Un rapport sur le financement des logiciels open source révèle que 86 % des contributions des entreprises correspondent au temps de travail des employés

Les organisations ont différents niveaux d'expérience en matière de logiciels libres. Près de 44 % ont créé ou aimeraient créer une OSPO, 24 % consomment, tandis que 21 % seulement contribuent à des projets, 18 % lancent des projets et 16 % influencent des projets en jouant un rôle de chef de file ou de responsable.

Les organisations savent généralement comment et où elles contribuent (65 %) mais manquent de clarté quant à leurs contributions (38 %).

L'organisation médiane qui a répondu à l'enquête investit 520 600 dollars (2023 USD) de valeur annuelle dans les logiciels libres.

Les organisations interrogées investissent chaque année 1,7 milliard de dollars dans le logiciel libre, ce qui peut être extrapolé pour estimer qu'environ 7,7 milliards de dollars sont investis chaque année dans l'ensemble de l'écosystème du logiciel libre.

86 % de l'investissement se fait sous la forme d'une contribution en travail de la part des employés et des contractants travaillant pour l'organisation qui finance, les 14 % restants étant des contributions financières directes.

Les répondants investissent 162 millions de dollars dans des entrepreneurs (57 %), des fondations et des projets/communautés (37 %), des mainteneurs (4 %) et des primes (1 %).

Les efforts en matière de sécurité se concentrent sur les bogues et la maintenance ; seuls quelques répondants (6 %) ont déclaré que des audits de sécurité complets étaient une priorité.

Nous sommes ravis d'appliquer les enseignements de cette recherche à l'ensemble de nos programmes et de contribuer à rendre plus visible la manière dont les organisations financent l'open source. Nous avons tous intérêt à débloquer davantage de fonds pour l'open source.

« Nous avons compris depuis longtemps que les gens sont le moteur de l'open source. Des recherches antérieures ont trouvé différentes façons de mesurer la valeur, l'investissement global ou le coût de la reconstruction de l'open source. Pourtant, l'état de l'investissement réel dans l'open source est resté un sujet opaque avec une visibilité ou une compréhension limitée du montant ou de l'impact », ont déclaré les auteurs de l'étude.Cet été 2024, GitHub et la Fondation Linux se sont associés à des chercheurs du LISH pour en savoir plus sur l'état actuel du financement de l'open source.L'objectif était de mesurer l'investissement des organisations en s'intéressant à la manière dont elles investissent dans les logiciels libres et aux raisons qui les poussent à le faire. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour formuler des recommandations visant à améliorer le suivi et l'investissement dans l'open source afin de créer une économie de l'open source plus durable et plus impactante, ainsi que des personnes.Les participants comprenaient les Open Source Program Offices (OSPO), les responsables de l'ingénierie, les cadres de haut niveau, et ont été distribués aux listes de diffusion de la Fondation Linux et de GitHub, ainsi qu'à des organisations partenaires telles que le TODO Group. Des réponses ont été reçues de 501 organisations dans le monde entier.Dans le cadre de cette étude, les comportements des organisations en matière de financement ont été évalués, de même que les désalignements potentiels et les possibilités d'amélioration. Dans le rapport publié, il ressort ce qui suit :Dans le cadre de cette recherche, les auteurs ont découvert quelques obstacles majeurs qui rendent ce type de collecte de données difficile.Tout d'abord, comme indiqué plus haut, les organisations ont des zones d'ombre lorsqu'il s'agit des spécificités de leurs contributions. De nombreuses personnes interrogées savaient où elles contribuaient, mais seule une partie d'entre elles pouvait répondre au nombre d'heures de travail consacrées à leurs contributions au logiciel libre ou au pourcentage du budget consacré au logiciel libre.Deuxièmement, la nature décentralisée des contributions organisationnelles, en l'absence de politiques explicites ou de groupes centralisés qui encouragent et organisent cet effort, rend l'établissement de rapports encore plus difficile.En l'absence de données ou d'impulsion pour les collecter, il peut être difficile de saisir l'ampleur de l'investissement.À partir de ces lacunes, les auteurs ont recommandé que des politiques et des pratiques soient mises en place pour encourager les employés à déclarer eux-mêmes leurs contributions et à le faire en utilisant leur adresse électronique d'employé afin de laisser des empreintes sur leur travail.Ils suggèrent également que les travaux sur les logiciels libres soient regroupés sous une seule bannière, telle qu'un Open Source Program Office (OSPO).Enfin, les auteurs suggèrent d'intégrer le suivi des contributions dans le pipeline de l'organisation. Une boîte à outils a notamment été mise au point pour améliorer la saisie et le suivi des données.Les auteurs concluent :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de ce rapport de la Fondation Linux crédibles ou pertinentes ?