Qu'est-ce qui l'a motivé à se lancer dans l'aventure ?

Certains prétendent que l'OS est un outil d'espionnage à la solde de Pékin

Un intérêt grandissant pour l'OS

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

AnduinOS 1.3 est basé sur Ubuntu 25.04, ce qui signifie qu'il est pris en charge jusqu'en janvier 2026. Ce qui rend AnduinOS potentiellement attrayant c'est le fait qu'il utilise un shell GNOME fortement personnalisé, qui reprend de nombreux éléments de Windows 11, notamment le bouton Démarrer centré et les applications épinglées.L'une des grandes nouveautés de cette mise à jour est l'inclusion de GNOME 48. Le développeur de cette distribution Linux a également préinstallé GNOME Software et Flatpak pour faciliter l'installation des applications. Parmi les petites améliorations, on trouve un raccourci Super + V pour afficher l'historique du presse-papiers, un correctif pour les problèmes de localisation de Firefox et la prise en charge du HDR.AnduinOS ne semble pas être un système d'exploitation particulièrement connu pour l'instant, puisqu'il n'est même pas classé dans le top 100 des distributions Linux de Distrowatch. Il présente également quelques inconvénients, comme l'impossibilité d'effectuer une mise à niveau in situ entre les versions, mais le responsable se penche sur ce problème.Néanmoins, étant donné qu'il s'agit d'une distribution Linux inspirée de Windows que vous n'avez pas à configurer, elle semble certainement intéressante à essayer dans une machine virtuelle ou sur un ordinateur de secours.Ci-dessous un extrait de son billet :Tout d'abord, oui, je suis effectivement un employé de Microsoft. Je travaille à temps plein chez Microsoft en tant qu'ingénieur, mais mon travail n'est pas lié à Windows. Ma situation financière est donc stable et je n'ai pas l'intention de commercialiser ce projet. Fondamentalement, AnduinOS n'est pas destiné à être commercialisé. Il s'agit simplement d'un hobby et d'un exercice pratique que j'ai mis au point au cours d'un après-midi de loisir.Je me plonge souvent dans le développement de scripts de configuration en un clic - ce que font de nombreux passionnés de Linux - parce qu'il est assez fastidieux de personnaliser manuellement un système fraîchement installé pour qu'il corresponde à ses préférences personnelles. En général, il me faut au moins une demi-heure pour ajuster les paramètres à plusieurs reprises. Naturellement, chez Microsoft, j'utilise Windows quotidiennement. Je trouve que la logique d'interaction de Windows est très efficace ; malheureusement, son shell a tendance à planter fréquemment et il est rempli de publicités intrusives.En revanche, la liberté de Linux permet une personnalisation presque illimitée. Pendant mon temps libre, j'utilise exclusivement Linux et j'écris divers scripts d'automatisation. Mes amis et moi échangeons fréquemment nos scripts de configuration initiale automatisée. Le fait d'être un utilisateur d'Arch et de NixOS m'a constamment rappelé la valeur de la construction à partir de zéro tout en gardant la conscience des actions passées.La création d'une distribution ne s'est pas avérée particulièrement difficile. En effet, chaque utilisateur de NixOS et de Gentoo devient essentiellement son propre créateur de distribution, en utilisant des langages formels pour décrire précisément la configuration souhaitée du système et en visant un dispositif personnel presque « sans état ».Avec cette idée, j'ai réalisé que je pouvais simplement modifier l'ISO officielle d'Ubuntu, la recompresser et créer une distribution personnalisée. Beaucoup ont critiqué AnduinOS, estimant qu'il ne nécessitait qu'un minimum d'effort - il s'agissait essentiellement de changer de thème. Mais c'est précisément l'effet recherché. Je ne suis qu'un simple utilisateur d'Ubuntu à la recherche d'une expérience Linux confortable pendant mon temps libre, rien de plus. Il est intéressant de noter que beaucoup d'autres considèrent cette altération minimale comme un avantage, car AnduinOS s'identifie explicitement comme Ubuntu dans son fichier /etc/os-release. C'est Ubuntu, en évitant intentionnellement d'introduire de nouveaux concepts, en tirant parti de l'écosystème étendu d'Ubuntu et de la connaissance de la communauté.Bien sûr, j'ai fini par approfondir la chaîne d'outils de construction de Debian, notamment en utilisant debootstrap. Les sources d'AnduinOS sont plus comme une enveloppe intégrative permettant aux utilisateurs d'insérer leurs propres logos, configurations dconf, et de générer leurs ISOs personnalisés. Je suis fier qu'il ait un constructeur pratique et relativement facile à maintenir.Ainsi, AnduinOS n'a pas exigé d'efforts importants de ma part - il s'agit d'un projet de loisir auquel je m'adonne pendant mon temps libre (beaucoup savent que mon travail principal consiste à développer des applications .NET).Curieusement, mon travail principal passe souvent inaperçu, alors que mes projets de loisir prospèrent de manière inattendue. Paradoxalement, mon projet le plus remarqué est une recette de cuisine.Lors de la sortie d'AnduinOS 1.3, un internaute a fait remarquer que la distribution venait de Chine. Pour certains, cela soulèvera des problèmes, mais Anduin Xue a également abordé cette question dans son billet de blog, affirmant que le code source est accessible au public. C'est pourquoi il a déclaré qu'il serait « irrationnel et facile à exposer » de doter le système d'exploitation de portes dérobées pour le gouvernement chinois.« J'ai également remarqué des critiques qualifiant AnduinOS de malveillant, affirmant qu'il espionne pour le compte du gouvernement chinois. Il m'est impossible de communiquer avec les théoriciens de la conspiration, car les conspirations sont infalsifiables de par leur conception. Néanmoins, comme le code source est ouvertement disponible, les utilisateurs peuvent compiler eux-mêmes des ISO identiques. Il serait irrationnel d'intégrer des portes dérobées et il serait facile de s'en rendre compte.« Certes, AnduinOS est très récent, immature et maintenu uniquement par moi, ce qui suscite des inquiétudes compréhensibles quant à un éventuel abandon ou à des bogues non résolus. Cependant, compte tenu de la stabilité de mon mode de vie et du modeste effort de maintenance requis, j'ai l'intention de continuer à le soutenir. Si des sponsors ou des entreprises coopèrent, je pourrais peut-être même m'y consacrer à plein temps.« Il est intéressant de noter que l'histoire passionnante d'AnduinOS démontre qu'un système d'exploitation entretenu de manière décontractée pendant le temps libre peut avoir plus d'attrait. C'est précisément parce qu'il s'agit d'un hobby - non commercial - qu'il n'y a pas d'incitation à incorporer des éléments indésirables. Mon objectif premier est simplement de maintenir cette intention initiale ».Je suis sincèrement surpris et reconnaissant de la reconnaissance et de l'intérêt de la communauté pour AnduinOS. Je soupçonne que son « succès » réside précisément dans les changements minimes - il s'agit simplement d'Ubuntu habillé d'un thème Windows, et cela pique la curiosité. Je reconnais que ce succès peut être éphémère et ne doit pas me rendre trop fier. Après tout, je me tiens sur les épaules de géants ; de nombreux problèmes importants ont déjà été résolus, et je ne fais qu'emballer et intégrer des solutions existantes.Au départ, je n'ai même pas préinstallé de magasin d...