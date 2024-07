La lettre ouverte au conseil d'administration, au projet et à la communauté openSUSE

Notre gouvernance actuelle ne fonctionne pas. Compte tenu des problèmes auxquels nous sommes confrontés et du modèle actuel / des règles du conseil d'administration, il n'y a pas de bonne façon pour le conseil d'administration de conduire les changements qui en résulteront. Les réunions bihebdomadaires ne suffiront certainement pas. En outre, le conseil d'administration n'a pas fait preuve d'un véritable leadership proactif dans certaines situations où il aurait dû le faire. En fin de compte, c'est la raison pour laquelle je me suis retiré.

Que cela nous plaise ou non, nous devons faire un rebranding du projet. Nous pouvons commencer à y travailler maintenant et être proactifs, ou plus tard être forcés par exemple par un nouveau propriétaire de SUSE (attention, SUSE a exprimé son inquiétude face à une telle chose et a clairement déclaré qu'ils ne voulaient pas se débarrasser du projet). Pour conduire cela, nous avons besoin de quelque chose d'autre que le conseil d'administration tel qu'il est actuellement. Mais garder les choses telles qu'elles sont est une option irréaliste.

Nous avons besoin de plus de contributeurs. Nous devons donc nous interroger non seulement sur la manière d'attirer de nouvelles personnes, mais aussi sur la manière de les retenir. D'après ce que j'ai vu, trop d'entre eux commencent avec enthousiasme et s'épuisent à cause d'un manque d'accompagnement et de mentorat. Cela dit, j'ai aussi vu des exceptions à cette règle.

Le choix d'un nouveau nom pour le projet devrait être limité à environ 3 noms, que l'équipe aurait recherchés/vérifiés, afin d'éviter d'avoir une liste interminable d'options irréalisables.

Le rebranding des distros comme par exemple « openSUSE Tumbleweed » en « Tumbleweed » est déjà en cours. Je ne vois aucune raison d'avoir une nouvelle discussion à ce sujet.

Un vote sur le logo du projet a déjà eu lieu et a été remporté par notre LCP, il n'est pas nécessaire de le refaire. Les personnes qui maintiennent les distros ont accepté les logos de LCP comme logo de leur distro, donc utiliser le même design pour le Projet est logique puisque cela donne une belle cohérence.

