Qu'est-ce que WSL et pourquoi Red Hat ?

L'évolution de WSL

Les avantages de cette intégration

Interopérabilité accrue : Les entreprises utilisant à la fois des technologies Microsoft et Red Hat peuvent désormais bénéficier d'une intégration plus fluide entre Windows et Linux, facilitant le développement, les tests et le déploiement d'applications dans des environnements multi-plateformes.

Simplification de l'accès à RHEL : Pour de nombreux développeurs, accéder à RHEL via WSL offre une manière simple de se familiariser avec l'écosystème Red Hat, sans nécessiter une configuration complexe ou des ressources matérielles supplémentaires.

Un levier pour l'adoption de Linux : Cette initiative pourrait également attirer davantage d'utilisateurs Windows vers l'univers Linux en leur offrant une expérience native et facile à intégrer à leurs workflows existants.

Le cloud hybride est un moteur d'innovation, qu'il s'agisse de repousser les limites de la technologie d'entreprise avec des avancées telles que l'IA générative (gen AI) ou simplement de rendre l'informatique traditionnelle plus efficace et plus réactive grâce à la modernisation des applications. Les stratégies de cloud hybride réussies reposent sur le choix - de l'architecture, du fournisseur de cloud et de la pile technologique.



Bien que cette pile technologique commence avec Linux, de nombreuses organisations informatiques d'entreprise et équipes de développeurs se sont standardisées sur les environnements Windows. Pour les développeurs qui ont besoin de créer des applications Linux sur des ordinateurs de bureau Windows, Microsoft propose le sous-système Windows pour Linux (WSL), qui permet d'exécuter des environnements Linux sur Windows sans avoir à lancer une machine virtuelle (VM) traditionnelle.



Red Hat a le plaisir d'annoncer son intention d'intégrer Red Hat Enterprise Linux (RHEL), la principale plate-forme Linux d'entreprise au monde, à WSL.



Pourquoi s'agit-il d'une mesure aussi importante pour l'informatique d'entreprise ?



Des implications pour l'avenir

D'autres distributions sont disponibles

-d

Pour changer la distribution installée, entrez : wsl --install -d <Nom de la Distribution> . Remplacez <Nom de la Distribution> par le nom de la distribution que vous souhaitez installer.

. Remplacez par le nom de la distribution que vous souhaitez installer. Pour voir la liste des distributions Linux disponibles en téléchargement via la boutique en ligne, entrez : wsl --list --onlineou wsl -l -o .

. Pour installer des distributions Linux supplémentaires après l'installation initiale, vous pouvez également utiliser la commande : wsl --install -d <Nom de la Distribution> .

