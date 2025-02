Un incroyable mod PDF fait fonctionner Linux sur la base de RISC-V



Il y a quelques semaines, un jeune lycéen, qui se fait appeler ading2210, avait en effet réussi la prouesse de rendre le jeu Doom original jouable dans un fichier PDF personnalisé, contribuant ainsi à son héritage de portage sur à peu près toutes les plates-formes.Cette fois encore, les efforts déployés par ading2210 sont tout simplement fascinants, bien que faire fonctionner Linux dans un PDF n'est évidemment pas d'une option viable à utiliser au quotidien. Sur son GitHub, le lycéen explique comment il est parvenu à faire fonctionner le logiciel, notamment en exploitant des fonctionnalités souvent négligées du format de fichier PDF.Les PDF ne se limitent pas à des images statiques et à du texte, mais peuvent comporter de la vidéo et une certaine interactivité. Comme le souligne Ading, les PDF peuvent également exploiter la puissance de Javascript, qui peut alors être utilisé pour faire fonctionner des choses beaucoup plus avancées, comme Linux ou Doom.Le lycéen souligne que « le code C peut être compilé pour être exécuté dans un PDF », la base de Linux. Ading lui fait ensuite cibler une « version modifiée de l'émulateur RISC-V TinyEMU », qui remplace le fichier original recherché par le PDF.Cela crée une machine virtuelle, qui peut ensuite être utilisée comme on le ferait avec un terminal Linux. Ce n'est pas très complet et c'est très lent, mais c'est tout à fait fascinant de s'y intéresser.Le fichier PDF émule Linux par le biais d'une émulation de l'architecture RISC-V. RISC-V existe depuis des années mais s'est rapidement imposé, avec de plus en plus de projets l'utilisant. Il s'agit d'une alternative libre aux architectures de processeurs telles que x86 et ARM, utilisées par Intel, AMD et Qualcomm.Des produits comme le microcontrôleur Raspberry Pi Pico 2 ont été lancés avec une puce RISC-V intégrée pour un traitement supplémentaire.Les projets sont à la disposition de tous pour être bricolés et même utilisés, mais il est nécessaire d'utiliser un navigateur basé sur Chromium. Cela inclut des navigateurs comme Chrome, Brave et Arc. Dans Firefox, les fichiers PDF Linux et Doom affichent des erreurs visuelles.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous qu'il s'agit d'un projet crédible ou pertinent ?