Linux Mint détrône MX Linux en tant que distribution la plus populaire sur DistroWatch, grâce à son interface conviviale, sa stabilité et son support robuste

Linux Mint est une distribution Linux développée par la communauté. Elle est basée sur Ubuntu et conçue pour les ordinateurs basés sur x86-64 ; une autre variante est basée sur Debian et s'appelle Linux Mint Debian Edition (LMDE) ; elle prend en charge à la fois les 64 bits et les IA-32. Le projet Linux Mint a démarré en 2006 et est devenu depuis l'un des systèmes d'exploitation Linux les plus populaires pour les ordinateurs de bureau.MX Linux est quant à elle une distribution Linux basée sur Debian stable et utilisant les composants principaux d'antiX, avec des logiciels supplémentaires créés ou empaquetés par la communauté MX. Le développement de MX Linux est le fruit d'une collaboration entre les communautés antiX et MEPIS. Le nom MX vient du « M » de MEPIS et du « X » de antiX - une reconnaissance de leurs racines. L'objectif déclaré de la communauté est de produire « une famille de systèmes d'exploitation conçus pour combiner des ordinateurs de bureau élégants et efficaces avec une grande stabilité et de solides performances ».Le changement de classement entre Linux Mint et MX Linux n'est pas tout à fait surprenant. Linux Mint est depuis longtemps un favori parmi les nouveaux venus et les utilisateurs chevronnés, grâce à son interface conviviale, sa stabilité et son support solide. Son environnement de bureau Cinnamon, conçu pour être simple et familier, est souvent cité comme l'un des meilleurs pour les utilisateurs en transition depuis Windows.Par ailleurs, MX Linux a gagné des adeptes fidèles grâce à sa conception légère, qui convient parfaitement au matériel plus ancien ou aux utilisateurs à la recherche d'efficacité en matière de performances.En troisième position se trouve EndeavourOS, avec 1 638 visites par jour. Cette distribution basée sur Arch s'adresse à ceux qui souhaitent une expérience Linux plus pratique sans les complexités d'une installation Arch pure. Debian, la distribution qui sert de base à de nombreuses autres, arrive en quatrième position avec 1 280 visites, ce qui témoigne de sa popularité durable.Manjaro, une autre distribution basée sur Arch, complète le top 5 avec 1 128 visites. Elle équilibre la puissance d'Arch Linux avec une approche plus conviviale pour les débutants. Il est intéressant de noter qu'Ubuntu, autrefois synonyme de Linux de bureau pour de nombreuses personnes, se classe sixième avec 1 081 visites. Ce recul pourrait être le signe d'un changement dans les préférences des utilisateurs, car d'autres distributions offrent des expériences plus personnalisées.Pop!_OS, développé par System76, se situe juste derrière Ubuntu avec 1 050 visites. L'accent mis sur les créateurs et les professionnels, ainsi que des fonctionnalités uniques telles que l'inclinaison automatique, continuent d'attirer les utilisateurs. CachyOS, un nouveau venu moins connu mais intrigant, se classe huitième avec 1 031 visites, ce qui montre à quel point l'écosystème Linux se nourrit de diversité.Le top 10 est complété par Fedora avec 965 visites et openSUSE avec 748. Ces deux distributions sont respectées pour leurs fonctionnalités de pointe et leur fiabilité au niveau de l'entreprise, mais elles ne séduisent peut-être pas autant les utilisateurs occasionnels d'ordinateurs de bureau.Pour ceux qui s'interrogent sur les classements de DistroWatch, il est essentiel de noter qu'ils ne mesurent que les visites de pages sur le site, et non le nombre réel d'installations ou d'utilisateurs. Néanmoins, ces classements offrent un aperçu fascinant des tendances au sein de la communauté Linux.Le retour de Linux Mint en tête du classement montre qu'il reste une option appréciée des utilisateurs qui privilégient la facilité d'utilisation sans sacrifier la flexibilité. Qu'il s'agisse d'un signe de résurgence de Mint ou d'une fluctuation temporaire, il est clair que l'écosystème Linux continue de prospérer grâce à la variété et à l'innovation.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ce classement de DistroWatch est crédible ou pertinent ?Quelle est votre distribution Linux préférée ? Et pourquoi ?