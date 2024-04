En quête de stabilité : la fondation GNOME se concentre sur la collecte de fonds après des années de déficit, qui lui ont fait épuiser ses réserves

Finances

L’un des problèmes clés est que la Fondation GNOME a fonctionné en déficit pendant plusieurs années, épuisant ainsi ses réserves. Holly Million, la nouvelle directrice exécutive de GNOME embauchée en octobre dernier, joue un rôle essentiel dans cette transition.Pour mémoire, son arrivée a suscité quelques interrogations. Outre son parcours qui pousse certains à se demander si elle est la personne idéale pour le poste, un autre sujet a intrigué les internautes : Holly Million est... une chamane professionnelle . Holly travaille actuellement sur un plan de collecte de fonds visant à stabiliser la Fondation GNOME grâce à de nouvelles sources de revenus.Dans son billet de blog, McQueen a abordé plusieurs sujets.« Comme vous le savez peut-être, la Fondation GNOME a fonctionné en déficit (terme non lucratif pour désigner une perte - c'est-à-dire qu'elle a dépensé plus que ce qu'elle a récolté chaque année) pendant plus de trois ans, fonctionnant essentiellement sur des réserves provenant de dons substantiels reçus il y a 4 ou 5 ans. La Fondation a une politique de réserves qui spécifie le montant minimum d'argent que nous devons conserver sur nos comptes. Ainsi, en cas d'interruption importante de nos revenus habituels, nous pouvons préserver nos activités de base tout en recherchant de nouvelles sources de financement. Nous avons maintenant "atteint les tampons" de cette politique de réserves, ce qui signifie que le conseil d'administration ne peut plus approuver de budgets déficitaires - pour maintenir les dépenses au même niveau, nous devons augmenter nos revenus.« L'une des principales priorités du conseil d'administration lors de l'embauche de Holly était donc son expérience en matière de communication et de collecte de fonds, ainsi que l'obtention d'un soutien plus large et plus diversifié pour notre mission et notre travail. Les objectifs qu'elle s'est fixés depuis son arrivée - tout en se familiarisant avec la communauté et le projet - ont été de mettre en place de meilleurs contrôles et rapports financiers, d'élaborer un plan stratégique et de commencer à collecter des fonds. Vous avez peut-être remarqué que la Fondation a été plus prudente dans ses dépenses cette année, car Holly a préparé un budget d'équilibre que le conseil d'administration a approuvé en octobre, afin que nous puissions stabiliser le navire pendant que nous préparons et lançons nos nouvelles initiatives de collecte de fonds ».« La principale condition préalable à la collecte de fonds est une stratégie claire - nous devons expliquer ce que nous faisons et pourquoi c'est important, et nous en servir pour convaincre les gens de soutenir nos projets. Je suis très heureux d'annoncer qu'Holly a travaillé dur sur ce sujet et rencontré de nombreux acteurs de la communauté, et qu'elle a préparé un plan stratégique quinquennal détaillé et perspicace. Ce plan définit les domaines dans lesquels la Fondation donnera la priorité, développera et financera des initiatives visant à soutenir et à développer le projet et la communauté GNOME. Le conseil d'administration a approuvé une version préliminaire de ce plan et, au cours des prochaines semaines, Holly et l'équipe de la Fondation partageront ce plan et lanceront un processus de consultation pour recueillir les commentaires des membres de la fondation et de la communauté GNOME.« En parallèle, Holly a travaillé sur un plan de collecte de fonds pour stabiliser la Fondation, augmenter nos revenus et notre capacité à réaliser ces plans. Nous lancerons une variété d'activités de collecte de fonds au cours des prochains mois, y compris un fonds de développement pour les personnes qui soutiennent directement le développement de GNOME, en travaillant avec des rédacteurs et des gestionnaires de subventions professionnels pour postuler à des opportunités de financement du gouvernement et des fondations privées, et en construisant une meilleure communication pour expliquer l'importance de notre travail aux entreprises et aux donateurs individuels ».« Une autre observation faite par Holly depuis qu'elle a rejoint l'association est que nous avons, selon les normes générales des organisations à but non lucratif, un très petit conseil d'administration composé de seulement 7 membres. Bien que nous ayons quelques comités qui comptent des bénévoles (très appréciés !) extérieurs au conseil, nos dirigeants sont généralement nommés au sein du conseil, et de nombreux membres du conseil finissent par siéger dans plusieurs comités et par porter plusieurs casquettes. Cela signifie également que le nombre de perspectives au sein du conseil est limité et moins représentatif de la diversité des contributeurs et des utilisateurs qui composent la communauté GNOME.« Holly a travaillé avec le conseil d'administration et le comité de gouvernance pour réduire ce que nous demandons à chaque membre du conseil d'administration et améliorer la représentation de la communauté au sein de la gouvernance de la Fondation. Tout d'abord, le conseil a décidé d'augmenter sa taille de 7 à 9 membres, à partir des prochaines élections de mai et juin, ce qui permettra à plus de voix d'être entendues dans les discussions du conseil. Ensuite, nous allons nous efforcer d'ouvrir le conseil à davantage de participants, en créant des sièges de responsables sans droit de vote pour représenter certaines régions ou certains intérêts de la communauté, et prendre part aux comités et aux réunions du conseil. Ces nouveaux rôles sans droit de vote seront probablement attribués à l'issue d'un processus de candidature. Nous vous donnerons plus de détails sur ces rôles et sur les modalités de candidature au fur et à mesure que nous affinerons nos plans au cours de l'année à venir ».« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer et de partager ces plans et de multiplier les façons dont les gens peuvent s'impliquer dans l'élaboration de la stratégie de la Fondation et dans la façon dont nous collectons et dépensons l'argent pour soutenir et faire grandir la communauté GNOME. Cela m'amène à mon dernier point, à savoir que nous sommes à la veille des élections annuelles du conseil d'administration, qui ont lieu pendant la période précédant le GUADEC. En raison de l'élargissement du conseil d'administration et du fait que quatre directeurs arrivent au terme de leur mandat, nous allons élire 6 sièges lors de cette élection. Il est très important pour Holly et le conseil d'administration que nous profitions de cette occasion pour faire entendre de nouvelles voix, en montrant l'exemple pour développer et mieux représenter notre communauté ».La Fondation GNOME, pilier de l’écosystème open-source et Linux depuis plus d’un quart de siècle, est déterminée à surmonter ces défis financiers et à continuer de soutenir le développement du bureau GNOME.Source : Robert McQueen Quelles sont vos réflexions sur la gestion financière de la Fondation GNOME au cours des dernières années ?Pensez-vous que la collecte de fonds est la solution idéale pour résoudre les problèmes financiers de la Fondation ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles autres sources de revenus la Fondation GNOME pourrait-elle explorer pour assurer sa stabilité financière ?Comment percevez-vous le rôle de Holly Million, la nouvelle directrice exécutive de GNOME, dans cette transition vers une meilleure situation financière ?En tant qu’utilisateur de GNOME, seriez-vous prêt à contribuer financièrement à la Fondation pour soutenir le développement continu du bureau GNOME ?