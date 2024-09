Le projet Tor et Tails, un système d'exploitation dédié à la protection de la vie privée, unissent leurs forces pour renforcer la sécurité et la protection de la vie privée en ligne au niveau mondial

S'unir pour la liberté de l'Internet : Le projet Tor et Tails unissent leurs forces

Aujourd'hui, le projet Tor, une organisation mondiale à but non lucratif qui développe des outils pour la protection de la vie privée et de l'anonymat en ligne, et Tails, un système d'exploitation portable qui utilise Tor pour protéger les utilisateurs de la surveillance numérique, ont uni leurs forces et fusionné leurs opérations. L'intégration de Tails dans la structure du projet Tor permet de faciliter la collaboration, d'améliorer la durabilité, de réduire les frais généraux et d'étendre les programmes de formation et de sensibilisation afin de contrer un plus grand nombre de menaces numériques. En bref, le regroupement des deux organisations renforcera leur capacité à protéger les citoyens du monde entier contre la surveillance et la censure.Pour contrer la menace que représente la surveillance de masse et la censure pour un Internet libre, Tor et Tails fournissent des outils essentiels pour aider les internautes du monde entier à rester en sécurité. En unissant leurs forces, ces deux défenseurs de la vie privée mettront en commun leurs ressources pour se concentrer sur ce qui compte le plus : veiller à ce que les activistes, les journalistes, les autres utilisateurs à risque et les utilisateurs quotidiens aient accès à des outils de sécurité numérique améliorés.À la fin de l'année 2023, Tails a proposé au projet Tor de fusionner ses activités. Tails était devenu trop grand pour sa structure existante. Plutôt que d'étendre la capacité opérationnelle de Tails par ses propres moyens et d'accroître la pression sur les travailleurs de Tails, la fusion avec le projet Tor, avec son cadre opérationnel plus large et établi, offrait une solution. En joignant leurs forces, les membres de l'équipe Tails peuvent maintenant se concentrer sur leur mission principale qui est de maintenir et d'améliorer l'OS Tails, d'explorer des cas d'utilisation plus nombreux et complémentaires tout en bénéficiant de la structure organisationnelle plus large du Projet Tor.Cette solution est le résultat naturel de l'histoire commune du Projet Tor et de Tails en matière de collaboration et de solidarité. Il y a 15 ans, la première version de Tails a été annoncée sur une liste de diffusion de Tor, les développeurs de Tor et de Tails ont collaboré étroitement depuis 2015, et plus récemment Tails a été un sous-bénéficiaire de Tor. Pour Tails, il semblait évident que s'ils devaient approcher une plus grande organisation avec la possibilité de fusionner, ce serait le projet Tor.", déclare Intrigeri, chef d'équipe de Tails OS, Projet Tor.Qu'il s'agisse d'une personne cherchant à accéder au web ouvert ou faisant face à la surveillance, Tor et Tails offrent des protections complémentaires. Alors que le navigateur Tor anonymise l'activité en ligne, Tails sécurise l'ensemble du système d'exploitation, des fichiers aux sessions de navigation. Pour les journalistes travaillant dans des régions répressives ou couvrant des sujets sensibles, Tor et Tails sont souvent utilisés comme un ensemble pour protéger leurs communications et sauvegarder leurs sources. La fusion permettra de traiter plus efficacement ces modèles de menace qui se chevauchent et d'offrir une solution complète à ceux qui ont besoin d'une sécurité au niveau du réseau et du système dans des environnements à haut risque.Elle permettra également d'élargir les possibilités de formation et de sensibilisation. Jusqu'à présent, les efforts éducatifs de Tor se sont principalement concentrés sur son navigateur. Avec l'intégration de Tails dans ces programmes, nous pourrons répondre à un plus grand nombre de besoins en matière de protection de la vie privée et de scénarios de sécurité. Enfin, cette fusion permettra d'accroître la visibilité de Tails. De nombreux utilisateurs familiers avec Tor ne connaissent peut-être pas encore Tails OS. En intégrant Tails dans le projet Tor, nous pouvons présenter cet outil puissant à plus d'individus et de groupes qui ont besoin de rester anonymes tout en travaillant dans des environnements hostiles.", a déclaré Intrigeri.", déclare Isabela Fernandes, directrice exécutive du projet Tor.