Steven, arrêtez de rendre les choses plus compliquées qu'elles ne doivent l'être.



Et bon sang, arrêtez de copier les fonctions de la couche VFS.



C'était une mauvaise idée la dernière fois, c'est une très mauvaise idée cette fois-ci aussi.



Je n'accepte pas ce genre de conneries.



Tout "get_next_ino()" devrait être "atomic64_add_return()". Fin de l'histoire.



Vous n'êtes pas spécial. Si les fonctions VFS ne fonctionnent pas pour vous, vous ne les utilisez pas, mais bon sang, vous ne les volez pas non plus sans comprendre ce qu'elles font et pourquoi elles sont nécessaires.



La raison pour laquelle get_next_ino() est critique est qu'elle est utilisée par des choses comme les pipes, les sockets, etc. qui se créent à un rythme élevé, les numéros d'inodes ne sont certainement pas mis en cache.



Vous avez copié cette fonction sans comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait et en conséquence, votre code EST UN DÉCHET.



Le débat portait sur l'utilisation des "inodes" comme identifiants uniques pour les métadonnées d'un système de fichiers. Un nœud d'index ou inode (contraction de l'anglais index et node) est un identifiant unique pour un élément spécifique de métadonnées dans un système de fichiers. En d'autres termes, un inode est une structure de données contenant des informations à propos d'un fichier ou répertoire stocké dans certains systèmes de fichiers. Les inodes ont fait l'objet d'un débat au cours des deux dernières semaines, avec des échanges "robustes" entre Linux Torvalds et un Googler appelé Steven Rostedt.Dans un fil de discussion intitulé "Have the inodes all for files and directories all be the same" (les inodes pour les fichiers et les répertoires doivent-ils être identiques ?), les participants ont fait remarquer que les inodes pouvaient encore jouer un rôle lors de l'utilisation de la commandepour l'archivage des fichiers. La discussion a déclenché une réponse du créateur de Linux. Torvalds n'est pas d'accord avec cette idée et a répondu que les inodes avaient fait leur temps. Il estime que les inodes ont peut-être eu un passé "merveilleux", mais ils ont désormais perdu de leur importance et ont été fortement dépassés.« Oui, les numéros d'inodes étaient spéciaux, et il y a une histoire derrière cela. Cependant, nous devrions nous efforcer de nous éloigner de cette histoire révolue. Un numéro d'inode n'est tout simplement plus un descripteur unique. Nous ne vivons plus dans les années 1970 et les systèmes de fichiers ont changé », a-t-il écrit. Mais le débat sur les inodes s'est poursuivi. Le Googler a suggéré que les inodes devraient tous avoir des numéros uniques. La réponse de Torvalds a utilisé un langage et un ton rarement vus ces dernières années. En réponse à la suggestion de Rostedt, Torvalds s'est laissé aller et a déclaré :« Arrêtez de rendre les choses plus compliquées qu'elles ne doivent l'être. Et bon sang, ARRÊTEZ DE COPIER LES FONCTIONS DE LA COUCHE VFS. C'était une mauvaise idée la dernière fois, c'est une très mauvaise idée cette fois-ci aussi. Je n'accepte pas ce genre de conneries ». La principale critique de Torvalds à l'égard de l'approche de Rostedt est que le Googler ne comprenait pas entièrement le sujet, ce que Rostedt a reconnu plus tard. Mais entre-temps, Torvalds l'avait incendié comme suit : « vous avez copié cette fonction sans comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait, et votre code est donc un déchet ».Alors que le débat sur le rôle des inodes se poursuivait, le créateur de Linux a fini par faire des propositions pour une meilleure approche des problèmes liés aux inodes. Mais en raison d'autres responsabilités et de retards dans ses tâches, il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de s'attaquer immédiatement au problème. « J'ai perdu suffisamment de temps sur ce sujet et je suis très en retard dans mes autres responsabilités. Donc ce n'est pas une chose sur laquelle je peux travailler maintenant ». Rostedt a répondu en évoquant un problème qui touche la communauté des logiciels libres et open source.« Ironiquement, l'une des responsabilités que j'ai repoussées pour corrigerétait d'écrire ce document sur un groupe de soutien pour l'épuisement des mainteneurs », a déclaré le Googler. (L'épuisement professionnel des mainteneurs et des contributeurs est une grande préoccupation dans la communauté des logiciels libres et open source. Les pistes de solutions visant à résoudre ce problème sont constamment débattues, mais les choses semblent ne pas aller de l'avant. Cet état de choses menace la survie de certains projets qui pourraient finir par manquer de contributeurs.)Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que Torvalds s'emporte de cette manière face à un contributeur de Linux. Par le passé, il a été beaucoup critiqué pour cela. Le problème était tel que, en 2018, Torvalds a annoncé sa décision de faire une pause et de chercher de l'aide après s'être excusé pour ce qu'il a décrit comme des "attaques désinvoltes" dans des courriels adressés à des collègues programmeurs de Linux et à des contributeurs au projet. Il a admis que ces attaques étaient à la fois non professionnelles et injustifiées : « je sais maintenant que ce n'était pas correct et je suis vraiment désolé ».La contrition de Torvalds s'explique en partie par le fait que la liste de diffusion du noyau Linux est un véritable lieu de travail pour de nombreux contributeurs. Les messages injurieux n'ont rien d'un lieu de travail agréable. Et, étant donné que le noyau Linux repose sur des contributeurs et des mainteneurs bénévoles, un environnement de travail désagréable peut potentiellement nuire au projet. Il est important de maintenir la collaboration et le respect entre les programmeurs. Cette situation rappelle l'importance des bonnes relations au sein d'une équipe, en particulier pour les projets communautaires tels que Linux.Dans la communauté, les réactions sont mitigées en ce qui concerne cet accrochage entre Torvalds et Rostedt. Torvalds est critiqué par certains, tandis que d'autres ne voient aucun problème dans ces déclarations. Un autre groupe tente de trouver une justification aux propos du créateur de Linux. « Torvalds est le point focal de tant de choses, je suppose qu'il est très difficile de rester poli et de ne pas être agressif », peut-on lire dans les commentaires.Dimanche, Torvalds a publié la deuxième version candidate de Linux 6.8 (Linux 6.8-rc2) avec le nouveau pilote graphique expérimental Intel Xe, plus de possibilités pour AMD Zen 5 et Intel Arrow Lake/Lunar Lake, un nouveau support du matériel ARM, le support de la manette Nintendo NSO, des mises à jour du code Rust, et plus encore. Avec Linux 6.8-rc2, il y a quelques changements tardifs de "fonctionnalités" ainsi qu'un important travail de stabilisation.Torvalds a noté que la rc1 incluait un bogue de planificationqui pouvait provoquer un blocage du bureau (qui se rétablissait *éventuellement*, mais après un délai suffisamment long pour que la plupart des gens finissent probablement par redémarrer à la place. Ce problème semble être résolu maintenant.Source : discussions sur la liste de diffusion du noyau Linux ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des remarques de Linus Torvalds à l'égard de l'employé de Google ?Selon vous, les propos de Linus Torvalds sont-ils justifiés ? Le ton employé était-il nécessaire ?Quels pourraient être les impacts de ce type de propos sur les contributeurs et le projet Linux en lui-même ?Que pensez-vous de la question soulevée par le Googler au sujet des inodes dans les systèmes de fichiers de Linux ?