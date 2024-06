systemd-tmpfiles --purge

--drq-hsm-error TRÈS DANGEREUX, NE PENSEZ MÊME PAS À L'UTILISER. Cette option permet à hdparm d'envoyer une commande IDENTIFY au noyau, mais elle est incorrectement marquée comme une commande "non-data". Il en résulte que la ligne DataReQust(DRQ) du lecteur est "bloquée" à un niveau élevé. Cela perturbe les pilotes du noyau et peut provoquer un crash immédiat du système avec une perte massive de données. L'option existe pour aider à tester et à renforcer le noyau contre des dysfonctionnements de disques similaires dans le monde réel. TRÈS DANGEREUX, NE PAS UTILISER !

Dans un premier temps, le rapport de bogue a été rejeté par Luca Boccassi, développeur de systemd chez Microsoft

Envoyé par Luca Boccassi Envoyé par Donc une option qui est littéralement documentée comme disant "tous les fichiers et répertoires créés par une entrée tmpfiles.d/ seront supprimés", dont vous ne saviez rien, vous a semblé être une "bonne idée" ? Avez-vous au moins regardé quelles entrées tmpfiles.d vous aviez au préalable ?



Peut-être qu'il ne faut pas lancer au hasard des commandes dont vous ne savez rien, tout en ignorant ce que la documentation vous dit ? C'est juste une idée, hein

