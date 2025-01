Envoyé par sergio_is_back Envoyé par

Après avoir (un peu) récupéré des libations du changement d'année, je tombe sur ce joli florilège d'élucubration que se veulent pseudo-techniques. Je ne saurai dire à l'auteur(e) d'aller affiner sa culture informatique avant de se mettre devant le clavier



Le PC relégué aux entreprises (faut pas oublier les administrations), aux joueurs, bref un sacré public...



Alors, il y a de moins en moins de cas où l'accélération vidéo matérielle ne fonctionne pas, le problème étant souvent plus du fait des fabricants, qui ne communiquait pas à la communauté des développeurs Linux (sources fermées) que la capacité du système à exploiter les systèmes existant, ne nous trompons pas de cible.



Et le noyau Windows, sans les applications, il servirait à quoi d'autre ?



Là, déjà on ne peut que se gausser d'une personne qui ne connait pas la définition même de ce qu'est un système d'exploitation.

Et de plus, aujourd'hui, il n'y a que de rares applications Windows 32 bits, développé pour Windows 95, encore capables de fonctionner correctement sur des Windows 11, le noyau de Windows 95 étant issu de la série DOS alors que le noyau de Windows 11 est l’héritier de la lignée "NT", deux technologies bien distinctes

Seul le respect scrupuleux des API du système garanti une compatibilité élévée mais jamais certain



C'est totalement faux, et cela démontre le manque de culture informatique de l'auteur(e) de cet article

La laision avec dynamique avec les bibliothèques système (les dll Windows et les so Linux) est un des fondement des développement actuels

Ceci permet de s'abstraire de la version du système, et tant que l'on ne fait pas appel à des fonctionnalités dépréciées de rester compatible malgré les évolutions de ces dernières



Donc, effectivement, à lire ce paragraphe, de nombreux logiciels codés en Win32 à l'époque ne fonctionnent plus aujourd'hui, c'est se contredire !!



Que dire des bugs Windows, jamais corrigés, dont certains sont maintenant sous "contrôle" par des développeurs tiers, car Microsoft n'a jamais daigné s'en occuper ?



Et si vous êtes un utilisateur Linux, Wine vous permet de faire tourner une foultitude d'applications Windows sans problème !!!



Etant un système ouvert, Linux est beaucoup plus "partageur" que Windows, vous le sauriez si vous aviez une culture informatique.

Si Microsoft avait rendu le protocole "Samba" ouvert les diverses implémentations de ce dernier (crée par Microsoft) en auraient été plus efficaces



Je ne prend pas la peine de commenter la fin de cet article et de ses biais.

Visiblement l'auteur ne maitrise ni le sujet ne les enjeux (surtout pas le coté technique) et se perd dans des poncifs éculés depuis de nombreuses années.



Passé totalement sous Linux depuis bientôt un ans (j'avais déjà le coté serveur), j'apprécie :



La réactivité du système

La convivialité sans intrusivité

L'absence de collecte de mes données

Une IHM moderne qui répond à tous mes besoins

Des mises à jours sans redémarrage, à la fréquence que je décide

Une sécurité bien au delà que ce Windows peut apporter

Et bien plus encore....