres programmes ou des binaires obtenus d'autres personnes. Il a noté que cela devrait être illégal. En outre, il a également déconseillé d'utiliser Ubuntu qui, selon lui, n'est pas une distribution GNU/Linux libre. Selon lui, c’est une erreur de mettre les utilisateurs en prison et les régulateurs devraient punir ces faits.Cependant, programmeur renommé de la communauté informatique américaine et internationale, RMS est également un personnage très controversé. Ses propos et ses prises de position parfois très controversés l'ont conduit dans de nombreux scandales et poussé à abandonner plusieurs postes au cours de ses dernières années. Auparavant, RMS travaillait au sein du laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle (CSAIL) du MIT, mais il a été contraint de démissionner après des propos controversés dans l'affaire Jeffrey Epstein, délinquant sexuel condamné mort en prison en août 2019. Epstein aurait fait des dons à hauteur de 800 000 $ au MIT.Les commentaires de RMS réfutaient des allégations portées contre Marvin Minsky, fondateur du CSAIL du MIT, accusé d’avoir agressé sexuellement une des victimes de Jeffrey Epstein. RMS aurait dénoncé cette accusation, affirmant que Marvin Minsky n’avait agressé personne. Cette affaire l'a également poussé à démissionner de son poste de président de la Free Software Foundation, mais il est resté à la tête du projet GNU. Certains soutiens de RMS ont dénoncé à l'époque un acharnement sur le personnage, dans une affaire qui ne l'impliquait pas. D'autres ont dénoncé le fait qu'il ait été jeté sous le train médiatique et abandonné plusieurs de ses pairs.Mais à peine deux ans plus tard, RMS est revenu au conseil d'administration de la Free Software Foundation. Bien sûr, son retour n'a pas été du goût de ses détracteurs, dont de nombreuses organisations de la communauté open source et des logiciels libres (Open Source Initiative, Software Freedom Conservancy, Apache Software Foundation, etc.), qui ont réclamé son départ. Certains opposants à son retour (Red Hat, Mozilla et la Fondation GNOME) ont réclamé sa démission et ont annoncé qu'ils cesseraient de soutenir financièrement la Free Software Foundation si RMS restait à son poste. RMS n'a pas démissionné et l'affaire semble s'être étouffée depuis.Aujourd'hui, RMS lutte contre un cancer et a évidemment besoin du soutien de tous. Lors de son intervention à la conférence "GNU 40 Hacker", il s'est réjoui du fait qu'il pouvait être pris en charge. Il a plaisanté sur le fait qu'il n'avait plus de cheveux, confirmé qu'il continue toujours de travailler et ajouté que rien n'a changé dans sa vie : « j'ai un problème plus grave maintenant. J'ai un cancer, une sorte de lymphome. Heureusement, comme il peut être traité, je vais probablement rester dans les parages pendant encore de nombreuses années. Cela n'a donc pas changé fondamentalement ma vie ». Son intervention a également porté sur d'autres sujets.Quel est votre avis sur le sujet ?