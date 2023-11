"Amazon Web Services est un contributeur important des communautés open source. Spack a déjà démontré une valeur significative pour nos clients grâce à notre intégration avec AWS ParallelCluster. Nous sommes impatients de voir comment cette fondation peut débloquer d'autres innovations et accélérer le développement pour la communauté HPC au sens large, en aidant les scientifiques et les ingénieurs à résoudre les problèmes les plus difficiles du monde.""Argonne a une longue histoire de développement de logiciels libres qui sont largement utilisés par la communauté HPC. HPSF fournira un environnement collaboratif et un accès aux ressources qui permettront à la communauté de développer collectivement les logiciels nécessaires pour piloter les systèmes HPC actuels et futurs, et Argonne est honoré de rejoindre le groupe en tant que membre fondateur"."Le CEA est fier d'être un contributeur important à cet écosystème logiciel partagé, qui sert de catalyseur nécessaire pour exploiter la puissance brute du matériel Exascale. Notre foi en HPSF est soulignée par nos nombreux développements libres et open-source dans le domaine du calcul haute performance, et en particulier par le lancement récent du projet CExA. Nous nous réjouissons de la dynamique qui se met en place pour assurer la pérennité de ces efforts grâce à un modèle de gouvernance ouverte, qui favorise la collaboration internationale et assure les développements nécessaires aux communautés de calcul de haute performance dans le monde entier"."La High Performance Software Foundation (HPSF) est une étape importante dans la promotion de la collaboration et de l'innovation dans l'ensemble du calcul intensif et du calcul haute performance. Pour cette raison, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'annonce, au nom du projet Apptainer et de la communauté, notre intention de rejoindre la HPSF et de soutenir directement une communauté plus large de besoins en matière de calcul intensif."La communauté du calcul à haute performance a des exigences uniques qui nécessitent un environnement flexible et ouvert pour s'attaquer aux problèmes mondiaux de l'informatique. Nous nous réjouissons de jouer un rôle de premier plan et nous nous engageons à participer activement au HPSF. L'abaissement de la barrière à l'entrée dans le HPC et l'élargissement de l'accès aux supercalculateurs grâce à une communauté open source dynamique accéléreront l'innovation et les percées futures"."Les normes ouvertes sont essentielles pour accélérer l'innovation dans l'écosystème informatique. Intel est heureux d'être un membre fondateur du HPSF et nous nous réjouissons de la collaboration entre les partenaires universitaires, gouvernementaux et commerciaux dans la poursuite d'une approche ouverte pour faire avancer les solutions HPC.""Kitware est fier d'être membre de la High-Performance Software Foundation. Le calcul à haute performance fait partie de notre ADN. Depuis plus de vingt ans, nous participons à l'avancement des logiciels scientifiques aux côtés de nos partenaires du ministère de l'énergie, qu'il s'agisse du développement de capacités de visualisation de données à grande échelle, d'OI à haute performance ou d'infrastructures logicielles avancées. Kitware a été un leader et un partenaire dans des efforts importants tels que ParaView, VTK-m, ADIOS et Spack, et se réjouit de travailler avec le HPSF pour soutenir et développer l'écosystème des logiciels scientifiques"."La création du HPSF est une étape importante pour la gestion des logiciels destinés aux systèmes à grande échelle. En se concentrant sur l'avancement des capacités des installations de calcul à haute performance (HPC) au sein du gouvernement, de l'industrie et des universités, ce partenariat bénéficiera aux investissements de chacun vers un environnement de production commun pour l'écosystème HPC au sens large. Nous sommes fiers d'inclure des logiciels développés par le LLNL parmi les initiatives inaugurales, et nous attendons avec impatience une participation active de la communauté HPC pour affiner une pile logicielle partagée et renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement HPC"."Nous lançons un appel aux membres et aux projets potentiels pour qu'ils fassent partie de ce voyage transformateur. Votre participation peut changer la donne pour l'ensemble du secteur. Comme nous l'avons vu avec des initiatives telles que la CNCF, les efforts de collaboration dans le domaine de l'open source peuvent définir de nouvelles normes et orientations pour le monde technologique"."Le laboratoire national de Los Alamos est fier et enthousiaste d'être un membre fondateur de la High Performance Software Foundation. La création de la HPSF répond à un besoin de longue date de la communauté du calcul à haute performance en fournissant un point central pour le développement, la conservation et la distribution des logiciels qui alimentent la découverte scientifique. Le laboratoire se réjouit de travailler avec ses partenaires de la HPSF et avec l'ensemble de la communauté HPC pour stimuler l'innovation dans le domaine du HPC"."La collaboration open source au sein d'un solide écosystème de développeurs HPC fait progresser l'informatique scientifique et est rendue plus importante par l'évolution rapide de technologies révolutionnaires telles que l'IA générative, alimentée par une nouvelle classe de supercalculateurs. NVIDIA rejoint un membre fondateur du HPSF pour aider à construire une communauté durable d'innovateurs qui s'attaquent à certains des défis les plus difficiles de l'humanité "."La participation de l'ORNL à la High Performance Software Foundation nous aidera à remplir la mission du DOE en facilitant la collaboration avec nos partenaires pour développer des applications prêtes pour le HPC qui sont devenues essentielles dans la quête de percées scientifiques. Nous sommes honorés de compter l'ORNL parmi les membres fondateurs de la HPSF et de mettre à profit l'expérience approfondie de notre laboratoire en matière de développement de logiciels scientifiques et de calcul à haute performance. Cette opportunité permet d'orienter plus efficacement le développement futur d'applications HPC visant à résoudre les problèmes les plus urgents de notre époque"."Le complexe des laboratoires nationaux du ministère américain de l'énergie (DOE) a ouvert la voie, pendant de nombreuses décennies, au développement, au déploiement et à l'application d'algorithmes et de logiciels avancés sur les meilleurs systèmes de calcul à haute performance du monde, dans le but exprès de résoudre des problèmes d'importance nationale et mondiale - de la découverte scientifique fondamentale à la sécurité énergétique et économique, en passant par la qualité de vie en général. Le projet Exascale Computing (ECP) plus récent du DOE est la preuve vivante de ce leadership continu, comme en témoigne en partie la pile de logiciels scientifiques à échelle extrême (E4S) de l'ECP, qui continue d'évoluer et d'être publiée régulièrement sur le site e4s.io. Sandia National Laboratories n'est qu'une des dizaines d'institutions qui ont fièrement contribué à E4S dans le cadre de l'ECP et qui s'engagent désormais à contribuer à HPSF et à le faire évoluer. Sans des initiatives telles que HPSF, les innovations et les avancées d'une main-d'œuvre vraiment talentueuse à Sandia et au DOE en général ne seraient pas accessibles ou utilisées et utiles pour les milliers de développeurs et d'utilisateurs qui en tireront des avantages scientifiques et techniques pour les décennies à venir"."En tant que membres fondateurs, nous nous réjouissons du partenariat avec le HPSF pour aider à créer un écosystème d'outils et de bibliothèques HPC qui aura un impact mondial durable sur le HPC. Nous espérons apporter des outils et des techniques pour l'ingénierie de la performance et une pile logicielle mature (E4S) pour aider à réduire les obstacles à l'adoption de solutions HPC".