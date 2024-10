KDE Plasma 6.2 est disponible, offrant un environnement plus convivial, plus accessible et plus intelligent

Le composant graphique Bulletin météo affiche maintenant des températures " ressenties ", ajoute plus d'informations pour les prévisions météorologiques de la BBC, et plus encore.

affiche maintenant des températures " ", ajoute plus d'informations pour les prévisions météorologiques de la BBC, et plus encore. Vous pouvez désactiver les bordures de fenêtre dans le composant graphique Pager .

. Le composant graphique " Tout réduire " ne réduit plus que les fenêtres du bureau virtuel courant et de l'activité courante.

" ne réduit plus que les fenêtres du bureau virtuel courant et de l'activité courante. Vous pouvez maintenant donner des noms personnalisés à vos raccourcis personnalisés.

Il existe désormais un outil de rognage intégré lors de la définition d'un nouvel avatar d'utilisateur.

L'équipe de Plasma a également ajouté une notification de demande de don une fois par an.

Plasma est un ensemble de shells graphiques développés par KDE pour les systèmes d'exploitation de type Unix. Avec le repositionnement de la marque KDE en 2009, Plasma 4.4 a succédé à KDE 4.3. Il existe actuellement quatre variantes d'espace de travail : une pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables (Plasma Desktop), une pour les téléviseurs (Plasma Bigscreen), une pour les smartphones (Plasma Mobile), et une autre pour les appareils embarqués et tactiles (Plasma Nano).Sa technologie est une réécriture fondamentale de plusieurs programmes d'interaction avec le bureau inclus dans les précédents environnements de bureau KDE pour les systèmes de type Unix, se concentrant sur les effets graphiques spéciaux. Plasma remplace l'ancien shell KDesktop, la barre des tâches Kicker et le moteur de widgets SuperKaramba utilisés dans la série K Desktop Environment 3 par un système unifié de widgets qui peuvent être configurés et remplacés par des designs alternatifs.Plasma 6 s'est bien développé avec les deux dernières versions. Les problèmes accompagnant la migration majeure ont été réglés. Ainsi, le 8 octobre 2024, Plasma 6.2 est sorti représentant les promesses des nouvelles plateformes technologiques avec Qt6 et Wayland sur lesquelles Plasma est construit.Voici quelques améliorations de cette version :L'un des problèmes en suspens a été de faire de Plasma un environnement plus convivial pour les artistes en fournissant une prise en charge complète du matériel dont les artistes ont besoin pour faire leur travail. Plasma 6.2 comprend un ensemble de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de tablettes de dessin. Ouvrezet recherchezpour afficher les nombreux outils de configuration des tablettes de dessin.Nouveautés dans Plasma 6.2 : un assistant d'étalonnage et un mode de test pour tablette, une fonctionnalité pour définir la zone de l'écran que recouvre votre tablette (L'écran en totalité ou une partie) et la possibilité d'associer à nouveau les boutons de stylet à différents types de clics de souris.Tout cela est intégré dans Plasma. Il n'est pas nécessaire d'installer de nouveaux pilotes ou logiciels de fabricants de périphériques. Et si votre tablette n'est pas encore prise en charge, "" est un projet communautaire visant à fournir une assistance pour les périphériques d'entrée inhabituels. Faites-nous part de votre périphérique afin que nous puissions l'ajouter à la liste !En lien avec ce qui précède et pour garantir des couleurs cohérentes sur tous les écrans, l'équipe de Plasma a mis en place une prise en charge plus complète du protocole de gestion des couleurs pour Wayland et l'avons activé par défaut. Ils ont également amélioré la gestion de la luminosité pour les profils "" et "", ainsi que les performances "". Cela améliorera votre expérience lorsque vous concevez des graphiques, jouez à des jeux et regardez des vidéos.Une nouvelle fonctionnalité de correspondance tonale intégrée au compositeur KWin de Plasma aidera à améliorer l'apparence des images avec une luminosité ou un ensemble de couleurs supérieur à ce que l'écran peut afficher, réduisant ainsi l'apparence "" que de telles images peuvent autrement présenter.Gérer la quantité d'énergie consommée par votre système et à quel moment il n'est pas important de préserver ses ressources lorsque vous en avez vraiment besoin, mais aussi pour les utiliser de manière respectueuse de l'environnement. Vous pouvez maintenant remplacer les applications qui se comportent mal et qui empêchent le système de se mettre en veille ou de verrouiller l'écran (Et donc empêchent d'économiser de l'énergie). Vous pouvez également régler séparément la luminosité de chaque écran connecté.Concernant le composant graphique Alimentation et Batterie, il indique non seulement la quantité d'énergie restante, mais vous permet également d'ajuster les profils d'alimentation pour différents scénarios. Nouveautés dans Plasma 6.2 : maintenez la touche(Windows) enfoncée et appuyez surpour parcourir les différentes options une à une. Une petite icône avec une feuille apparaîtra sur l'icône de la batterie pour indiquer quand le système est en mode économie d'énergie et une fusée pour le mode performance.Une autre chose dont cette version apporte est le contrôle total de votre logiciel.Discover, la boutique intégrée d'applications et l'outil de gestion des logiciels de Plasma, prend désormais en charge les paquets pour PostmarketOS pour vos appareils mobiles. Discover vous aide à rédiger de meilleures commentaires sur les applications et présente plus précisément les informations de licence des applications.Vous pouvez également maintenant choisir d'arrêter le système après avoir appliqué une mise à jour du système hors ligne, en plus de l'option existante de redémarrage à la fin de mise à jour.Plasma 6.2 révise la page d'accessibilité de la Configuration du système et ajoute des filtres pour le traitement du daltonisme. Cette version ajoute également la prise en charge de la totalité de la fonctionnalité « Touches à auto-maintien » sous Wayland.L'amélioration de l'apparence de Plasma reste une priorité d'une version à l'autre. La version Pasma 6.2 modifie les couleurs d'accentuation et la Boîte à miniatures, retravaille leet homogénéise l'apparence des boîtes de dialogue et des fenêtres contextuelles. Enfin, cette version contient des améliorations du Centre d'accueil, les effets sonores et les actions.Beaucoup de ces modifications sont subtiles, mais elles vous offriront une ergonomie plus douce et plus agréable.Parmi les autres améliorations, il y a aussi :Il y a encore d'autres choses à venir, tel que : de nombreuses améliorations de stabilité et de performance, de petites modifications visuelles, plus de protocoles pour Wayland et plus encore!Que pensez-vous de cette mise à jour ?