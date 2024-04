Mises à jour indépendantes : Lacros permettra à Chrome d’être mis à jour de manière indépendante, sans nécessiter une mise à jour complète du système d’exploitation. Cela facilitera les correctifs de sécurité et garantira que les Chromebooks atteignant leur fin de vie (AUE) continueront à recevoir les mises à jour nécessaires.

Comportement uniforme : Lacros permettra à Chrome de se comporter de la même manière que sur d'autres systèmes d'exploitation de bureau, notamment la gestion des profils de navigateur. Cela signifie que le changement de profil pour le navigateur sera géré sur les Chromebooks comme il l'est sur Windows, MacOS ou Linux.

Détails techniques

//chromeos/crosapi

//chrome/browser/ash/crosapi

BUILDFLAG(IS_CHROMEOS_LACROS)

Comment tester Lacros sur votre Chromebook dès maintenant

Rendez-vous sur chrome://flags/#lacros-support et activez ce drapeau.

Si vous souhaitez une immersion totale dans le monde des Lacros, activez également le drapeau que vous trouverez ici : chrome://flags/#lacros-primary.

Cliquez sur le bouton bleu "Redémarrer" en bas de page.

Transition vers Lacros

Il est loin le temps où les Chromebooks n'étaient rien d'autre que Chrome sur un ordinateur portable. Bien qu'il y ait encore quelques limitations par rapport à Windows ou macOS, le développement de ChromeOS par Google continue d'être assez impressionnant. Cependant, Google se prépare à apporter le plus grand changement à la plateforme depuis sa création. Pour ceux qui ne connaissent pas Chrome OS, sachez que le système est basé sur le noyau Linux, les outils de construction ebuild/portage, les composants ouverts et le navigateur Web Chrome.Ces dernières années, nous avons entendu et vu des mentions de "Lacros", qui signifie "Linux And ChRome OS". Il s'agit essentiellement du même navigateur Chrome que celui que vous utiliseriez sur n'importe quel autre système d'exploitation de bureau. Dans cette optique, Google s'efforce de dissocier Chrome, le navigateur, de ChromeOS, le système d'exploitation.Le projet Lacros consiste donc en une nouvelle version autonome du navigateur Chrome qui s’exécutera sous ChromeOS. Concrètement, Lacros est une version personnalisée de Chrome basée sur Linux, conçue pour fonctionner de manière indépendante dans ChromeOS. L’objectif principal est de permettre des mises à jour du navigateur Chrome sur un calendrier différent de celui de ChromeOS, améliorant ainsi la sécurité et la longévité des appareils Chromebook.Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus Chrome sur votre Chromebook, mais cela résoudra quelques problèmes de la plateforme, le plus important étant l'impossibilité de recevoir des mises à jour du navigateur après que votre Chromebook a atteint sa date d'expiration. Ce n'est pas important du point de vue de l'obtention de nouvelles fonctionnalités, mais c'est important lorsqu'il s'agit de recevoir des correctifs de sécurité qui pourraient compromettre vos comptes.Voici les avantages de la dissociation :Sur Chrome OS, l'interface système (gestionnaire de fenêtres ash, écran de connexion, etc.) et le navigateur web sont le même binaire. Lacros sépare cette fonctionnalité en deux binaires, désormais connus sous le nom de ash-chrome (interface système) et lacros-chrome (navigateur web).L'approche de base consiste à renommer le binaire existant en ash-chrome, avec des changements minimes. Nous prenons ensuite le binaire linux-chrome, améliorons son support Wayland, le faisons agir comme le navigateur web sur Chrome OS, et le livrons en tant que binaire lacros-chrome. Cela permet aux deux binaires d'être publiés indépendamment, avec un certain coût en termes de performances et de ressources. La limite de l'API sera initialement semi-stable : elle tolérera 1 à 2 jalons de décalage de version. Nous pourrons autoriser des écarts plus importants à l'avenir.Les deux binaires sont construits à partir du dépôt git de Chrome. Cependant, les binaires peuvent être construits à des versions différentes. Par exemple, la version de lacros construite à partir de la branche M-101 peut fonctionner au-dessus de la version ash construite à partir de la branche M-100.Lacros peut être imaginé comme "Linux chrome avec plus de support Wayland". Lacros utilise ozone comme couche d'abstraction pour les graphiques et la gestion des événements. Ozone dispose d'un "backend" avec un support côté client pour le protocole compositeur Wayland.Chrome OS dispose d'une implémentation de serveur Wayland appelée exosphere. Elle est utilisée par ARC (pour exécuter des applications Android) et Crostini (pour exécuter des applications Linux).Lacros utilisera exo comme serveur Wayland pour les graphiques et la gestion des événements. Dans la mesure du possible, nous utilisons des protocoles Wayland stables. Nous partageons également des extensions de protocole Wayland avec ARC et Crostini (par exemple zaura-shell). Les fonctionnalités de plus haut niveau (par exemple la collecte de fichiers) utilisent Mojo IPC.Nous appelons la nouvelle surface API Mojo "crosapi". Son concept est similaire à celui de Win32 ou Cocoa, mais beaucoup plus petit. Elle est aussi principalement asynchrone pour des raisons de performance. L'API se trouve dans. L'implémentation côté ash se trouve dansLe code peut être compilé conditionnellement en lacros viaCeux qui sont curieux de voir ce que cela donne en pratique doivent garder à l'esprit que s'ils rencontrent un problème, ils peuvent facilement désactiver les deux drapeaux nécessaires.Voici comment procéder.Voilà, c'est fait ! Une fois que vous aurez redémarré, Lacros deviendra votre nouveau navigateur principal (si vous avez suivi la deuxième étape) et il faudra quelques minutes pour que tout se charge et soit prêt à l'emploi. Si vous souhaitez adopter une approche moins expérimentale, il vous suffit d'omettre le deuxième drapeau mentionné ci-dessus et vous disposerez de Lacros en tant que navigateur supplémentaire que vous pourrez simplement tester.Depuis la version 116 de ChromeOS sortie en août 2023, davantage de pièces du puzzle se mettent en place pour tester Lacros avec les utilisateurs grand public. Bien que les utilisateurs généraux ne remarqueront probablement pas de différence significative, cette transition est essentielle pour l’avenir de Chrome sur Chromebooks. Espérons que Google fournira une option d’adhésion (et de désactivation temporaire) pour guider les utilisateurs à travers cette transition en expliquant clairement ce qui se passeQuoiqu'il en soit, la dissociation du navigateur Chrome du système d’exploitation est une étape importante pour Google, et Lacros devrait jouer un rôle clé dans l’avenir des mises à jour de Chrome sur les Chromebooks.Sources : Chromium Quelle est votre opinion sur la séparation du navigateur Chrome et du système d’exploitation dans ChromeOS ? Pensez-vous que cela améliorera l’expérience utilisateur ou pourrait entraîner des problèmes de compatibilité ?Comment pensez-vous que cette modification affectera la sécurité des appareils Chromebook ? Est-ce que des mises à jour indépendantes du navigateur vous semblent plus avantageuses ou risquées ?En tant qu’utilisateur de Chromebook, seriez-vous favorable à une option d’adhésion à cette transition vers Lacros ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles autres fonctionnalités aimeriez-vous voir dans les futures mises à jour de ChromeOS ? Pensez-vous que Google devrait continuer à innover dans ce domaine ?