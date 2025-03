Le noyau Linux 6.14 est disponible avec un pilote NTSYNC fonctionnel destiné à améliorer les performances des jeux Windows sur Linux fonctionnant avec Wine

et un meilleur équilibrage des lectures Btrfs RAID1

Linux 6.14 : nouvelles fonctionnalités

Des jeux plus rapides

Les améliorations du GPU d'Intel

Économies d'énergie avec les puces AMD

Sécurité des scripts

ARM ET RISC-V

Support pour le matériel et les appareils

Autres dispositifs pris en charge ou améliorés dans Linux 6.14

casque de jeu sans fil SteelSeries Arctis 9 ;

manette Sega à 6 boutons pour Nintendo Switch ;

clavier analogique Wooting Two He ;

le micro du casque Positivo C6400 fonctionne désormais ;

prise en charge de la LED de mise en sourdine des touches de raccourci de l'Ideapad ;

prise en charge des touches de raccourci du lien téléphonique du ThinkPad ;

le microphone Lenovo Go S fonctionne désormais ;

support de l'adaptateur Wi-Wi RTL8812AU USB 3 (rtw88) ;

prise en charge du clignotement des LED pour divers périphériques Wi-Fi (rtw88).



Améliorations du système de fichiers

Linus Torvalds a publié le noyau Linux 6.14 le lundi 24 mars 2025 avec un jour de retard. Il a l'habitude de publier les nouvelles versions les dimanches. Il a expliqué pourquoi cette version est arrivée avec un jour tard : « il est donc tôt lundi matin (enfin, tôt pour moi, je ne suis pas vraiment du matin), et j'aimerais avoir une bonne excuse pour expliquer pourquoi je n'ai pas publié la version 6.14 hier, comme je le fais habituellement le dimanche après-midi ».« J'aimerais dire qu'un événement de dernière minute a retardé les choses. Mais non. C'est de l'incompétence pure et simple. Je pense que nous sommes tous concernés, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, pour un aperçu des points forts de ce changement de noyau, continuez à faire défiler la page », a-t-il écrit.Bien qu'il s'agisse de la dernière itération du noyau, Linux 6.14 n'est pas classée comme une version de support à long terme (LTS). Les noyaux non LTS ont généralement un cycle de vie court, n'étant maintenus que pendant quelques mois jusqu'à l'arrivée de la version suivante. Cette nouvelle version apporte des améliorations dans plusieurs sous-systèmes, notamment les systèmes de fichiers, la virtualisation, l'architecture, le réseau, les performances, etc.Certains changements sont des fonctionnalités entièrement nouvelles, tandis que d'autres se concentrent sur l'optimisation et le raffinement. Linux 6.14 est la version qui devrait équiper Ubuntu 25.04, Fedora 42 et d'autres distributions Linux du printemps 2025. Voici les points forts du noyau Linux 6.14 :Le noyau Linux 6.14 ajoute un nouveau pilote primitif de « synchronisation NT » (NTSYNC) destiné à améliorer les performances des jeux Windows sur Linux fonctionnant avec Wine. Il fournit des primitives de verrouillage de type Windows NT dans une nouvelle interface du noyau, supplantant l'approche actuelle intégrée de Wine de « communication interprocessus » qui peut être plus lente et donc avoir un impact sur les performances du jeu.Ce qui est le plus impressionnant à propos de ce pilote, c'est l'augmentation des performances qu'il apporte. De nombreux jeux ont vu leur taux de rafraîchissement amélioré de 50 à 150 %, selon Elizabeth Figura, de CodeWeavers, qui a dirigé le travail sur le pilote de noyau NTSYNC.Linux 6.14 introduit de nombreuses améliorations pour les pilotes graphiques d'Intel. Il y a des correctifs et des améliorations pour résoudre les problèmes d'alimentation lors de l'association de cartes graphiques Intel Arc Alchemist (DG2) avec diverses générations de CPU Intel, y compris Alder Lake, Comet Lake et Kaby Lake, principalement autour de la gestion de l'état d'alimentation et de la réduction de la consommation d'énergie en mode veille.Linux 6.14 ajoute les modes(Ultra-High Bit Rate) poursur les plateformes Panther Lake associées à des cartes graphiques intégrées Xe3, mais, selon plan d'Intel, les premières puces Panther Lake ne devraient pas être commercialisées avant 2026.Il n'y a pas que les GPU les plus récents qui méritent d'être pris en compte, puisque quelques améliorations mineures ont été apportées aux cartes graphiques