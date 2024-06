Chromebook est une gamme d'ordinateurs portables et de tablettes qui fonctionne avec ChromeOS, un système d'exploitation développé par Google. Les Chromebook fonctionnent sous Android, Linux et avec des applications web progressives, tout en fonctionnant hors ligne. Ils sont fabriqués et proposés par différents équipementiers et, en plus des ordinateurs portables et des tablettes, ils sont disponibles sous forme d'ordinateurs de bureau, de tout-en-un.Dans une interview accordée cette semaine, un vice-président de Google a déclaré que l'entreprise envisageait d'ajouter une fonctionnalité telle que Microsoft Recall à ChromeOS. Elle s'appelle "" et pourrait avoir des racines dans une démo de Google I/O appelée Project Astra.", a déclaré John Solomon de Google à PC World lors du Computex de cette semaine. "".Lors de la conférence Google I/O du mois dernier, Google a présenté une démonstration du Projet Astra, qu'il a décrit comme sa vision de l'avenir des assistants d'intelligence artificielle. La démonstration portait essentiellement sur l'utilisation de l'IA pour identifier des objets dans le monde réel, vus à travers l'appareil photo d'un smartphone et un", a expliqué Google à propos du projet Astra. "Pourquoi la démonstration du projet Astra de Google n'était-elle pas aussi intéressante que celle de Microsoft Recall ? Pour deux raisons : Il ne s'agit que d'une des centaines de fonctionnalités individuelles annoncées par Google lors de l'événement et, ce qui est peut-être plus important, il s'agit encore d'un projet interne et non d'un produit qui sera bientôt commercialisé (bien qu'en avant-première et pour un public très limité) comme l'est Recall de Microsoft.Mark Hachman de PC World a demandé à Solomon si Google travaillait à apporter quelque chose comme Recall et Project Astra à ChromeOS et, étonnamment, il a répondu par l'affirmative, ajoutant que cette fonctionnalité s'appelait actuellement Memory.", a déclaré Solomon. "", a-t-il ajouté.C'est exactement comme cela que Microsoft décrit Recall. "", explique le site web de Microsoft Support. "".: Responsable de ChromeOSPensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?