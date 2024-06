9 0

j'ai jamais pu debbuger un soucis sous windows avec ces bsod.honnêtement balancer un plein écran une erreur X02abcbuild1234fezasx00001 et quand on tape sur google l'erreur on trouve pleins de cause possible sans solutions...alors que sous linux au moins les logs montre les erreurs simplement et c'est facile à débeugger.j'ai eu une erreur une fois d'une lib qu'il n'arrivait pas à charger suite à une maj qui a cassé un pakcage.j'ai démaré en mode rescue et j'ai ajouté la lib à la main et voila problème réglé.Je comprends pas pourquoi windows n'évolue pas vers ca, vers des logs d'erreurs plus simple et plus compréhensible plutôt que ce qrcode.