Mais l'équipe se ravise et apporte une mise à jour

--purge

systemd-tmpfiles

Conclusion

/home

Systemd, le système d’initialisation largement utilisé dans les distributions Linux modernes, a récemment fait face à une controverse concernant la commande. Un rapport de bogue a révélé que cette commande pouvait non seulement supprimer les fichiers temporaires, mais également effacer tout le répertoirede l’utilisateur.Lorsqu’un utilisateur exécute la commande, l’objectif est de nettoyer les fichiers temporaires. Cependant, il a été découvert que cette commande pouvait également supprimer tout le contenu du répertoirede l’utilisateur. Imaginez la surprise d’un utilisateur qui a exécuté cette commande et a constaté qu’une bonne partie de son répertoire personnel avait disparu !L'utilisateur de GitHub jedenastka a écrit un rapport indiquant la situation, même si les mainteneurs de systemd ont fait des réponses qui pourraient être résumées par « vous vous y prenez mal ».De nombreux messages d'avertissement ont commencé à apparaître, y compris des chemins dans(il ne pouvait pas restaurer les temps de modification... ?). Qu'est-ce qu'un outil de nettoyage temporaire fait dans mon répertoire personnel ? Ce n'est pas bon. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et j'ai appuyé sur Ctrl-C aussi vite que possible.Il s'avère qu'une bonne partie de mon répertoire personnel a été supprimée. Heureusement, il semble que cela ait commencé par les fichiers de configuration et non par les données proprement dites, mais je ne suis toujours pas sûr d'avoir perdu quoi que ce soit d'important. J'ai éteint la machine pour récupérer les données plus tard avec(ça n'a pas marché, ça plante instantanément pour une raison ou une autre ; j'ai des sauvegardes, mais elles sont un peu dépassées, je remplis les disques beaucoup trop vite).J'en ai parlé sur #debian-next, et il semble que ce ne soit pas un bug, mais une fonctionnalité, car systemd-tmpfiles gère également la création automatique de répertoires de données tels que, et l'optionest destinée à les nettoyer. Je ne sais pas quelle est l'utilité de cela, mais je suppose qu'il y a une bonne raison.Ce qui me pose problème, c'est la documentation. Elle explique ce que font les options, techniquement parlant (enfin, je le suppose - je n'en sais pas beaucoup sur l'architecture ici), mais elle n'explique pas pourquoi elles font ce qu'elles font. En parcourant la documentation, les trois options semblent faire la même chose - nettoyer les fichiers temporaires, bien quesemble "plus complet" car il mentionne qu'il supprime tous les fichiers (y compris les données de l'utilisateur).Cela nous ramène en quelque sorte à la section « Comportement attendu que vous n'avez pas vu », mais parfois la forme rigide des modèles de questions ne s'adapte pas à tout - donc, ce que je voudrais voir est :En tant qu'utilisateur, je ne sais pas à quoi ils sont destinés, mais en tant que développeurs, vous le savez probablement, et pouvez les décrire mieux que je ne l'ai faitJe ne pense pas que cela soit spécifique à, cela devrait probablement être utilisé comme une ligne directrice sur la façon d'écrire des manuels à l'échelle du projet (et honnêtement, à l'échelle de l'industrie).Pour moi, ce serait suffisant, car je vérifie les options que j'utilise dans le manuel. Je ne suis pas sûr qu'il faille une confirmation ou autre, je ne pense pas que ce soit nécessaire, même si vous avez une confirmation, certaines personnes confirmeront aveuglément de toute façon. Avoir une confirmation serait aussi une rupture de l'API, je suppose.En dépit d'une réponse initialement plutôt hostile selon laquelle la commande ne faisait que ce qui était indiqué sur la boîte, qu'il fallait toujours lire l'étiquette etc, cette commande a maintenant donné lieu à quelques avertissements supplémentaires.En effet, après de nombreuses discussions qui ont duré des jours, le comportement de systemd-tmpfiles a été amélioré. Ce patch a été fusionné et permet à systemd-tmpfiles d'accepter un fichier de configuration lors de l'exécution de purge. De cette façon, l'utilisateur doit fournir en connaissance de cause le(s) fichier(s) de configuration duquel (desquels) il souhaite que les fichiers soient supprimés. La documentation a également été améliorée pour rendre le comportement plus clair.Ce correctif a été intégré dans la version point de systemd 256.1.En clair, désormais, la sous-commandeinsiste sur un fichier de spécification, le résumé de la commande est plus explicite et recommande la prudence, il y a un avertissement dans la page de manuel, et la description de l'outilne contient plus le mot "temporaire". Ce n'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Cela fait partie d'autres changements modestes, bien sûr.C'est un rappel utile à toutes les personnes concernées. Étant tous très occupés, tout le monde n'a pas le temps de lire la documentation en entier à chaque fois. Les noms ont de l'importance, et le reste du monde ne remarquera probablement pas que vous modifiez la fonction d'un outil si son nom fait toujours référence à une définition désormais obsolète.Cette situation soulève des questions plus larges sur la transparence des logiciels open source. Les utilisateurs doivent-ils s’attendre à ce que des commandes apparemment inoffensives puissent avoir des conséquences désastreuses ? Les développeurs doivent-ils être plus prudents lorsqu’ils conçoivent des outils système ?La version 256.1 de Systemd a corrigé le problème de suppression inattendue du répertoirepar systemd-tmpfiles. Cependant, cette controverse nous rappelle l’importance de la vigilance et de la communication entre les développeurs et les utilisateurs. Espérons que cette expérience conduira à des pratiques plus sûres et à une meilleure compréhension des risques potentiels dans le monde des logiciels open source.Sources : GitHub Pensez-vous que la suppression inattendue du répertoire /home par systemd-tmpfiles est un problème sérieux ? Avez-vous déjà rencontré ce problème ou connaissez-vous quelqu’un qui l’a vécu ?Quelles mesures pensez-vous que les développeurs de systemd auraient dû prendre pour éviter ce problème ? Évoquez les solutions possibles et partagez vos idées ?Est-ce que cette vulnérabilité affecte votre utilisation quotidienne de systemd ? Avez-vous / allez-vous modifier votre comportement suite à cette découverte ?Pensez-vous que les logiciels open source devraient être plus transparents concernant les risques potentiels ? Explorez la question de la responsabilité des développeurs et de la communication avec les utilisateurs.Quelles autres fonctionnalités ou comportements de systemd méritent d’être discutés ? Élargissez la discussion au-delà de ce cas spécifique.