La fondation GNOME fait polémique en embauchant une « chamane professionnelle » comme directrice exécutive

Holly apporte trois décennies d'expérience inestimable dans la gestion à but non lucratif, ayant été consultante, directrice du développement, directrice exécutive et membre du conseil d'administration de nombreuses organisations. Elle a notamment fondé l'organisation à but non lucratif Artists United, dédiée à l'autonomisation des artistes individuels et à la promotion de la collaboration entre les disciplines artistiques pour le bien collectif. De plus, Holly a été directrice exécutive de la Fondation BioBricks, une organisation internationale à but non lucratif de biotechnologie open source.



Holly est titulaire d'une maîtrise ès arts en éducation de l'Université de Stanford et d'un baccalauréat ès arts en anglais de l'Université Harvard. Sa formation académique, combinée à son vaste parcours professionnel, lui confère une perspective unique qui contribuera sans aucun doute à la croissance et au succès de la Fondation GNOME.

Seulement 2% des revenus de la Fondation Linux sont consacrés au développement du noyau

Cloud, conteneurs et virtualisation : 25 % ;

Réseaux et informatique en périphérie du réseau : 13 % ;

IA, apprentissage automatique, données et analyse : 12 % ;

Développement Web et d'applications : 11 % ;

Technologies transversales : 8 % ;

Protection de la vie privée et sécurité : 4 % ;

Internet des objets (IdO) et systèmes embarqués : 4 % ;

Blockchain : 4 % ;

DevOps, CI/CD et fiabilité des sites : 3 % ;

Meilleures pratiques en matière d'open source et de conformité : 3 % ;

Administration des systèmes : 2 % ;

Linux : 2 % ;

Ingénierie des systèmes : 2 % ;

Stockage : 2 % ;

Matériel ouvert 1 % ;

Systèmes critiques de sécurité : 1 % ;

Effets visuels : 1 %.

GitHub va s'appuyer sur l'IA pour créer un EDI universel avec Copilot et Copilot Chat

Le système de gestion de paquets Flatpak ne sera plus livré par défaut dans les versions officielles d'Ubuntu

