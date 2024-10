Un atout majeur pour les développeurs

Avantages pour les utilisateurs

Une nouvelle dimension pour Android

À qui s'adresse cette fonctionnalité

L'avenir d'Android

Défis et contraintes : un chemin semé d'embûches pour Google

Conclusion

Bien qu'une grande partie du travail puisse être effectuée dans un navigateur web de nos jours, certaines tâches nécessitent encore l'installation d'applications qui ne sont pas disponibles sur Chrome OS, c'est pourquoi Google vous permet d'installer des applications Linux sur votre Chromebook. Bien qu'il existe des moyens d'exécuter certaines applications Linux sur des appareils Android, toutes ces méthodes présentent des limitations et ne sont pas officiellement prises en charge par Google. Heureusement, Google travaille enfin sur un moyen officiel d'exécuter des applications Linux sur Android.Les ingénieurs de Google ont commencé à travailler sur une nouvelle application Terminal pour Android il y a quelques semaines. Cette application Terminal fait partie de l'Android Virtualization Framework (AVF) et contient une WebView qui se connecte à une machine virtuelle Linux via une adresse IP locale, ce qui vous permet d'exécuter des commandes Linux à partir de l'hôte Android. Initialement, vous deviez activer manuellement cette application Terminal à l'aide d'une commande shell, puis configurer vous-même la machine virtuelle Linux. Cependant, ces derniers jours, Google a commencé à travailler sur l'intégration de l'application Terminal dans Android ainsi que sur sa transformation en une application tout-en-un permettant d'exécuter une distribution Linux dans une VM.Pour les développeurs, cette fonctionnalité est une aubaine. Ils pourraient tester et déboguer leurs applications Linux directement sur leurs appareils Android, simplifiant ainsi le processus de développement. Plus besoin de jongler entre différents systèmes d'exploitation ou de configurer des environnements de développement complexes. Tout pourrait être fait directement sur un appareil Android, ce qui accélérerait considérablement le cycle de développement.Les utilisateurs d'Android ne seraient pas en reste. L'accès aux applications Linux pourrait enrichir l'écosystème d'Android avec une multitude d'outils de productivité, de logiciels de développement et d'applications de niche habituellement réservées aux distributions Linux. Imaginez pouvoir utiliser GIMP, le célèbre éditeur d'images open source, ou même LibreOffice, directement sur votre smartphone. Cela pourrait transformer la manière dont nous utilisons nos appareils mobiles au quotidien.Un ensemble de correctifs sous l'étiquette « ferrochrome-dev-option » a récemment été soumis à l'AOSP qui ajoute une nouvelle option de développement appelée Linux Terminal sous Paramètres > Système > Options de développement. Cette nouvelle option permet d'activer une « application de terminal Linux qui s'exécute à l'intérieur de la VM », selon la description proposée. En activant cette option, vous activez l'application Terminal fournie avec AVF.Actuellement, l'application Terminal d'Android vous demande encore de configurer manuellement la VM Linux en fournissant une image Debian et en créant un fichier vm_config.json, mais Google prévoit de mettre à jour l'application Terminal pour qu'elle s'en charge à votre place. Dans l'un des correctifs de la balise « ferrochrome-dev-option », Google indique que l'application existante « LinuxInstaller », qui télécharge et configure Debian pour qu'elle s'exécute dans une VM via AVF, sera « bientôt fusionnée avec [l']application Terminal ». Cela suggère que l'application Terminal deviendra une application tout-en-un qui télécharge, configure, exécute et s'interface avec une instance de Debian fonctionnant dans une VM.Google travaille encore à l'amélioration de l'application Terminal et d'AVF avant de proposer cette fonctionnalité. AVF prend déjà en charge les graphiques et certaines options de saisie, mais il se prépare à ajouter la prise en charge de la sauvegarde et de la restauration d'instantanés, de la virtualisation imbriquée et des appareils dotés d'une architecture x86_64. Il se prépare également à ajouter des pages de configuration à l'application Terminal, qui est pour l'instant assez dépouillée, à l'exception d'un menu permettant de copier l'adresse IP et d'arrêter l'instance VM existante. Les pages de configuration vous permettront de redimensionner le disque, de configurer la redirection des ports et, éventuellement, de restaurer des partitions.Ce qui est particulièrement intéressant à propos du patch qui ajoute ces paramètres, c'est qu'il a été testé sur « tangorpro » et « komodo », les noms de code de la Pixel Tablet et du Pixel 9 Pro XL respectivement. Cela suggère que l'application Terminal ne sera pas limitée aux Chromebooks comme les nouvelles versions de bureau de Chrome pour