Les mots de Richard Brown

Richard Brown, une figure clé du projet openSUSE, a donné un aperçu des discussions qui se sont déroulées à huis clos. Malgré le ton calme et respectueux de la demande de SUSE, les implications d'un refus pourraient être considérables et menacer la relation symbiotique qui a profité aux deux entités au fil des ans.SUSE a activement fourni des ressources et un soutien bien au-delà de ce dont il aurait normalement eu besoin pour ses opérations commerciales. Cette situation a favorisé un projet openSUSE florissant qui a excellé grâce à la bonne volonté de SUSE et à son soutien informel, y compris les contributions apportées par les employés de SUSE sur leur temps de travail.Toutefois, la récente demande de séparation des marques a éclipsé ce partenariat. Si openSUSE ne traite pas cette demande avec la sensibilité et la coopération qu'elle exige, le projet risque non seulement de perdre le soutien de SUSE, mais aussi de voir ses priorités s'éloigner de lui. La politique « Factory first », pierre angulaire de la synergie d'ingénierie entre SUSE et openSUSE, pourrait également être examinée de près, soulignant la gravité de la situation actuelle.De plus, lors de la conférence openSUSE, les discussions sur la gouvernance au sein du projet openSUSE ont été mises en exergue. À la lumière de ces discussions, les cadres supérieurs et les responsables du budget de SUSE ont ouvertement exprimé leurs inquiétudes, indiquant que des changements étaient nécessaires pour résoudre les problèmes sous-jacents à la gouvernance du projet.Cette prise de position publique de la direction de SUSE témoigne d'une volonté de soutenir openSUSE, mais aussi d'une volonté de réorienter son action si la communauté ne réagit pas à ces préoccupations de gouvernance. Le message est clair : openSUSE doit s'aligner plus étroitement sur les intérêts stratégiques de SUSE ou risquer de se détourner vers d'autres projets comme Uyuni et Rancher, qui sont perçus comme plus conformes aux objectifs commerciaux de SUSE.En d'autres termes, openSUSE est à la croisée des chemins. Le projet peut soit s'adapter à l'évolution du paysage en embrassant le changement et en relevant ses défis internes, soit continuer sur une voie qui pourrait conduire à son obsolescence.Il ne serait pas risqué d'estimer que si SUSE retirait son soutien, cela signifierait une réduction drastique des variantes actuelles d'openSUSE, une reconsidération des priorités et des options, et un probable retour en arrière pour le projet. Après tout, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'openSUSE est largement dû au code fourni par les développeurs de SUSE et, bien sûr, à l'énorme infrastructure sous-jacente fournie par la société sur laquelle openSUSE a développé sa distribution.Permettez-moi tout d'abord de définir un certain nombre de problèmes auxquels la communauté est confrontée :La proposition est une équipe de projet qui conduit les changements. Cette équipe de projet devrait être composée d'utilisateurs/contributeurs/membres ayant une grande expérience du projet/de la communauté, des personnes qui savent comment les choses fonctionnent actuellement. En gros, ils proposeraient un plan, l'évalueraient avec le conseil d'administration et la communauté et, une fois prêts, l'exécuteraient. Il convient de prendre en considération la manière dont, par exemple, notre gouvernance doit se rapporter à la Fondation et communiquer avec elle.Je pense que quiconque se concentre sur la question de savoir si SUSE est, sera ou pourrait « forcer » openSUSE à faire quoi que ce soit passe à côté de l'essentielSUSE est une organisation qui permet à openSUSE de faire bien plus que ce que SUSE a besoin qu'openSUSE fasse. SUSE fournit activement des ressources à openSUSE au-delà de ce dont SUSE a clairement besoin pour améliorer ses activités.Ce statu quo repose sur la bonne volonté. La bonne volonté n'est pas favorisée par le fait que l'une ou l'autre des parties profère des menaces ou formule des exigences fermes.Le fait est que SUSE a officiellement, calmement et gentiment demandé à openSUSE d'arrêter d'utiliser la marque SUSE.Si nous, en tant que communauté, ne parvenons pas à travailler de manière productive avec cette demande, alors nous choisirons de diminuer la bonne volonté entre SUSE et openSUSE.Je m'attends à ce que ce choix ne conduise pas SUSE à escalader les problèmes pour obtenir ce qu'il veut, je ne vois pas cela comme la « manière SUSE » de faire les choses. Ce que j'imagine, c'est un résultat qui serait en fait bien pire - l'apathie et une tendance à mettre les priorités ailleurs.Une grande partie de ce à quoi openSUSE excelle est facilitée par SUSE, soit en donnant à openSUSE plus que ce dont SUSE aurait besoin, soit en fermant les yeux et en soutenant ses employés lorsqu'ils apportent des contributions supplémentaires à openSUSE pendant leur temps de travail, plus que ce dont l'entreprise aurait besoin.Toute diminution de la bonne volonté entre SUSE et openSUSE met en péril ce type de contributions.Et bien sûr, il y a des politiques comme « Factory first » qui favorisent directement les liens d'ingénierie entre openSUSE et SUSE. Mais je ne pense pas qu'openSUSE doive les prendre pour acquis.Ce n'est pas comme si openSUSE était le seul projet/communauté que SUSE encourage autour de ses produits. SUSE Manager a Uyuni, Rancher a Rancher. Si openSUSE démontre qu'il n'est pas aligné avec les intérêts de SUSE, alors je m'attends à ce que SUSE concentre ses efforts sur des projets open source qui sont alignés. SUSE s'adaptera pour protéger ses affaires, et ce projet devra s'adapter à une réalité de moins bonne volonté à tous les niveaux de la hiérarchie de SUSE.Il en va de même pour les discussions concernant la gouvernance. Lors de l'oSC, des cadres supérieurs de SUSE, des détenteurs de budget, se sont exprimés, en public, pour dire qu'ils pensaient que la gouvernance de ce projet présentait des problèmes qui devaient être résolus. L'un d'entre eux est même venu sur cette liste pour développer ce point de vue.SUSE ne veut pas que l'histoire retienne que c'est la grande entreprise méchante qui a forcé sa communauté à faire quelque chose. Mais ce n'est pas parce que les choses sont dites gentiment qu'elles doivent être ignorées.En fait, ne sommes-nous pas censés être une communauté ? Ne sommes-nous pas censés répondre positivement quand les gens nous demandent de faire des choses gentiment ?En fin de compte, je pense que si openSUSE continue à aller dans une direction qui nuit à la marque SUSE, ou ignore le besoin de traiter ses problèmes de gouvernance, nous devons nous préparer à ce que l'histoire retienne qu'openSUSE s'est conduit lui-même à l'obsolescence en n'écoutant pas les besoins de l'une de ses plus grandes parties prenantes.Je préférerais que nous évitions un tel destin et que nous recentrions cette discussion. Comme l'implique la présentation d'Andy lorsqu'elle dit « Nous sommes tous adultes... », agissons comme des adultes, nous avons des choses à faire.Source : Richard Brown Que pensez-vous d'openSUSE et SUSE ?Qu'est-ce qui pourrait, selon-vous, expliquer la demande de SUSE ?Comprenez-vous son point de vue ?Comment analysez-vous les propos de Richard Brown ?Quelles sont les conséquences potentielles de l'une ou l'autre décision d'openSUSE concernant la demande de SUSE ?