La Fondation Linux est heureuse d'annoncer le lancement de l'Alliance pour la cryptographie post-quantique (PQCA), une initiative ouverte et collaborative visant à favoriser l'avancement et l'adoption de la cryptographie post-quantique. La PQCA rassemble des leaders de l'industrie, des chercheurs et des développeurs pour relever les défis de sécurité cryptographique posés par l'informatique quantique, grâce à la production d'implémentations logicielles à haute assurance d'algorithmes normalisés, tout en soutenant le développement continu et la normalisation de nouveaux algorithmes post-quantiques.La PQCA vise à être la base centrale pour les organisations et les projets open-source qui recherchent des bibliothèques et des paquets prêts pour la production, afin de soutenir leur alignement avec le Cybersecurity Advisory de l'Agence nationale de sécurité des États-Unis concernant la Commercial National Security Algorithm Suite 2.0. Le PQCA s'efforcera de favoriser la souplesse cryptographique dans l'ensemble de l'écosystème dans les délais décrits.Avec les progrès rapides de l'informatique quantique, le besoin de solutions cryptographiques robustes capables de résister aux attaques des futurs ordinateurs quantiques pertinents sur le plan cryptographique est devenu primordial. Avec le soutien des membres fondateurs Amazon Web Services (AWS), Cisco, Google, IBM, IntellectEU, Keyfactor, Kudelski IoT, NVIDIA, QuSecure, SandboxAQ et l'université de Waterloo, la PQCA soutiendra l'avancement de la sécurisation des données et des communications sensibles dans l'ère post-quantique.Le PQCA s'engagera dans divers projets techniques pour soutenir ses objectifs, notamment le développement de logiciels pour l'évaluation, le prototypage et le déploiement de nouveaux algorithmes post-quantiques. En fournissant ces implémentations logicielles, la fondation cherche à faciliter l'adoption pratique de la cryptographie post-quantique dans différents secteurs.Les travaux de la PQCA s'appuient sur les bases posées par de nombreux membres fondateurs au cours de la dernière décennie pour préparer la transition vers la cryptographie post-quantique. Plusieurs membres de la PQCA ont joué un rôle majeur dans la normalisation de la cryptographie post-quantique à ce jour, notamment en tant que co-auteurs des quatre premiers algorithmes sélectionnés dans le cadre du projet de normalisation de la cryptographie post-quantique du NIST (CRYSTALS-Kyber et CRYSTALS-Dilithium, Falcon et SPHINCS+).L'un des projets de lancement du PQCA est le projet Open Quantum Safe, fondé à l'université de Waterloo en 2014 et qui est l'un des principaux projets mondiaux de logiciels open-source consacrés à la cryptographie post-quantique. Le PQCA hébergera également le nouveau projet PQ Code Package, qui construira des implémentations logicielles prêtes à la production et à haute assurance des futures normes de cryptographie post-quantique, en commençant par l'algorithme ML-KEM.