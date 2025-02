Rust for Linux drama

It is in reference to Rust DMA abstractions.



Not gonna lie i get the argument.

(also hector martin is putting words in people's mouths)https://t.co/5QoVjvnJVD pic.twitter.com/Zvp4wpraA9 — 🐝🇬🇷 (@bee_fumo) February 4, 2025

Les habitués du langage C n’entendent pas se laisser embarquer dans ce qu’ils appellent la nouvelle religion du Rust

« Et si vous acceptiez le fait que le problème vient peut-être de vous ? Vous pensez que vous savez mieux [que les autres]. Mais le processus actuel fonctionne. Il a des problèmes, mais les problèmes font partie de la vie. La perfection n’existe pas », lance-t-il à Hector Martin auquel il reproche en particulier sa propension à communiquer sur les réseaux sociaux à propos des écueils en matière d’adoption de Rust dans le noyau Linux plutôt que dans les canaux consacrés par la communauté de développement du kernel.Le différend est né de l'opposition de Hellwig (mainteneur principal du noyau) à un correctif proposé le mois dernier par Hector Martin et qui devait permettre aux pilotes de périphériques écrits en Rust d'appeler l'API DMA du noyau, principalement basé sur le langage C, qui alloue et mappe des régions de mémoire pour l'accès direct à la mémoire.En adoptant Rust, la communauté autour du noyau Linux devrait mettre à profit les atouts du langage sur le C. Et elle devrait faire d’une pierre deux coups, étant donné que Rust peut faciliter l’arrivée de nouveaux contributeurs. C’est en tout cas ce que laisse entrevoir une étude de l’université de Waterloo. Mais les habitués du langage C désapprouvent l'initiative et n’entendent pas se laisser embarquer dans ce qu’ils appellent la nouvelle religion du Rust.En réponse à Miguel Ojeda, Christoph Hellwig a déclaré : « gardez les wrappers dans votre code au lieu de rendre la vie difficile aux autres », et a poursuivi en affirmant que « les interfaces de l'API DMA devraient rester dans un code C lisible et non dans des bindings bizarres afin qu'il [reste] greppable et maintenable ».Le souhait de Christoph Hellwig semble être que les pilotes qui ne sont pas écrits en C aient leurs propres liaisons privées avec le code C, et que ces abstractions ne soient pas maintenues séparément, pas même dans l'arbre rust/kernel. Interrogé par Danilo Krummrich, un ingénieur logiciel de Red Hat impliqué dans le projet Rust for Linux, Christoph Hellwig a clairement fait savoir qu'il n'est tout simplement pas intéressé par le code Rust :« Ne me forcez pas à travailler avec votre langage brillant du jour. La maintenance de projets multilingues est une tâche pénible à laquelle je n'ai aucune envie de m'atteler. Si vous voulez utiliser quelque chose qui n'est pas du C, que ce soit de l'assembleur ou du Rust, vous écrivez dans des interfaces C et vous vous occupez vous-même du décalage d'impédance en ce qui me concerne », a-t-il lancé.En réponse, Danilo Krummrich a expliqué que Rust for Linux crée un code Rust qui abstrait les API C pour tous les pilotes Rust et qui est maintenu par les développeurs Rust. En d'autres termes, le côté C du noyau reste le même, et les pilotes Rust utilisent des abstractions de ce code C, et ces abstractions sont maintenues par une équipe centralisée dans rust/kernel, ce qui est sans doute mieux que des pilotes ayant leurs propres bindings C individuels.Mais Christoph Hellwig ne semble pas intéressé par le fait que les abstractions DMA Rust soient maintenues séparément. Christoph Hellwig a expliqué qu'il ne voulait pas d'un autre mainteneur. Il a poursuivi en affirmant que le fait de demander à d'autres de maintenir la couche d'abstraction Rust pour l'allocateur cohérent DMA en tant que composant séparé n'améliore pas les choses et entrave la maintenabilité du noyau Linux :« Si vous voulez rendre Linux impossible à maintenir à cause d'une base de code interlangage, faites-le dans votre pilote pour que vous ayez à le faire au lieu de répandre ce cancer dans les sous-systèmes centraux. (Où ce cancer est explicitement une base de code interlangage et non Rust lui-même, juste pour échapper à la brigade flameware.)Chaque bit supplémentaire introduit par un autre langage réduit considérablement la maintenabilité du noyau en tant que projet intégré. La seule raison pour laquelle Linux a réussi à survivre aussi longtemps est qu'il n'a pas de frontières internes, et l'ajout d'un autre langage rompt complètement avec cela.Vous n'aimerez peut-être pas ma réponse, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter cela. Ce n'est pas parce que je déteste Rust. Même si ce n'est pas mon langage préféré, c'est certainement l'un des meilleurs nouveaux langages et j'encourage les gens à l'utiliser pour de nouveaux projets là où il convient.Je ne veux pas qu'il s'approche d'une énorme base de code C que je dois maintenir », a-t-il ajouté.Source : LKML Quels sont les avantages et les inconvénients de Rust par rapport au C pour le code du noyau ?Pourquoi le langage C pourrait encore avoir de longues années devant lui ?Le C a-t-il vraiment besoin d’un remplaçant en matière de programmation système ?Le problème avec le C n’est-il pas plutôt le mauvais usage que certains développeurs en font ?