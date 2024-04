janvier 2023 : 2,91 %

février 2023 : 2,94 %

mars 2023 : 2,85 %

avril 2023 : 2,83 %

mai 2023 : 2,7 %

juin 2023 : 3,07 %

juillet 2023 : 3,12 %

août 2023 : 3,18 %

septembre 2023 : 3,02 %

octobre 2023 : 2,92 %

novembre 2023 : 3,22 %

décembre 2023 : 3,82 %

janvier 2024 : 3,77 %

février 2024 : 4,03 %

mars 2024 : 4,05 %



Je me demande si cela n'est pas dû en partie au fait que la plupart des applications sont maintenant disponibles sur le Web et qu'il suffit d'un navigateur pour effectuer la plupart des tâches. Le passage à Linux offre beaucoup plus de confidentialité (le système d'exploitation n'envoie pas de données télémétriques en permanence, à l'exception d'un profil matériel optionnel) et un profil d'attaque nettement moins important que celui de Windows.



Attention ! Cela ne veut pas dire qu'il est à l'abri des intrusions, en raison des attaques de la chaîne d'approvisionnement, mais il s'est bien maintenu sur le front de la sécurité. La révolution de Linux sur les ordinateurs de bureau vient de commencer. Linux évolue lentement, mais sûrement. Pour beaucoup de personnes, c'est suffisant. La seule chose qui le retient, ce sont les jeux, mais c'est de moins en moins un problème.



D'un autre côté, au fil des ans, ChromeOS se rapproche de plus en plus de Linux (on peut y faire tourner des applications Linux, par exemple). Par conséquent, même s'il n'y aura probablement pas d'avant et d'après, à un moment donné dans le futur, ChromeOS deviendra une distribution Linux avec quelques trucs de Google en plus.

Linux est omniprésent sur un écosystème plus large composé des dispositifs tels que les serveurs et les appareils Android et de l'Internet des objets (IdO). Mais après plus de trente années d'existence, Linux reste à la traine par rapport ses rivaux macOS et Windows sur le marché des ordinateurs de bureau. Linux a franchi pour la première fois la barre des 3 % de parts de marché sur en 2017 et les 4 % en février de cette année. Pendant ce temps, le système d'exploitation Windows de Microsoft détient une part considérable supérieure à 72 %. Le système d'exploitation macOS d'Apple arrive loin derrière avec environ 17 %.Les choses semblent bouger plus rapidement pour Linux ces dernières années. Statcounter a attribué une part de marché de 4,03 % à Linux en février et 4,05 % en mars, soit un petit gain de 0,02 %. Bien que nous soyons encore loin de l'année Linux sur les ordinateurs de bureau, l'intérêt pour Linux s'est quelque peu accru ces derniers temps. Pour illustrer cela, le passage de 3 à 4 % de parts a été réalisé en 8 mois seulement, alors qu'il avait fallu plus de 30 ans pour atteindre une part de plus de 3 %. L'évolution de la part de marché de Linux sur le bureau depuis le mois de janvier 2023 se présente comme suit :Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer l'échec de Linux sur les ordinateurs de bureau. L'une d'entre elles est que Linux continue à être considéré comme un système d'exploitation pour geeks, contrairement à Windows qui serait plus adapté à madame Michu. Et certains chiffres ont tendance à renforcer cet état de choses. En effet, 13,1 % des utilisateurs de Linux rencontrent des problèmes de compatibilité matérielle dus aux noyaux obsolètes dans les distributions. La donne des idées reçues sur Linux pourrait néanmoins prendre un coup avec l'arrivée de nouvelles plateformes matérielles comme le Steam Deck de Valve.C’est un ordinateur personnel optimisé pour les jeux vidéo. L’idée avec le Steam Deck est de faire comprendre aux utilisateurs qu’il est possible de bénéficier sur Linux d’une expérience de jeu similaire à celle sur Windows. La plateforme s’appuie pour cela sur SteamOS, une distribution Linux optimisée pour le jeu, ainsi que sur Proton, un logiciel qui permet de faire tourner les jeux Windows sur Linux. Les données de Valve révèlent que Linux est devenu le deuxième système d'exploitation le plus utilisé sur sa plateforme Steam. Selon les analystes, c'est la preuve que la vente liée via le Steam Deck est un atout pour Linux.Linux n'a pas bénéficié de ce facteur sur le marché des ordinateurs de bureau en comparaison à Windows. La donne est néanmoins en train de changer. En outre, d'autres considèrent le système d'exploitation ChromeOS de Google comme un Linux. Et bien que certains critiques aiment débattre de cela, lorsque vous combinez les parts de Linux et ChromeOS, cela représenterait en fait 6,32 %. Un chiffre que les développeurs de toutes sortes ont de plus en plus de mal à ignorer. En matière de pourcentage global, c'est encore relativement peu, mais quand on pense au nombre de personnes que cela représente, c'est beaucoup.Par ailleurs, il convient de noter que certains critiques réfutent également l'argument selon lequel le lancement du Steam Deck a favorisé l'utilisation de Linux. Bien que ces critiques n'excluent pas totalement cette possibilité, ils évoquent plusieurs autres raisons qui pourraient expliquer cette tendance, comme le fait qu'une bonne partie des applications sont maintenant accessibles via le Web et qu'il suffit d'un simple navigateur Web pour y accéder. Dans ce cas, l'utilisation de Linux devrait s'avérer moins angoissante pour monsieur tout le monde :Un autre critique de l'argument du Steam Deck a déclaré : « pour ceux qui pensent que l'évolution de Linux est due au Steam Deck avec SteamOS, c'est peu probable, du moins pas directement. StatCounter collecte ses informations à partir du trafic Web de plus de 1,5 million de sites dans le monde. Je doute qu'ils soient nombreux à naviguer régulièrement sur Deck. Mais indirectement ? C'est possible, j'ai vu beaucoup de posts sur des gens qui profitent de Linux grâce au Desktop Mode sur Steam Deck. Mais d'autres facteurs plus importants entrent en jeu, comme le fait que Linux soit aujourd'hui vraiment bon sur le bureau ».Statcounter indique qu'il obtient ses statistiques d'utilisation du système d'exploitation de bureau à partir d'un code de suivi installé sur plus de 1,5 million de sites Web dans le monde générant plus de 5 milliards de pages consultées par mois. Les seuls ajustements que la société dit apporter à ces données concernent la suppression de l'activité des robots et la prise en compte du prérendement de Chrome. Il est à noter que lorsque Statcounter analyse les systèmes d'exploitation de bureau, il inclut aussi les ordinateurs portables, et Statcounter indique qu'il peut réviser ses données dans les 45 jours suivants leur publication.Source : Statcounter Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la hausse de l'utilisation de Linux sur le bureau ?Doit-on s'attendre à ce que cette tendance se poursuive sur une longue période ?Pensez-vous que l'on puisse associer Linux et le système d'exploitation ChromeOS de Google ?Partagez-vous l'argument selon lequel ChromeOS tend vers une distribution Linux ? Pourquoi ?