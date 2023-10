Pourquoi Holly Million a tenté de dissimuler son passé de chamane ?

Je prévois d'écrire une série de livres, dont deux sont actuellement en cours de réalisation. Je m'appelle Holly Million et je suis un chamane professionnelle, une artiste, une fabricante de plantes médicinales et une micro-propriétaire.Il y a huit ans, j'ai réalisé que le meilleur mot pour me décrire devait être "chaman". Un chaman est un pont entre les mondes matériel et spirituel, entre les mondes visible et invisible. Je suis maintenant un chaman professionnel.Je prévois d'écrire une série de livres, dont deux sont actuellement en cours de réalisation.

Présentez-vous simplement sur ma page Facebook ou Instagram à 17 heures, Pacifique, et je serai là ! Rejoignez-moi tous les mercredis de 17 h 00 à 17 h 30, heure du Pacifique, pour guider tous les participants à travers une compensation énergétique chamanique en groupe. Découvrez le processus d'hygiène spirituelle chamanique que j'utilise sur moi-même et avec mes clients. C’est une excellente technique pour vous aider à vous libérer de toute interférence, énergie lourde, fardeau émotionnel et autres choses dont vous n’avez vraiment pas besoin.Cette compensation est GRATUITE pour tous les participants. Apprenez-en davantage sur le travail que je fais et expérimentez-le par vous-même.Si vous appréciez d'avoir ce groupe hebdomadaire, pensez à faire un don pour le soutenir. Pot de pourboires : https://venmo.com/u/Holly-Million Apprenez-en davantage sur mon travail énergétique 1:1 avec les clients, mes produits à base de plantes et mon programme d'apprentissage chamanique sur Hollytheshamanartist.comPrésentez-vous simplement sur ma page Facebook ou Instagram à 17 heures, Pacifique, et je serai là !

La fabuleuse Mme HOLLY MILLION. Cette femme a beaucoup à dire sur un monde auquel nous avons parfois du mal à accéder. Elle se connecte avec les esprits et l'invisible. Venez entendre Holly partager ses mystères magiques et mystiques.

Elle ne semble avoir aucune expérience avec GNOME ou Linux.

En fait... elle ne semble avoir aucune expérience liée aux logiciels. Du tout. De quelque manière que ce soit.

Son activité principale semble être axée sur son travail de « chamane ».

Avant son annonce en tant que nouvelle directrice exécutive de la Fondation GNOME, elle semble essayer d'effacer son histoire de chamanisme en ligne.

La Fondation GNOME semble avoir omis son travail principal (chamane) dans son communiqué de presse.

Pourquoi la Fondation GNOME n'a-t-elle pas mentionné la passion principale et l'expérience professionnelle de son directeur exécutif en tant que chaman ? La Fondation GNOME a-t-elle honte du chamanisme ?

Quel aspect du chamanisme était le plus nécessaire dans le rôle de directeur exécutif ?

Comment le chamanisme sera-t-il intégré dans les futures versions de GNOME ?

L'ayahuasca sera-t-elle utilisée lors des futures conférences GNOME ou lors de la future conception de l'interface utilisateur ?

Comment, exactement, GNOME a-t-il trouvé Holly Million lors de sa recherche d'un nouveau directeur exécutif ?