intégrées des anciens processeurs Intel Haswell dans cette version, ce qui permettra aux vieilles machines de continuer à fonctionner correctement.Linux 6.14 contient plusieurs modifications du pilote AMD P-State, mais c'est la décision d'utiliser par défaut des paramètres EPP (Energy Performance Policy) différents sur les processeurs AMD Ryzen et EPYC qui profitera à la plupart des utilisateurs. Le premier est désormais réglé sur « balance_performance ».Le résultat ? Des économies d'énergie considérables. Un profil équilibré par défaut sur Ryzen a consommé 50 % de watts en moins lors de la lecture d'une vidéo YouTube 1080p (avec l'accélération HW activée), soit 7 W contre 14 W respectivement (grâce à une fréquence de CPU plus basse), ainsi qu'une température inférieure de 20 °C et un bruit de ventilateur réduit. Ces statistiques varient en fonction des tâches et des appareils,Mais pour les utilisateurs de PC équipés de processeurs AMD Ryzen, le bénéfice net vaut la peine d'être changé. La plupart des distributions Linux (y compris Ubuntu) sont livrées avec des outils de mode d'alimentation qui vous permettent de passer en mode performance lorsque vous en avez besoin.Linux contient des mécanismes intégrés permettant d'atténuer les risques de sécurité liés à l'exécution de scripts. Pour les renforcer, Linux 6.14 s'assure que la même vérification de sécurité (AT_EXECVE_CHECK) s'applique, que les scripts soient exécutés directement (./script.sh) ou indirectement (sh script.sh).Deux nouveaux « bits de sécurité » y contribuent à l'atténuation des risques de sécurité liés à l'exécution des scripts : l'un restreint les autorisations d'exécution des fichiers, l'autre empêche les interprètes d'exécuter du code interactif qui n'est pas stocké dans des fichiers exécutables.Linux 6.14 permet de construire les pilotes invités de VirtualBox pour les machines virtuelles Linux ARM64. Auparavant, il ne permettait de les construire que pour les systèmes basés sur Intel. Ce changement aidera certainement tous ceux qui exécutent des VM Linux ARM64 sur des hôtes ARM64, tels que l'Apple Silicon.Des travaux initiaux ont été réalisés pour prendre en charge la famille de SoC Blaize BLZ P1600 AI, qui dispose de cœurs GSP (Graph Streaming Processor) personnalisés offrant jusqu'à 16 TOPS, et d'une paire de cœurs Cortex-A53 capables d'exécuter un système d'exploitation. Il est disponible sous forme de carte accélératrice PCIe ou en version autonome. Du côté RISC-V, Linux 6.15 ajoute une prise en charge croissante du SpacemiT K1.Cette puce RISC-V 64 bits avec huit cœurs de CPU compatibles RVA22 peut sembler familière, car c'est celle utilisée dans la tablette RISC-V alimentée par Ubuntu de DeepComputing. Bien que la prise en charge de la série SpacemiT K1 par Linux 6.14 ne soit pas complète, elle est déjà bien avancée dans cette version et permettra à d'autres développeurs de participer à la construction, à l'extension et à l'affinement des performances du matériel.Les efforts déployés par Microsoft pour inciter les fabricants de PC à intégrer les touches « Copilot » dans les périphériques signifient que le noyau Linux doit les prendre en charge, ce que fait dûment Linux 6.14. Une correspondance pour la touche Copilot du clavier de Microsoft a été ajoutée (KEY_F23). Il appartiendra aux fabricants de distributions Linux et/ou aux utilisateurs de choisir ce qui se passera lorsque la touche Copilot sera pressée sous Linux.Le pilotede Linux 6.14 prend désormais en charge les clones non officiels des récepteurs sans fil de la Xbox 360. Étant donné que Microsoft ne fabrique plus de versions « officielles », les utilisateurs de manettes OG peuvent continuer à les utiliser avec des récepteurs de remplacement.Ce qui permet de réduire les déchets électroniques. Linux 6.14 ajoute la prise en charge de la manette Nacon Evol-X Xbox One Controller et de la manette Nacon Pro Compact*. Tous ceux qui possèdent l'une ou l'autre de ces manettes pour leur console Xbox One/S peuvent désormais les utiliser pour jouer sur Linux.[LIST][*]prend désormais en charge l'équilibrage de lecture, ce qui améliore l'efficacité de l'accès aux données ;[*]introduit la prise en charge duet du reverse mapping pour les périphériques en temps réel, améliorant ainsi la gestion du stockage ;[*]...