Android. Il n'est pas indiqué une date de sortie de l'application Terminal, mais il est possible que nous la voyions arriver dans la mise à jour Android 16 de l'année prochaine.Si vous vous demandez pourquoi vous voudriez exécuter des applications Linux sur Android, cette fonctionnalité n'est probablement pas pour vous. Google a ajouté la prise en charge de Linux à Chrome OS afin que les développeurs équipés de Chromebooks puissent exécuter des applications Linux utiles pour le développement. Par exemple, la prise en charge de Linux par Chrome OS permet aux développeurs d'exécuter la version Linux d'Android Studio, l'EDI recommandé pour le développement d'applications Android, sur les Chromebooks. Elle leur permet également d'exécuter des outils de ligne de commande Linux en toute sécurité dans un conteneur.La plupart des Chromebooks ont des processeurs basés sur x86, contrairement à la plupart des appareils Android qui ont des processeurs basés sur ARM, de sorte que beaucoup d'applications Linux qui fonctionnent sur la plupart des Chromebooks (comme Android Studio) pourraient ne pas fonctionner sur la plupart des appareils Android. Néanmoins, la prise en charge des applications Linux améliorera considérablement l'utilité d'Android pour les développeurs et le rendra plus viable en tant que plateforme de bureau à l'avenir, d'autant plus que de plus en plus d'applications prennent en charge l'architecture ARM. En outre, il est nécessaire pour Google de le faire, car Chrome OS se rapproche de plus en plus d'Android, ce qui signifie qu'il adopte de plus en plus l'architecture et les framework d'Android.Si Google parvient à surmonter ces défis, l'avenir d'Android pourrait être très prometteur. Cette plateforme pourrait devenir un véritable pont entre le monde mobile et celui des applications Linux, offrant ainsi une flexibilité sans précédent aux utilisateurs. Les développeurs pourraient bénéficier d'un écosystème unifié où ils peuvent coder, tester et déployer leurs applications sans quitter leur appareil mobile. Pour les utilisateurs finaux, cela signifierait une plus grande diversité d'applications disponibles, augmentant ainsi la valeur ajoutée de leurs appareils Android.L'intégration des applications Linux sur Android n'est pas sans ses complications. Tout d'abord, la compatibilité entre les deux systèmes d'exploitation pourrait poser un défi majeur. Android et Linux, bien qu'étant tous deux basés sur le noyau Linux, ont des architectures différentes. Adapter les applications Linux pour qu'elles fonctionnent sans heurts sur Android nécessitera probablement des ajustements significatifs de la part des développeurs.De plus, la performance des applications Linux sur les appareils Android pourrait varier. Les smartphones et les tablettes, bien qu'étant des appareils puissants, n'ont pas nécessairement les mêmes capacités qu'un ordinateur de bureau ou un serveur. Il sera essentiel pour Google de s'assurer que ces applications ne drainent pas excessivement la batterie ou n'affectent pas les performances globales de l'appareil.Un autre point crucial est celui de la sécurité. Les applications Linux ont souvent accès à des permissions système étendues, ce qui pourrait poser des risques potentiels sur un appareil Android. Google devra mettre en place des mécanismes de sécurité robustes pour empêcher tout comportement malveillant de ces applications. Cela inclut la mise en place de sandboxing rigoureux et de contrôles de permission stricts.L'adoption de cette nouvelle fonctionnalité pourrait également être un défi. Les utilisateurs d'Android, habitués à une certaine simplicité et fluidité, pourraient trouver complexe l'utilisation des applications Linux. L'éducation et la documentation adéquates seront cruciales pour aider les utilisateurs à tirer pleinement parti de cette nouvelle fonctionnalité.En somme, l'initiative de Google de permettre l'exécution d'applications Linux sur Android pourrait bien marquer un tournant décisif dans le monde des systèmes d'exploitation mobiles. Cette fonctionnalité apporterait une nouvelle dimension à Android, faisant de ce système d'exploitation non seulement un outil de consommation de contenu, mais aussi une plateforme de création et de développement. Les prochains mois seront déterminants pour voir comment cette fonctionnalité sera implémentée et adoptée par la communauté.Sources : Android Open Source Project ( 1 Que pensez-vous de cette initiative de Google ? Vous intéresse-t-elle ?Si oui, quels types d'applications Linux aimeriez-vous voir disponibles sur Android en premier?Quels avantages voyez-vous à l'intégration des applications Linux sur Android?Pensez-vous que cette fonctionnalité pourrait poser des problèmes de sécurité ou de performance?Comment cette évolution pourrait-elle changer votre utilisation quotidienne d'un appareil Android?Quels défis Google devra-t-il surmonter pour assurer une expérience fluide avec les applications Linux sur Android?