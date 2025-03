Le projet Fedora annonce la version bêta de Fedora 42, la dernière version du système d'exploitation libre et open source, avec l'application Native Wayland et le partitionnement de l'interface Web.

Nouveautés et mises à jour de Fedora 42 Beta

Application Wayland native : Anaconda est désormais une application Wayland native dans F42 Beta. Il ne supporte plus X11 et à la place, les utilisateurs peuvent s'attendre à avoir un contrôle plus cohérent du clavier avec Anaconda pouvant contrôler la disposition du clavier dans l'environnement Wayland sur les Live ISOs et les installations graphiques à distance utiliseront RDP au lieu de VNC.

Partitionnement de l'interface web : L'équipe d'Anaconda a lancé une nouvelle interface utilisateur web (UI) pour le partitionnement dans F42 Beta. Avec cette nouvelle fonctionnalité, le plus grand avantage pour les utilisateurs de Fedora est la nouvelle fonction de partitionnement guidé. Celle-ci fournit un partitionnement automatique plus puissant, où l'utilisateur sélectionnera un objectif et aura des personnalisations supplémentaires possibles. Ce changement s'accompagne également d'une nouvelle fonction « réinstaller Fedora » qui permet aux utilisateurs de réinstaller facilement leur système en cas de problème, ainsi que d'une prise en charge aisée de l'installation à double démarrage. Les utilisateurs n'ont qu'à faire de l'espace libre et n'ont pas besoin de comprendre d'autres détails.

L'interface web est maintenant par défaut pour Fedora Workstation : Cette nouvelle interface web pour l'installateur du système d'exploitation est maintenant par défaut pour Fedora Workstation dans la F42 Beta. Cela signifie que les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience d'installation fluide, avec des fonctionnalités telles qu'un indicateur de progression de l'installation, une aide intégrée, une révision de la configuration et plus encore. Cette nouvelle fonctionnalité inclut également un assistant qui permettra aux utilisateurs d'ignorer ce dont ils n'ont pas besoin lors de l'installation.