Des améliorations apportées à WSL

Conclusion

Le Windows Subsystem for Linux est une fonctionnalité intégrée à Windows qui permet aux utilisateurs d'exécuter des environnements Linux directement sous Windows, sans avoir besoin d'une machine virtuelle ou d'un double démarrage. Depuis son introduction en 2016, WSL a gagné en popularité auprès des développeurs et des administrateurs système, grâce à son efficacité et à sa compatibilité croissante avec diverses distributions Linux, telles qu'Ubuntu, Debian, et Fedora.Red Hat, de son côté, est l'un des leaders mondiaux des solutions open source, avec son système d'exploitation phare Red Hat Enterprise Linux (RHEL). En devenant une distribution officielle WSL, RHEL élargit son accès aux développeurs qui travaillent dans des environnements hybrides combinant Windows et Linux.Depuis des années, le sous-système Windows (WSL) pour Linux facilite la vie des développeurs, administrateurs système et amateurs qui ont un pied dans le monde Windows et un pied dans le monde Linux. Lancé pour la première en 2016, WSL est un outil permettant d'utiliser des applications Linux, des utilitaires et des outils de ligne de commande Bash directement sous Windows et sans les frais généraux d'une machine virtuelle (VM) ou d'une configuration à double démarrage.Puis, en 2019, Microsoft a présenté une évolution de WSL : WSL 2. Cette nouvelle version de l’architecture qui permet au sous-système Windows pour Linux d’exécuter des fichiers binaires ELF64 Linux sous Windows utilise un véritable noyau Linux, modifie la façon dont ces binaires Linux interagissent avec Windows et le matériel de votre ordinateur, tout en offrant la même expérience utilisateur que dans WSL 1. WSL 2 offre des performances de système de fichiers beaucoup plus rapides et une compatibilité totale des appels système, ce qui vous permet d'exécuter davantage d'applications comme Docker!WSL 2 utilise les fonctionnalités Hyper-V pour créer une machine virtuelle légère avec un noyau Linux minimal. Il faut s’attendre à une meilleure compatibilité avec les logiciels Linux, y compris la prise en charge de Docker, et « une augmentation spectaculaire des performances du système de fichiers ».Au fil des ans, WSL a reçu de nombreuses mises à jour. Une mise à jour majeure a ajouté la prise en charge de l'exécution d'applications d'interface graphique Linux via WSL. Elle a apporté des fonctionnalités telles que l'accélération matérielle du GPU et la prise en charge de l'audio/microphone. En 2022, une mise à jour de WSL a vu l'introduction de la prise en charge de Systemd, après que son créateur, Lennart Poettering, a rejoint Microsoft. Systemd est le gestionnaire de système et de services par défaut pour la plupart des distributions Linux.Cette collaboration s'inscrit dans une tendance plus large où Microsoft et Red Hat cherchent à consolider leur présence dans les environnements cloud hybrides et multi-cloud. Pour Microsoft, intégrer RHEL à WSL renforce son attractivité auprès des développeurs qui utilisent Linux comme environnement principal. Pour Red Hat, cela ouvre une porte vers une base d'utilisateurs plus large et diversifiée, notamment ceux qui travaillent déjà sous Windows.D'ailleurs, Ron Pacheco, Senior Director de l'écosystème Red Hat Enterprise Linux (RHEL) chez Red Hat a déclaré :Cette annonce reflète une évolution significative des relations entre Microsoft et la communauté open source. Alors que Microsoft était autrefois vu comme un concurrent farouche de Linux, l'entreprise a su réorienter sa stratégie pour embrasser les technologies open source, comme en témoignent ses contributions à GitHub, son engagement envers Kubernetes, et désormais ce partenariat avec Red Hat.À l’avenir, cette collaboration pourrait s’étendre à d’autres domaines, comme l’intégration avec Azure ou le développement de solutions conjointes pour les entreprises adoptant des architectures cloud-first. Pour les développeurs et les entreprises, cela signifie des outils toujours plus performants pour naviguer dans un écosystème technologique de plus en plus interconnecté.Par défaut, la distribution Linux installée sera Ubuntu. Cela peut être modifié à l'aide de l'indicateurWSL dispose de 2 nouvelles mises à jour de fonctionnalités pour renforcer la sécurité de l'entreprise avec des intégrations améliorées dans Intune et Entra ID !La première fonctionnalité est l'intégration de la conformité des appareils Intune avec le WSL, qui est maintenant généralement disponible ! Cette fonctionnalité permet aux administrateurs informatiques d'imposer la distribution sélective du WSL et l'utilisation des versions dans leur entreprise avec un accès conditionnel. Cela améliore la posture de sécurité des organisations en permettant aux administrateurs informatiques d'avoir une plus grande visibilité sur les distributions et les versions de Linux fonctionnant sur les appareils Windows gérés. L'état de conformité du WSL est désormais pris en compte lors de l'évaluation de la conformité globale d'un appareil Windows dont les paramètres de conformité Windows et WSL sont tous deux configurés. En outre, les utilisateurs bénéficient de l'expérience familière de remédiation guidée en cas de non-conformité dans le portail de l'entreprise lorsque des instances WSL non conformes sont détectées. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette fonctionnalité, consultez la documentation Intune.La deuxième caractéristique est que l'intégration de Microsoft Entra ID avec WSL est maintenant disponible en avant-première privée ! Elle offre une expérience de confiance zéro lors de l'accès aux ressources protégées de l'entreprise à partir d'une distribution WSL. Cela se fait en ajoutant une meilleure sécurité autour de la transmission des jetons Entra (afin qu'ils ne soient pas transmis par des paquets réseau), et une connexion automatique pour les processus Linux afin d'utiliser l'authentification Windows sous-jacente.Les nouveaux utilisateurs qui se servent de Linux pour la première fois dans le WSL ont fait part à Microsoft de leur souhait de savoir comment l'utiliser et quelles sont les fonctionnalités disponibles. Pour y répondre, Microsoft a proposé une nouvelle expérience de démarrage dans le WSL : désormais, lorsqu'un utilisateur installe et lance sa première distribution WSL, il verra la fenêtre du terminal d'installation de sa distro, ainsi qu'une fenêtre expliquant ce qu'est le WSL et ses principales fonctionnalités !Chaque élément de navigation donne une brève explication de la fonctionnalité et des liens plus profonds vers la documentation permettant aux utilisateurs d'en savoir plus. Vous pouvez tester cette expérience en installant la dernière version preview du WSL 2.4.4, puis en lançant l'application « WSL Settings » et en cliquant sur « Getting Started ».En devenant une distribution officielle WSL, Red Hat s’inscrit dans une dynamique qui transcende les anciennes barrières entre systèmes propriétaires et open source. Cette évolution profite autant aux développeurs qu’aux entreprises, en leur offrant un environnement flexible, performant et bien intégré. En devenant une distribution officielle WSL, Red Hat s'inscrit dans une dynamique qui transcende les anciennes barrières entre systèmes propriétaires et open source. Cette évolution profite autant aux développeurs qu'aux entreprises, en leur offrant un environnement flexible, performant et bien intégré. Plus qu'une simple annonce, il s'agit d'un signal fort montrant que l'avenir du développement logiciel repose sur la collaboration et l'interopérabilité.Sources : Microsoft