Red Hat et IBM

Mais 2023 a également été l'année de plusieurs bonnes nouvelles pour Linux

En octobre, la fondation GNOME a annoncé la nomination d’une nouvelle directrice de l'exécutif : Holly Million.Plutôt classique comme annonce n'est-ce pas ?Pourtant, certains observateurs se sont montré sceptiques sur les compétences de Holly Million dans le domaine du logiciel. Bryan Lunduke, un spécialiste de GNU/Linux, affirme qu’elle n’a visiblement aucune expérience dans le monde du logiciel, que ce soit en rapport avec GNOME ou avec GNU/Linux. Il s’interroge aussi sur les raisons qui ont poussé Holly Million à tenter de dissimuler son passé de chamane.Fin décembre, la Fondation a publié l'édition 2023 de son rapport annuel sur l'état de l'écosystème autour du noyau Linux et il contient une information qui suscite la controverse dans la communauté. Le rapport révèle que la Fondation Linux n'a consacré que 2 % de ses revenus au développement du noyau Linux en 2023. Le budget consacré à Linux avait déjà été réduit à 3,2 % en 2022, contre 3,4 % en 2021. En revanche, la Fondation Linux a consacré 25 % de ses revenus au cloud computing (conteneurs, virtualisation…) et 12 % à l'IA (apprentissage automatique, analyse de données, etc.).En 2022, Le revenu total de la Fondation Linux s'élevait à 243 millions de dollars et 3,2 % de ce montant ont été consacrés à Linux, soit environ 4,86 millions de dollars. Dans la communauté, de nombreux critiques trouvent ce montant dérisoire et estiment que le noyau Linux devrait être le projet principal auquel l'organisation consacre le plus gros de son budget. « Le budget est réparti en grande partie sur des projets qui n'ont rien à voir avec Linux. Pour une raison quelconque, l'objectif de l'initiative a évolué vers une vague notion de "sauver le monde", au lieu de soutenir le développement et l'adoption de l'écosystème Linux », a écrit un critique.Toutefois, le rapport suggère que le développement de Linux est sur la bonne voie : « en 2021, nous avons célébré le 30e anniversaire du noyau Linux. Deux ans plus tard, Linux reste parmi les trois premiers projets open source mondiaux en matière de vitesse de développement. Chaque version est le fruit du travail de milliers de contributeurs à travers le monde et de nombreuses organisations. La communauté du noyau maintient activement un flux constant d'améliorations innovantes pour étendre l'empreinte de Linux et améliorer ses capacités ».Voici ci-dessous les dépenses consacrées à d'autres projets au cours de l'année :GitHub, la plateforme de développement collaboratif, a annoncé sa « refondation » sur Copilot , son outil d’assistance à la programmation basé sur l’intelligence artificielle.GitHub a déclaré que sa refondation sur Copilot vise à faire de la plateforme un « environnement de développement intégré universel », où les développeurs peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour créer, partager et déployer du logiciel. Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées, il y a Copilot Chat, un assistant virtuel qui répond aux questions des développeurs sur le code, les technologies, les bonnes pratiques, et plus encore. Copilot Chat utilise la même technologie que Copilot, mais au lieu de générer du code, il génère des réponses en langage naturel, accompagnées de liens, d’exemples, de graphiques ou d’images pertinents.Bien que l'impact global de ce changement sur le monde Linux et Open Source puisse être faible (car de nombreux projets peuvent simplement migrer vers une autre plateforme de contrôle de code source)... c'est quand même assez étrange pour mériter d'être mentionné.Canonical a annoncé qu'elle ne livrerait plus Flatpak dans le cadre de l'installation par défaut des différentes versions officielles d'Ubuntu, ce qui est conforme aux pratiques de la distribution principale d'Ubuntu. Le format de paquetage Flatpak a gagné en popularité parmi les utilisateurs de Linux pour sa commodité et sa facilité d'utilisation. Canonical se concentrera exclusivement sur son propre système de gestion de paquets, Snap. Cette décision a suscité le mécontentement de certains membres de la communauté, qui ont eu l'impression que la distribution prenait cette décision sans tenir compte de ses utilisateurs.Lors de l'annonce, Philipp Kewisch, Community Engineering Manager chez Canonical, a déclaré que cette décision découlait d'un désir « d'améliorer l'expérience Ubuntu pour les nouveaux utilisateurs tout en respectant la façon dont les utilisateurs existants personnalisent leur propre expérience ». Ubuntu donne la priorité à deb et Snap, ses technologies d'empaquetage par défaut, tout en ne fournissant plus de concurrent par défaut. Cette décision est décrite comme un effort de cohérence et de simplicité pour les utilisateurs.En se concentrant sur ces technologies, Ubuntu affirme pouvoir offrir