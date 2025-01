Depuis le 19 janvier 2025, les décideurs internes de Facebook ont décidé que Linux était un logiciel malveillant et ont qualifié les groupes associés à Linux de "menaces pour la cybersécurité". Tous les messages mentionnant DistroWatch et de nombreux groupes associés à Linux et aux discussions sur Linux ont été fermés ou ont vu un grand nombre de leurs messages supprimés.Toute la semaine, des lecteurs nous ont dit qu'ils ne pouvaient plus parler de Linux sur Facebook ou partager des liens vers DistroWatch. Certaines personnes ont signalé que leur compte avait été bloqué ou limité pour avoir publié des articles sur Linux.L'ironie de la chose, c'est que Facebook utilise Linux pour une grande partie de son infrastructure et publie souvent des offres d'emploi pour des développeurs Linux.Malheureusement, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet, si ce n'est conseiller aux gens d'obtenir leurs informations relatives à Linux auprès d'autres sources que Facebook. J'ai essayé de faire appel de l'interdiction et on m'a dit le lendemain que le matériel lié à Linux restait dans le filtre de cybersécurité. Mon compte Facebook a également été bloqué pour mes efforts.Nous avons vécu une expérience similaire lorsque Twitter a changé de nom pour devenir X - soudainement, les comptes qui avaient réaffiché des informations provenant de nos flux RSS n'ont plus été en mesure de partager des liens. Ce type de censure est un effet secondaire désagréable des plateformes de communication centralisées telles que X, Facebook, Google+, etc.