padata_do_multithreaded

Pour les systèmes possédant un grand nombre de pages HugeTLB, cette optimisation se traduira par une réduction considérable du temps de démarrage. Par exemple, sur un système de 2 To, l’initialisation de 1 800 pages de 1 Go prend actuellement entre 1 et 2 secondes sur un total de 10. Sur un hôte Intel de 12 To, l’initialisation de 11 776 pages de 1 Go peut prendre plus d’une minute. Ces durées seront désormais réduites grâce à la parallélisation de l’initialisation des pages HugeTLB lors du démarrage.Le développeur Linux Gang Li de Bytedance a consacré beaucoup de temps à cette série de correctifs, qui ont fait l’objet de multiples révisions pour parvenir à une exécution efficace. L’infrastructure existante du noyau, comme, a été utilisée pour parvenir à ces résultats avec des modifications minimales.Pour les serveurs très importants, souvent utilisés par les hyperscalers et d’autres grandes organisations où la disponibilité des services et le temps de fonctionnement du système sont cruciaux, ces améliorations du temps de démarrage en cas de redémarrage nécessaire sont d’un avantage significatif.La version 6.9 du noyau Linux représente un pas de géant vers l’efficacité et la rapidité, en particulier pour les systèmes de grande envergure. Cette mise à jour est un exemple de l’engagement continu de la communauté Linux pour l’amélioration et l’innovation technologique.Source : kernel lore Quelle est votre expérience avec les précédentes versions de Linux et comment pensez-vous que la version 6.9 va améliorer votre utilisation quotidienne ?Comment l’accélération du démarrage affectera-t-elle votre productivité ou celle de votre entreprise ?Avez-vous déjà été confronté à des problèmes de lenteur au démarrage en raison de grandes quantités de RAM ? Comment avez-vous géré cette situation ?Quelles fonctionnalités aimeriez-vous voir dans les futures mises à jour du noyau Linux pour répondre à vos besoins spécifiques ?Quel impact pensez-vous que ces améliorations auront sur l’avenir des systèmes d’exploitation open source ?