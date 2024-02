ChromeOS Flex est la version modifiée par Google du système d'exploitation ChromeOS qui peut être installé sur du matériel x86, mais rien n'empêche les particuliers de remplacer Windows ou macOS par ChromeOS Flex.L'entreprise présente son logiciel aux entreprises et aux organisations en promettant qu'il a été "". Outre l'aspect sécuritaire de son système d'exploitation, Google mise beaucoup sur la familiarité, affirmant que toute personne ayant utilisé le navigateur Chrome ou l'espace de travail Google se sentira à l'aise. L'entreprise met également en avant la facilité de gestion, la flexibilité et la nature "fiable et nécessitant peu d'entretien" de son système d'exploitation. Elle insiste en outre sur la réduction des coûts de matériel et sur la possibilité de réutiliser des équipements plus anciens au lieu de créer davantage de déchets électroniques.On ne sait pas exactement combien d'organisations ou de particuliers pourront être persuadés de passer à ChromeOS Flex, mais vous pouvez lire ci-dessous l'autopromotion faite par Google pour son système d'exploitation.On estime que les cybercrimes coûteront 10 500 milliards de dollars par an d'ici à 2025. Comment comptez-vous protéger votre entreprise contre cette menace croissante ? Traditionnellement, la mise à niveau vers le dernier système d'exploitation disponible a été un moyen viable de réduire les risques d'attaque, mais comme des centaines de millions d'appareils Windows 10 ne seront bientôt plus pris en charge parce qu'ils ne sont pas éligibles à la dernière version de Windows, trouver un moyen de garder ces PC sécurisés et durables devrait être une priorité absolue. Avec ChromeOS Flex, les entreprises peuvent installer un nouveau système d'exploitation à mise à jour automatique sur leur parc existant d'appareils Windows. Cela permet de moderniser les appareils, de prolonger leur durée de vie et d'éviter qu'ils ne soient mis en décharge, de réduire leur surface d'attaque et d'économiser sur les coûts de rafraîchissement du matériel.Voici comment votre entreprise peut gagner de 11 façons différentes avec ChromeOS Flex.ChromeOS Flex est conçu pour que la sécurité soit une priorité, et non une réflexion après coup. Des fonctionnalités telles que le cryptage des données, les mises à jour automatiques et le sandboxing permettent de se protéger contre les logiciels malveillants et autres menaces en ligne. Les contrôles informatiques empêchent la perte de données sur les appareils perdus ou volés, et les mises à jour de sécurité régulières assurent une protection continue. Mieux encore, à ce jour, ChromeOS Flex n'a jamais fait l'objet d'une attaque réussie par ransomware, et la mise à niveau de vos appareils avec ChromeOS Flex élimine la nécessité d'un logiciel antivirus, ce qui permet à votre entreprise d'économiser sur les coûts d'application et de gestion !Si vous avez utilisé Chrome Browser ou Google Workspace, ChromeOS Flex sera un ajout naturel à votre organisation. Ils utilisent le navigateur web Chrome comme interface utilisateur principale, et les trois services peuvent être gérés à partir de la même console d'administration Google.ChromeOS Flex est conçu pour être rapide et efficace, afin d'aider votre équipe à être plus productive. Les appareils ChromeOS Flex démarrent rapidement, ne ralentissent pas avec le temps et se mettent à jour en arrière-plan toutes les quatre semaines. Si vous commencez à remarquer que vos appareils Windows ou Mac ralentissent ou sont confrontés à des problèmes de compatibilité, ChromeOS Flex peut leur redonner vie.La modernisation de vos appareils Windows et Mac avec ChromeOS Flex vous permet de les gérer sans effort à partir de la console d'administration Google. Les administrateurs informatiques peuvent facilement configurer, déployer et gérer à distance un nombre illimité d'appareils.Avec ChromeOS Flex, vous pouvez déployer des solutions tierces en toute confiance. Accédez à un large éventail de partenaires de solutions recommandées par Chrome Enterprise et validées par Google, afin de choisir les produits tiers les mieux adaptés à votre écosystème dans les domaines de la sécurité, des kiosques, de la santé et bien d'autres encore. Vous pouvez également diffuser en continu des applications Windows et de productivité héritées qui sont intégrées de manière transparente dans l'expérience ChromeOS grâce à la livraison d'applications virtuelles.L'équipe ChromeOS a certifié près de 600 appareils pour ChromeOS Flex, ce qui signifie que presque tous les appareils que vous avez déployés fonctionneront de manière transparente avec ChromeOS Flex installé ! Que vous ayez besoin de moderniser les appareils de votre équipe informatique, de votre back-office ou de vos employés, ChromeOS Flex est une solution qui peut faire le travail. Vous pouvez démarrer votre appareil à partir de la clé USB pour expérimenter ChromeOS Flex sans effacer votre système d'exploitation existant, et lorsque vous êtes prêt, ChromeOS Flex peut être installé gratuitement en seulement 5 minutes.ChromeOS Flex est un système d'exploitation fiable et nécessitant peu de maintenance, ce qui réduit le besoin d'assistance informatique. Google fournit régulièrement des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité pour ChromeOS Flex, ce qui garantit la prise en charge de vos anciens appareils pendant de nombreuses années.ChromeOS Flex peut être installé sur votre matériel existant, ce qui réduit la nécessité d'acheter de nouveaux appareils. Que vos appareils aient rencontré des problèmes de sécurité et soient compromis, qu'ils commencent à ralentir ou qu'ils ne soient pas éligibles aux mises à niveau vers les nouvelles versions de l'OS, ChromeOS Flex peut maintenir vos appareils en état de marche.ChromeOS Flex peut contribuer à prolonger la durée de vie du matériel existant, en réduisant le besoin de remplacements fréquents et en évitant que les appareils ne se retrouvent dans les décharges. L'allongement de la durée de vie de vos anciens ordinateurs réduit les déchets électroniques et constitue un choix durable.Les appareils fonctionnant sous ChromeOS Flex consomment en moyenne 19 % d'énergie en moins que les autres systèmes d'exploitation comparables. Cela signifie qu'installer ChromeOS Flex sur vos appareils n'est pas seulement bon pour la planète, c'est aussi bon pour vos résultats.ChromeOS Flex, avec ses fonctions de gestion et de sécurité simples, est une solution évolutive idéale pour les entreprises qui recherchent un système d'exploitation rentable et facile à gérer. Que vous gériez des appareils pour une petite entreprise sur la voie de la croissance ou pour une entreprise bien établie, ChromeOS Flex peut vous aider.Fournir une expérience moderne et fiable à vos employés ne devrait pas vous obliger à remplacer votre parc d'appareils en parfait état. Si vous voulez améliorer la sécurité de vos appareils, éviter que votre parc existant ne se retrouve dans les décharges, et faire économiser à votre entreprise des coûts de rafraîchissement, vous devriez essayer ChromeOS Flex ! Mieux encore, vous pouvez commencer à utiliser ChromeOS Flex en 5 minutes seulement et gratuitement.GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?Pour quelles raisons seriez-vous prêt à passer à ChromeOS Flex ?