Retraits et dépréciations



Le 18 mars 2025, le projet Fedora a annoncé que la version bêta de Fedora 42, la dernière version du système d'exploitation libre et open source, est désormais disponible. Pour rappel, les versions bêta de Fedora sont des versions dont le code est complet et qui ressembleront de très près à la version finale.Si l'objectif de cette version Beta est que la communauté du projet Fedora teste intensément cette version, le projet Fedora veut également que les utilisateurs finaux vérifient et s'assurent que les fonctionnalités qui les intéressent fonctionnent comme prévu. Les bogues trouvés et signalés contribuent à améliorer l'expérience des utilisateurs de Fedora Linux dans le monde entier.Le projet Fedora affirme notamment : "" Le projet Fedora recommande de s'assurer que votre système est entièrement à jour avant d'effectuer une mise à niveau à partir d'une version précédente.KDE Plasma a été promu au statut d'édition à partir de la version F42 Beta ! Vous pouvez vous attendre à continuer à profiter du même niveau de qualité de Fedora KDE que vous avez toujours eu, de plus Fedora KDE est maintenant supporté sur les systèmes d'alimentation (ppc64le). La pile KDE complète (y compris KDE PIM) est également disponible sur les systèmes Power. De plus, F42 Beta offre des images live installables pour les systèmes basés sur OpenPOWER comme la station de travail Talos de Raptor Systems.Fedora COSMIC spin est un nouvel environnement de bureau basé sur Rust et développé par System76, les créateurs de Pop!_OS. COSMIC possède de nombreuses caractéristiques uniques, telles que la gestion hybride des fenêtres et de l'inclinaison par espace de travail, des piles de fenêtres avec des onglets pour passer d'une fenêtre à l'autre et des fonctions de personnalisation robustes qui s'intègrent à GTK et (plus tard) à Qt !Le format d'image du système de fichiers en lecture seule a été changé de SquashFS à EROFS pour Fedora live media pour tous les live media produits par kiwi, tels que KDE desktop et mobile, COSMIC, Budgie, MiracleWM, Fedora CoreOS live media et plus encore. Ce changement s'aligne avec l'aval du projet Fedora et RHEL, ce qui crée un écosystème plus efficace pour les développeurs de travailler à la fois en amont et en aval.RPM prend en charge la création d'utilisateurs et de groupes en fonction de la configuration fournie dans les extraits sysusers.d livrés dans le paquetage. Cette nouvelle fonctionnalité va dans le sens d'une intégration complète de cette fonctionnalité RPM dans Fedora.La fonctionnalité RPM copy on write offrira une meilleure expérience aux utilisateurs de Fedora car elle réduit la quantité d'E/S et compense le coût CPU de la décompression des paquets. RPM copy on write utilise les capacités de reflinking de btrfs, qui est le système de fichiers par défaut depuis Fedora 33 pour la plupart des variantes. Notez que ce comportement n'est pas activé par défaut pour ce changement.Fedora 42 Beta inclura la dernière version en amont de python-setuptools. Setuptools est une bibliothèque de processus de développement de paquets conçue pour faciliter l'empaquetage des projets Python en améliorant l'ancienne bibliothèque standard Python distutils (utilitaires de distribution). Elle évolue rapidement et introduit souvent des ruptures comme la suppression de la commande setup.py test dans la version 72.0.0 qui a été dépréciée en 2019.Si votre paquetage Fedora utilise encore la commande setup.py test, il est recommandé de mettre à jour avec %pytest, %tox, %{python3} -m unittest, etc.Un travail a été effectué avec DNF5 qui inclut maintenant une nouvelle logique qui supprimera les clés de dépôt expirées et obsolètes du système, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent profiter de la gestion automatique des clés de dépôt lors de l'installation ou de la mise à niveau du logiciel.La version bêta de la F42 comprendra une mise à jour de NumPy2. La plupart des paquets ne seront pas affectés, mais ceux qui utilisent l'API C devront peut-être être reconstruits. Cette mise à jour apporte des correctifs plus récents, des améliorations de performance et une meilleure documentation.Ruby 3.4 est la dernière version stable de Ruby. De nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations sont incluses pour répondre aux demandes de plus en plus diverses et croissantes de Ruby. Avec cette mise à jour majeure de Ruby 3.3 dans Fedora 41 à Ruby 3.4 dans Fedora 42, Fedora devient la plateforme de développement Ruby la plus performante.Le paquetage python3.8 sera retiré sans remplacement à partir de Fedora Linux 42. Comme Python 3.8 est en fin de vie, et que la version LTS d'Ubuntu ne sera plus supportée à partir de la date de sortie de F42, le projet Fedora ne supportera plus cette version dans Fedora Linux.Le paquet python-pytest-runner sera obsolète dans la F42 Beta. Les paquets dépendants sont encouragés à utiliser directement pytest.À partir de la version F42 Beta, le projet Fedora ne construira plus les bureaux atomiques Fedora pour PowerPC 64 LE. Les utilisateurs d'Atomic Desktops sur PPC64LE peuvent soit revenir à une installation en mode paquet Fedora, soit construire leurs propres images en utilisant les conteneurs bootables qui sont disponibles pour PPC64LE.Le projet Fedora retira l'utilisation du serveur de provisionnement Zezere, qui est actuellement utilisé pour configurer les périphériques Fedora IoT. A la place, ils vont déplacer le serveur de provisionnement Zezere en faveur d'un moyen local pour la configuration de l'utilisateur - systemd-firstboot. Cela permettra aux utilisateurs de disposer d'une méthode de configuration plus robuste, bien testée et déjà installée par défaut avec systemd. Les utilisateurs pourront toujours utiliser les options de configuration existantes de FIDO Device Onboarding ou d'allumage.Pensez-vous que ces nouveautés et mises à jour sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?