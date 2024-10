Supprimer certaines entrées en raison de diverses exigences de conformité. Elles pourront être réintroduites à l'avenir si une documentation suffisante est fournie. Supprimer certaines entrées en raison de diverses exigences de conformité. Elles pourront être réintroduites à l'avenir si une documentation suffisante est fournie.

Hmm. Je ne suis pas satisfait de la taille de ce rc4 - il est probablement loin d'être le plus gros rc4 jamais réalisé, mais il _est_ le plus gros rc4 que nous ayons eu dans les années 6.xs, au moins en nombre de commits.



Oui, oui, c'est probablement dû à un timing aléatoire des pull requests, où les choses se sont accumulées comme par hasard. La semaine dernière, rc3 était plus petit, donc peut-être que c'est tout ce qu'il y a. Mais quand même, ça ne me fait pas chaud au cœur. Espérons que la semaine prochaine sera plus calme.



Cela dit, bien que nous ayons un bon nombre de commits ici, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de particulièrement effrayant. Il s'agit en grande partie de très petites corrections, et le diffstat montre beaucoup de lignes simples (mais il y a certainement des choses plus importantes qui se passent aussi - ce n'est pas *tout* cela).



Les changements sont généralisés, avec environ un tiers de pilotes (GPU et réseau comme toujours, mais il y a vraiment un peu de tout là-dedans). Le reste concerne les systèmes de fichiers (bcachefs domine, mais smb et xfs apparaissent aussi), un peu de noyau (scheduler, réseau, bpf, tracing), et l'habituel saupoudrage aléatoire (les settests bpf apparaissent, par exemple, quelques correctifs de doc, quelques correctifs d'arch). Shortlog annexé comme toujours.



N'hésitez pas à l'essayer,



Linus Hmm. Je ne suis pas satisfait de la taille de ce rc4 - il est probablement loin d'être le plus gros rc4 jamais réalisé, mais il _est_ le plus gros rc4 que nous ayons eu dans les années 6.xs, au moins en nombre de commits.Oui, oui, c'est probablement dû à un timing aléatoire des pull requests, où les choses se sont accumulées comme par hasard. La semaine dernière, rc3 était plus petit, donc peut-être que c'est tout ce qu'il y a. Mais quand même, ça ne me fait pas chaud au cœur. Espérons que la semaine prochaine sera plus calme.Cela dit, bien que nous ayons un bon nombre de commits ici, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de particulièrement effrayant. Il s'agit en grande partie de très petites corrections, et le diffstat montre beaucoup de lignes simples (mais il y a certainement des choses plus importantes qui se passent aussi - ce n'est pas *tout* cela).Les changements sont généralisés, avec environ un tiers de pilotes (GPU et réseau comme toujours, mais il y a vraiment un peu de tout là-dedans). Le reste concerne les systèmes de fichiers (bcachefs domine, mais smb et xfs apparaissent aussi), un peu de noyau (scheduler, réseau, bpf, tracing), et l'habituel saupoudrage aléatoire (les settests bpf apparaissent, par exemple, quelques correctifs de doc, quelques correctifs d'arch). Shortlog annexé comme toujours.N'hésitez pas à l'essayer,Linus

Le noyau Linux est un noyau libre et open source de type UNIX qui est utilisé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Le noyau a été créé par Linus Torvalds en 1991 et a été rapidement adopté comme noyau pour le système d'exploitation GNU (OS) qui a été créé pour être un remplacement libre d'Unix.Le 20 octobre, un correctif a été intégré au noyau Linux 6.12-rc4. Il supprime un certain nombre de mainteneurs du noyau dans le fichier MAINTAINERS officiel qui reconnaît tous les mainteneurs de pilotes et de sous-systèmes. Envoyé le 18 octobre par Greg Kroah-Hartman, le second responsable de Linux, le correctif supprimait une douzaine de mainteneurs du noyau. Greg a simplement fait un commentaire :Cela inclut le responsable du pilote Acer Aspire 1 EC, l'architecture ARM Cirrus Logic CLPS711X, le pilote de moniteur matériel Baikal-T1 PVT, les pilotes Libata PATA, les pilotes de contrôleur Synopsys DWC SATA AHCI, les pilotes de média ASCOT2E, le pilote de plateforme MIPS Baikal-T1, le pilote NTB IDT, le pilote PPTP, le pilote Renesas R-Car SATA, le pilote Renesas Super-H Ethernet, et le système de fichiers UFS. Seules les entrées des mainteneurs sont supprimées et non les pilotes eux-mêmes.Le point commun de tous ces mainteneurs supprimés ? Ils semblent tous être russes ou associés à la Russie. La plupart d'entre eux ont des adresses électroniques. En réponse, sur la liste de diffusion du noyau Linux, d'autres personnes ont demandé quelles étaient les "" et la "" nécessaires... Jusqu'à présent, Greg Kroah-Hartman n'a fait aucun commentaire public. On peut supposer que cela est dû aux sanctions imposées à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine.Les mainteneurs russes sont ainsi exclus du noyau, mais il n'est pas clair si leurs correctifs seront acceptés à l'avenir. De même, le code des pilotes reste dans le noyau, y compris pour le matériel russe, comme les processeurs Baikal de la société russe Baikal Electronics. Pour l'instant, il semble donc qu'il ne s'agisse pas d'autre chose que de ne pas reconnaître officiellement les mainteneurs du noyau qui sont russes.Le correctif a été fusionné dans Linux 6.12 Git au cours du week-end, avant la 6.12-rc4, et a simplement été noté comme "MAINTAINERS file updates" (mises à jour du fichier MAINTAINERS) sans élaborer sur la suppression ou toute nouvelle règle/restriction sur le développement du noyau. Ce ne serait pas la première fois que le développement du noyau est affecté par la guerre en Ukraine. L'année dernière, des correctifs de pilotes de réseau Linux ont été rejetés au motif qu'ils provenaient d'une personne ou d'une organisation russe.Voici le message de Linus Torvalds concernant le noyau Linux 6.12-rc4 :Dans le cadre des sanctions contre la Russie, les États-Unis ont également interdit l'antivirus Kaspersky en raison de problèmes de sécurité liés à la Russie . Cette décision faisait suite à une enquête menée par le Bureau de l'industrie (BIS) du ministère du commerce, qui a déterminé que les produits de Kaspersky présentaient des risques importants pour la sécurité, citant les liens de Kaspersky avec le gouvernement russe et l'utilisation abusive potentielle d'informations sensibles sur les clients américains comme principales raisons de l'interdiction.Pensez-vous que cette analyse est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?