un meilleur soutien à la communauté pour résoudre les problèmes liés aux logiciels. Bien que Canonical n'ait pas un contrôle total sur chaque paquet Snap publié dans le Snap Store, elle a un certain contrôle sur le format lui-même. Il est donc plus facile pour Canonical de diagnostiquer et de résoudre les problèmes qui surviennent dans l'emballage ou la distribution. De plus, comme Canonical gère le Snap Store officiel, elle a un certain contrôle sur la qualité des paquets qui y sont inclus. Elle peut travailler avec les développeurs pour s'assurer que les paquets répondent à certaines normes et ne contiennent pas de bogues évidents ou de vulnérabilités de sécurité.Ubuntu (et sa société mère, Canonical) restent une force majeure dans le monde Linux. Ce changement est donc remarquable. Quel impact cela aura-t-il sur la base d’utilisateurs Ubuntu ? Cela reste à voir.Red Hat a été acheté par IBM en 2019. En 2023, Red Hat a démarré l'année avec une série de licenciements importants (y compris le responsable du projet Fedora , leur distribution communautaire), puis Red Hat a arrêté le travail sur LibreOffice ... puis Red Hat restreint l'accès au code source sous GPL de Red Hat Linux.Mais tous ces éléments n'étaient qu'une mise en bouche pour ce qui s’est passé à la fin de l’année.En décembre 2023, une série massive de fuites a révélé des programmes racistes et discriminatoires au sein de Red Hat et de la société mère IBM – y compris des politiques d'embauche racistes et des programmes de formation racistes.Que signifieront les poursuites judiciaires et les réactions négatives du public pour Red Hat en 2024*? Quel sera l'impact de tout cela sur Linux (compte tenu du support massif de Linux par Red Hat) à l'avenir*? Nous le saurons bientôt...Rust, un langage de programmation moderne et sécurisé, suscite l’intérêt des développeurs du noyau Linux depuis plusieurs années. Lors du sommet des mainteneurs du noyau de 2023, le sujet a de nouveau été abordé . Comme l’a souligné Miguel Ojeda, le développeur principal du projet Rust-for-Linux, le nombre de personnes intéressées par l’utilisation de Rust pour le développement du noyau a considérablement augmenté au cours de l'année précédente.Les performances de Linux en matière de jeux s'améliorent depuis des années, mais quelle est leur qualité ? ComputerBase a comparé trois systèmes d'exploitation Linux différents avec Windows 11 dans le cadre de plusieurs tests de référence et a constaté que les trois systèmes étaient capables de surpasser le dernier système d'exploitation de Microsoft. De plus, les trois variantes de Linux ont été en mesure de réaliser leurs performances impressionnantes tout en exécutant tous les titres testés à travers la couche de compatibilité Proton de Valve.Les trois systèmes d'exploitation Linux testés par ComputerBase sont Arch Linux, Pop!_OS et Nobara OS. Arch est le plus "Linux" des trois, avec une installation par défaut minimaliste qui nécessite une personnalisation de la part de l'utilisateur pour en tirer le meilleur parti. Mais en même temps, elle propose des mises à jour de logiciels et de systèmes d'exploitation parmi les plus rapides de toutes les distros Linux. Si vous ne le saviez pas, le SteamOS 3 de Valve, qui équipe la Steam Deck, est basé sur Arch Linux.Face à la multiplication des cyberattaques et des attaques de logiciels malveillants contre les infrastructures de défense et les infrastructures critiques du pays, le ministère de la défense a décidé de remplacer le système d'exploitation Microsoft Windows de tous les ordinateurs connectés à l'internet par un nouveau système d'exploitation, Maya, basé sur le logiciel libre Ubuntu développé localement.« Maya possède l'interface et toutes les fonctionnalités de Windows et les utilisateurs ne sentiront pas de grande différence lorsqu'ils passeront à ce système. Pour commencer, l'objectif est d'installer Maya sur tous les ordinateurs connectés à l'internet dans le bloc Sud avant le 15 août », a déclaré un fonctionnaire impliqué dans le processus. En outre, un « système de détection et de protection des points finaux », Chakravyuh, est également en cours d'installation sur ces systèmes.C’est une constante avec Linux : une aura à un chiffre en termes de parts de marché dans la filière des ordinateurs de bureau dominée par Microsoft et ses différentes versions de Windows. Les derniers chiffres mis en avant par le baromètre Statcounter font état de ce que Linux a frôlé 4 % de parts sur le marché des desktops . En septembre 2017, l’OS a dépassé les 3 % de parts de marché , ce qui avait été considéré comme une étape historique sachant qu’il n’avait réussi à franchir la barre des 2 % qu’en fin 2016.Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?Quelle(s) actualité(s) concernant directement ou indirectement l'écosystème Linux vous a le plus marqué ?