Conclusion

Nous sommes ravis d'annoncer une étape importante pour la Fondation GNOME en accueillant Holly Million dans notre équipe en tant que nouvelle directrice exécutive. Holly est une personne aux multiples talents avec une expérience diversifiée dans le leadership à but non lucratif, la réalisation de films, l'enseignement, la prise de parole en public et l'écriture. Son engagement à donner aux individus les moyens d'avoir un impact positif s'aligne parfaitement avec les valeurs et les objectifs de la Fondation GNOME.Holly apporte trois décennies d'expérience inestimable dans la gestion à but non lucratif, ayant été consultante, directrice du développement, directrice exécutive et membre du conseil d'administration de nombreuses organisations. Elle a notamment fondé l'organisation à but non lucratif Artists United, dédiée à l'autonomisation des artistes individuels et à la promotion de la collaboration entre les disciplines artistiques pour le bien collectif. De plus, Holly a été directrice exécutive de la Fondation BioBricks, une organisation internationale à but non lucratif de biotechnologie open source.Holly est titulaire d'une maîtrise ès arts en éducation de l'Université de Stanford et d'un baccalauréat ès arts en anglais de l'Université Harvard. Sa formation académique, combinée à son vaste parcours professionnel, lui confère une perspective unique qui contribuera sans aucun doute à la croissance et au succès de la Fondation GNOME.Nous sommes convaincus que le leadership visionnaire et la richesse de l’expérience de Holly guideront la Fondation GNOME vers de nouveaux sommets. Sa passion pour la promotion de l'autosuffisance et l'autonomisation des individus pour créer un changement positif s'aligne parfaitement avec notre mission de créer un environnement de bureau gratuit et open source pour tous.Plutôt classique comme annonce n'est-ce pas ?Pourtant, certains observateurs se sont montré sceptiques sur les compétences de Holly Million dans le domaine du logiciel. Bryan Lunduke, un spécialiste de GNU/Linux, affirme qu’elle n’a visiblement aucune expérience dans le monde du logiciel, que ce soit en rapport avec GNOME ou avec GNU/Linux. Il s’interroge aussi sur les raisons qui ont poussé Holly Million à tenter de dissimuler son passé de chamane.Ci-dessous, ses mots pour exprimer sa circonspection sur ses compétences dans le domaine du logiciel.Dans l'annonce, ce nouveau directeur de GNOME a déclaré : « Je suis impressionné par la portée internationale de la communauté GNOME et par la diversité des individus impliqués dans la création de tout ce résultat étonnant ».Tout cela a déclenché mon alarme « Cela ne ressemble pas à une personne ayant une expérience en logiciel ».J’ai donc commencé à faire des recherches pour voir quel étaitle passé de Holly Millions. Et c’était plus étonnant et plus fantaisiste que ce que j’aurais pu imaginer.C'est alors que j'ai découvert www.HollyTheShamanArtist.com . Un site qui, malheureusement, est devenu « Privé » ces derniers jours.Heureusement, Archive.org et Google ont tous deux des instantanés dont nous pouvons profiter.Voici quelques extraits du site.Elle semble également vendre des « herbes spirituelles » et propose des services de chaman virtuel que les gens peuvent acheter via Venmo. Ce qui est intéressant, c’est une phrase qui fait trembler mon œil gauche.En plus de son site Web désormais privé, Holly Millions a également récemment rendu son compte Instagram privé.Je me demande quelle bonté chamanique il y a là-dedans. Le monde pourrait ne jamais le savoir.Heureusement, au moment d'écrire ces lignes, elle n'a pas encore verrouillé sa page professionnelle Facebook.Alors, quelle est exactement l'activité de Holly Million qu'elle dirige sur Facebook ? Je suis tellement content que vous ayez demandé !Elle publie ce qui suit chaque semaine :Comme l’a décrit un récent post sur Facebook :Je laisse cette citation là sans autre commentaire.Sa page LinkedIn est presque entièrement vide, ne montrant aucun signe de vie depuis de nombreuses années. De même, il ne semble pas qu'elle ait utilisé Twitter depuis 2019. Non pas que l'utilisation de LinkedIn et de Twitter soient obligatoires, remarquez... Je le mentionne simplement car la plupart des personnes dans le secteur d'activité « Directeur exécutif » auraient tendance à avoir au moins un ou l'autre.En fait... je dirais qu'environ 99 % des informations relatives à Holly Millions concernent spécifiquement son travail de « chamane professionnel »... et une grande partie semble être en train d'être supprimée ou définie comme « privée ».La seule chose non-Shaman que j'ai pu trouver à propos de Holly Million, c'est qu'elle dirige Artists-United.org. Ce qui semble n’être rien de plus qu’un simple modèle de site Web contenant 4 pages et presque aucune référence à celui-ci sur Internet.Après avoir parcouru à peu près tout ce que j'ai pu trouver sur Holly Millions, j'ai quelques points à retenir :Tout cela me laisse avec quelques questions urgentes :Sérieusement. Ces questions peuvent sembler ironiques... mais, compte tenu de cette décision, j'ai un peu envie de connaître les réponses !Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier directement la Fondation GNOME.Il s’agit sans aucun doute de l’une des actualités technologiques les plus fantaisistes depuis longtemps. Et, soyons honnêtes, nous pourrions aussi utiliser un peu de fantaisie dans nos vies.Et à Mme Holly Million, la nouvelle directrice exécutive de la Fondation GNOME : Bienvenue dans le monde merveilleux de Linux ! Vous disposez d’une invitation permanente au podcast du Lunduke Journal quand vous le souhaitez.Préparez-vous simplement à ce que la plupart de mes questions portent sur la relation entre l'ayahuasca et le GTK4.La fondation GNOME n’a pas réagi aux critiques et n’a pas donné plus de détails sur les motivations et les objectifs de Holly Million à la tête du projet GNOME. Celui-ci est un acteur majeur de l’écosystème du logiciel libre, qui vise à créer un environnement informatique personnel diversifié et durable, basé sur la confiance et l’empowerment des utilisateurs.Sources : Bryan Lunduke, annonce GNOME , Facebook Holly Million ( 1 2 ), archives site Holly Million ( 1 2 ), Instagram Holly Million Que pensez-vous du choix de la fondation GNOME d’embaucher Holly Million comme directrice exécutive ?Est-ce que le parcours de Holly Million dans le domaine du chamanisme vous inspire confiance ou méfiance ?Est-ce que le fait qu’elle ait tenté de cacher son passé de chamane vous semble suspect ou compréhensible ?Est-ce que vous pensez qu’elle a les compétences nécessaires pour gérer le projet GNOME, qui est un acteur majeur du logiciel libre ?Est-ce que vous utilisez GNOME comme environnement de bureau ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ?