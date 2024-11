Automotive Grade Linux lance un nouveau groupe d'experts pour aider les constructeurs automobiles à accélérer le développement et l'adoption d'une pile logicielle ouverte pour la voiture connectée

Encourager et aider les entreprises à lancer leur bureau de programme Open Source

Fournir un lieu de partage des problèmes et des solutions pour les résoudre

Publier les meilleures pratiques pour les problèmes les plus courants

Inciter les entreprises extérieures à l'AGL à participer

Encourager les entreprises membres à contribuer au code de la plateforme AGL (et des projets connexes).

Encourager une discussion ouverte pour :

Remettre en question le modèle de développement en amont dans les environnements automobiles Gérer les restrictions de l'environnement commercial lors de l'utilisation de l'open source (comme le contrôle des exportations et l'antitrust).



Les logiciels open source sont de plus en plus répandus dans l'industrie automobile, car les constructeurs investissent davantage de temps et de ressources dans le développement de logiciels. Des constructeurs automobiles comme Toyota et Subaru utilisent des logiciels open source pour les applications d'infodivertissement et de groupe d'instruments. D'autres applications open source dans l'industrie automobile incluent la R&D, les tests, la gestion de flotte et la technologie "vehicle-to-cloud"».Ainsi, Automotive Grade Linux (AGL), une initiative de collaboration interprofessionnelle visant à développer une plateforme open source pour les véhicules définis par logiciel (SDV), a créé un nouveau groupe d'experts de l'Open Source Program Office (OSPO). Dirigé par Toyota, le groupe d'experts OSPO favorisera la création d'OSPO au sein de l'industrie automobile et encouragera le partage d'informations et de bonnes pratiques entre eux.", a déclaré Dan Cauchy, directeur exécutif d'Automotive Grade Linux. "Des constructeurs automobiles tels que Toyota, Honda et Volvo ont déjà mis en place des bureaux de programme Open Source. Le nouveau groupe d'experts OSPO de l'AGL leur offre un espace neutre pour partager leurs difficultés et collaborer à la recherche de solutions, échanger des informations et développer les meilleures pratiques qui peuvent aider d'autres constructeurs automobiles à créer leurs propres OSPO.", a déclaré Masato Endo, directeur du groupe du programme Open Source (TOYOTA OSPO), Toyota Motor Corporation. "".L'AGL OSPO EG est dirigé par Toyota avec le soutien de Panasonic et d'AISIN Corporation. Les objectifs du groupe sont les suivants :Automotive Grade Linux est un projet collaboratif open source qui réunit des constructeurs automobiles, des fournisseurs et des entreprises technologiques afin d'accélérer le développement et l'adoption d'une pile logicielle entièrement ouverte pour la voiture connectée. Avec Linux comme noyau, AGL développe une plateforme ouverte à partir de zéro qui peut servir de norme industrielle de facto pour permettre le développement rapide de nouvelles fonctionnalités et technologies. Automotive Grade Linux est hébergé par la Fondation Linux.Pensez-vous que ce groupe d'experts est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur cette initiative ?