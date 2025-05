Le projet "End of 10" vise à sauver les PC vieillissants avec Linux au lieu de Windows 11, alors que la fin du support de Windows 10 arrive et que 240 millions de PC sont confrontés à l'obsolescence.

La prise en charge de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025.



Microsoft veut que vous achetiez un nouvel ordinateur.



Et si vous pouviez rendre votre ordinateur actuel à nouveau rapide et sûr ?



Si vous avez acheté votre ordinateur après 2010, il n'y a probablement aucune raison de le jeter. Il vous suffit d'installer un système d'exploitation Linux à jour pour continuer à l'utiliser pendant des années.



L'installation d'un système d'exploitation peut sembler difficile, mais vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Avec un peu de chance, il y a des gens dans votre région qui sont prêts à vous aider !



5 raisons de passer votre vieil ordinateur à Linux



C'est beaucoup moins cher



Un nouvel ordinateur portable coûte beaucoup d'argent. Les repair cafés vous aideront souvent gratuitement. Les mises à jour logicielles sont également gratuites, pour toujours. Vous pouvez bien sûr montrer votre soutien aux deux en faisant des dons ! Pas de publicité, pas d'espionnage



De nos jours, Windows est accompagné de nombreuses publicités et de logiciels espions qui ralentissent votre ordinateur et augmentent votre facture d'énergie. Bon pour la planète



La production d'un ordinateur représente plus de 75 % des émissions de carbone au cours de son cycle de vie. Conserver un appareil en état de marche plus longtemps est un moyen extrêmement efficace de réduire les émissions. Soutien de la communauté



Si vous avez un problème avec votre ordinateur, le repair café local et le magasin d'informatique indépendant sont là pour vous aider. Vous pouvez également trouver un soutien communautaire dans les forums en ligne. Contrôle par l'utilisateur



C'est vous qui contrôlez le logiciel, pas les entreprises. Utilisez votre ordinateur comme vous l'entendez, aussi longtemps que vous le souhaitez.

Il y a un an, Microsoft a annoncé que le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025 . Cette décision marque la fin d’une ère pour le système d’exploitation lancé en 2015. La fin du support signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité ni d’assistance technique pour Windows 10 après cette date. Les PC fonctionnant sous Windows 10 continueront de fonctionner, mais sans les mises à jour de sécurité, ils seront plus vulnérables aux risques de sécurité.La fin imminente du support de Windows 10 menace de transformer en déchets électroniques près de 60 % des PC Windows actifs. Cela constitue un casse-tête pour de millions d'utilisateurs et d'organisations dans le monde entier. Les associations caritatives s'interrogent sur le devenir de leurs PC qui ne peuvent pas fonctionner sous Windows 11. Elles sont confrontées à une décision difficile : fournir des PC Windows 10 potentiellement non sécurisés, les envoyer aux recycleurs de déchets électroniques ou explorer des systèmes d'exploitation alternatifs tels que les distributions Linux.On estime que 240 millions de PC deviendront obsolètes lorsque Windows 10 atteindra sa fin de vie en octobre. Microsoft supplie les utilisateurs touchés d'acheter de nouveaux appareils (de préférence des PC Copilot+) pour passer à Windows 11, mais le projet "End of 10" vise à profiter de l'occasion pour faire découvrir Linux à un plus grand nombre de personnes. Un site web récemment créé, intitulé "End of 10", propose des instructions simples pour installer Linux tout en expliquant les avantages du système d'exploitation open-source par rapport à Windows. Le projet s'adresse principalement aux utilisateurs de PC sous Windows 10 qui ne sont pas éligibles à Windows 11 en raison de contraintes matérielles.Microsoft cessera de mettre à jour la plupart des appareils Windows 10 après le 14 octobre, même si le système d'exploitation reste plus populaire que Windows 11. En outre, les exigences strictes en matière de processeur feront que des centaines de millions de PC ne pourront pas utiliser le dernier système d'exploitation de l'entreprise.Windows 11 ne prend en charge que les processeurs Intel de 8e génération et les processeurs Ryzen 2000 d'AMD ou plus récents, ce qui exclut la plupart des systèmes fabriqués avant 2017. Cependant, End of 10 affirme que de nombreux PC construits depuis 2010 sont encore utilisables. Les ateliers de réparation de PC et les magasins d'occasion doivent donc se demander s'ils doivent recycler les anciennes machines, continuer à distribuer des systèmes Windows 10 de plus en plus vulnérables ou passer à Linux, une option sûre mais peu familière pour la plupart des utilisateurs.Alors que Microsoft utilise des courriels persistants et d'autres tactiques pour pousser Windows 11 dans les ventes de nouveaux PC, End of 10 encourage les utilisateurs à passer à Linux. Le site met en avant plusieurs avantages, notamment la réduction des coûts et un meilleur contrôle des logiciels.Linux prend en charge de nombreux PC plus anciens qui ne recevront pas les mises à jour de Windows 11, de sorte que les utilisateurs n'ont souvent pas besoin de mettre à niveau leur matériel. Le téléchargement du système d'exploitation est gratuit, contre 15 dollars (en solde) pour Windows 11 Pro. Le fait de s'en tenir à des machines plus anciennes permet également de réduire les émissions, car la majeure partie de l'empreinte carbone d'un PC tout au long de sa durée de vie est due à sa fabrication.En outre, Linux offre probablement une meilleure protection de la vie privée, car il n'est pas contrôlé par une entreprise qui traque le comportement des utilisateurs. Il est également moins exposé aux logiciels malveillants, car la plupart des cyberattaques visent d'autres systèmes d'exploitation. Enfin, les utilisateurs compétents ont un contrôle total sur leurs machines.End of 10 répertorie les ateliers de réparation du monde entier qui aident les nouveaux utilisateurs à franchir le pas. La liste actuelle est restreinte, comprenant principalement des sites européens, et ne contient qu'une seule entreprise basée aux États-Unis. Toutefois, les ateliers et autres organisations désireuses d'apporter leur aide sont invités à ajouter leurs coordonnées à la liste. End of 10 contient également des informations sur les prochains événements de tutorat Linux dans plusieurs pays.Le site propose également un guide d'installation rapide pour les bricoleurs. Bien que certains programmes Windows et macOS populaires nécessitent des alternatives sous Linux, les utilisateurs qui se fient principalement aux navigateurs web ne remarqueront probablement pas de différence significative après avoir quitté Windows.Il n'est pas certain que la fin imminente du support de Windows 10 pousse les utilisateurs à se détourner de Microsoft. Bien que plus de la moitié des appareils Windows fonctionnent encore sous Windows 10, selon StatCounter, l'adoption de Windows 11 s'est considérablement accélérée au cours des derniers mois et pourrait bientôt dépasser l'ancien système d'exploitation.Fait intéressant, même Microsoft est conscient de cela. Un rapport avait notamment révélé que Microsoft proposera quand même des mises à jour de sécurité pour Windows 10 après la date de fin de support. Les mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10 coûteront 61 $ la première année, puis ce prix doublera pour chaque année suivante jusqu'à un maximum de trois ans. Microsoft affirme en effet que les mises à jour de sécurité étendues sont cumulatives et qu'il faut donc payer pour chaque année.Voici ce qu'on peut lire sur le site de "End of 10" :Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?