Envoyé par Christoph Hellwig Envoyé par



Si vous voulez rendre Linux impossible à maintenir à cause d'une base de code interlangage, faites-le dans votre pilote pour que vous ayez à le faire au lieu de répandre ce cancer dans les sous-systèmes centraux. (Où ce cancer est explicitement une base de code interlangage et non Rust lui-même, juste pour échapper à la brigade flameware.)



Chaque bit supplémentaire introduit par un autre langage réduit considérablement la maintenabilité du noyau en tant que projet intégré. La seule raison pour laquelle Linux a réussi à survivre aussi longtemps est qu'il n'a pas de frontières internes, et l'ajout d'un autre langage rompt complètement avec cela.



Vous n'aimerez peut-être pas ma réponse, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter cela. Ce n'est pas parce que je déteste Rust. Même si ce n'est pas mon langage préféré, c'est certainement l'un des meilleurs nouveaux langages et j'encourage les gens à l'utiliser pour de nouveaux projets là où il convient.



Je ne veux pas qu'il s'approche d'une énorme base de code C que je dois maintenir.