Ubuntu est une distribution Linux dérivée de Debian et composée principalement de logiciels libres. Ubuntu est officiellement disponible en plusieurs éditions : Desktop, Server, et Core pour les appareils et robots de l'Internet des objets. Le système d'exploitation est développé par la société britannique Canonical et une communauté d'autres développeurs, selon un modèle de gouvernance méritocratique. En avril 2024, la version de support à long terme la plus récente est la 24.04 (« Noble Numbat »).Ubuntu a d'abord adopté Wayland comme serveur d'affichage par défaut en 2017, avant de revenir en arrière l'année suivante. Elle a réessayé en 2021 et n'a plus rien changé depuis.Mais si Wayland est ce que la plupart d'entre nous utilisent désormais après avoir installé Ubuntu (qu'ils en soient conscients ou non), quiconque le fait sur un PC ou un portable équipé d'une carte graphique NVIDIA se connectera à la place à une session Xorg/X11.Pourquoi ? Parce que les pilotes graphiques propriétaires de NVIDIA (que de nombreuses personnes, en particulier les joueurs, choisissent d'utiliser pour obtenir les meilleures performances et un accès complet aux capacités du matériel) n'ont pas supporté Wayland aussi bien qu'ils l'auraient pu (sans doute).Au passé, car la situation a changé au cours des dernières années. NVIDIA s'est rapprochée de Wayland - en partie parce qu'elle n'avait pas le choix étant donné que la technologie des serveurs d'affichage est désormais la norme de facto dans la plupart des distros Linux et en partie parce qu'elle le souhaitait en raison des opportunités.Ainsi, la situation NVIDIA + Wayland s'étant améliorée - sans être parfaite - les ingénieurs de Canonical se disent suffisamment confiants dans l'expérience pour faire de la session Ubuntu Wayland le choix par défaut pour tous les utilisateurs de cartes graphiques NVIDIA dans Ubuntu 24.10.« Il y a encore quelques problèmes connus avec cette combinaison et en raison de la forte utilisation d'Ubuntu Desktop dans les domaines de l'IA/ML, VFX et d'autres industries, nous avons conclu qu'il était trop tôt pour faire ce changement dans Ubuntu 24.04 LTS », déclare le directeur intérimaire de l'ingénierie pour Ubuntu Desktop.Étant donné que les versions provisoires (ou à court terme) d'Ubuntu sont conçues pour servir de « banc d'essai » pour des changements substantiels destinés à être inclus dans les futures versions de support à long terme (LTS), plus tôt le changement aura lieu, plus tôt les tests en situation réelle, les corrections, etc. pourront avoir lieu.Il n'est pas nécessaire d'attendre la version Ubuntu 24.10 pour utiliser Wayland sur NVIDIA. Toutes les versions supportées d'Ubuntu peuvent faire tourner Wayland sur NVIDIA mais -fait important- cela dépend de la release et de la version du pilote NVIDIA utilisées...Eh bien, disons simplement qu'un certain nombre d'attentes et/ou d'ajustements de configuration peuvent être nécessaires.Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un développement très excitant qui pourrait aider Ubuntu à suivre les pas d'autres distros en choisissant de supprimer Xorg/X11 de son ISO - mais peut-être pas de l'archive pour l'instant.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que ce changement soit crédible ou pertinent ?Avez-vous essayé Wayland récemment ? Comment cela se passe-t-il ?